San Martín oficializó la salida de Guilherme Schmitz tras el subcampeonato nacional: ¿quién será el nuevo DT?

San Martín oficializó la salida de Guilherme Schmitz tras el subcampeonato de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: FPV

La etapa de Guilherme Schmitz al frente de Universidad San Martín llegó oficialmente a su fin. El club confirmó la salida del entrenador brasileño, quien estuvo una temporada en el banquillo y logró conducir al equipo hasta el subcampeonato de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Sin embargo, pese a haber llevado a las ‘santas’ a disputar el título nacional, no alcanzó un acuerdo para renovar su vínculo de cara a la próxima campaña.

La despedida fue anunciada por la institución de Santa Anita a través de sus redes sociales, donde resaltó la dedicación y el compromiso que mostró el estratega brasileño durante su paso por el conjunto ‘albo’. Así, se confirmó un desenlace que ya se venía perfilando desde el final de la temporada, cuando las negociaciones para extender su contrato no llegaron a buen puerto.

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“¡Muchas gracias por todo, profesor! Agradecemos al DT Guilherme Schmitz por su dedicación, trabajo y compromiso con nuestra institución. Su labor y liderazgo dejan una importante huella en el club. ¡Éxitos en sus próximos proyectos, profesor!”, publicó la San Martín.

La salida oficial de Schmitz no tomó por sorpresa a los seguidores del conjunto de Santa Anita. Días atrás, la propia dirigencia había reconocido públicamente que la continuidad del entrenador era cada vez más complicada.

San Martín agradeció a Guilherme Schmitz luego de una temporada marcada por el subcampeonato. Crédito: Prensa USMP

La gerenta deportiva Yudy Balcázar reveló que la institución presentó una propuesta para renovar el vínculo del técnico brasileño, pero no recibió una respuesta concreta. Ante ese escenario, la directiva comenzó a trabajar en otras alternativas para no retrasar la planificación de la temporada 2026/27.

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¿Quién será su reemplazante?

Con la salida de Guilherme Schmitz ya oficializada, Universidad San Martín continúa trabajando en la elección del entrenador que liderará el proyecto para la temporada 2026/27. En las últimas semanas, el nombre que más fuerza ha cobrado es el del argentino Martín Ambrosini, quien aparece como el principal candidato para asumir el banquillo del conjunto ‘albo’.

La propia gerencia deportiva del club confirmó que existieron conversaciones con el estratega argentino, que llega respaldado por una destacada trayectoria en el voleibol internacional. Entre sus principales credenciales figura el reciente título de la liga mexicana al mando de Coronelas de Durango, además de exitosas campañas en el campeonato argentino.

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Aunque la institución todavía no ha realizado un anuncio oficial respecto a su contratación, Ambrosini se perfila como la principal alternativa para encabezar una nueva etapa en San Martín, cuyo objetivo será volver a pelear por el título de la Liga Peruana de Vóley tras quedarse a un paso de la corona en la última temporada.

Martín Ambrosini se consagró campeón en México en la última temporada.

El legado que deja Guilherme Schmitz

Pese a que no logró conquistar el título nacional, Schmitz deja números importantes durante su paso por la San Martín. Bajo su conducción, el equipo alcanzó la final de la Liga Peruana de Vóley y se mantuvo como uno de los principales protagonistas de la temporada.

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Las ‘santas’ llegaron hasta la serie decisiva del campeonato, donde terminaron cayendo frente a Alianza Lima, que consiguió defender con éxito la corona obtenida los dos años previos. Más allá del resultado final, la dirigencia destacó el compromiso y liderazgo del entrenador brasileño, aspectos que fueron resaltados en el mensaje de despedida difundido por la institución.

Ahora, la San Martín afronta una etapa clave de reestructuración con miras a la próxima campaña. Además de definir a su nuevo director técnico, el club trabaja en la conformación del plantel que intentará recuperar el título nacional y volver a lo más alto del voleibol peruano.

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Mientras tanto, Guilherme Schmitz cierra oficialmente su ciclo en una de las instituciones más importantes del país, dejando atrás una temporada competitiva y el reconocimiento de un club que decidió agradecer públicamente el trabajo realizado durante su gestión.