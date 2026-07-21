Violencia escolar en Surquillo: menor de once años queda herida tras brutal agresión de compañeras

La comunidad educativa del colegio Nuestra Señora de Lourdes en Surquillo, Lima, enfrenta conmoción tras la difusión de imágenes que muestran una violenta agresión sufrida por una niña de once años a manos de otras alumnas dentro y fuera del plantel.
El hecho, que quedó registrado en video y posteriormente circuló en redes sociales, no fue atendido por las autoridades según denuncia la madre de familia.
El incidente y las repercusiones inmediatas
Según lo relatado por la madre de la víctima, la agresión ocurrió cuando su hija fue interceptada en un pasaje cercano a su vivienda. Un grupo de al menos cinco estudiantes, entre ellos tres de nacionalidad venezolana, una dominicana y una peruana, la arrojó al suelo y la golpeó reiteradamente en la cabeza y el cuello.
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Asimismo, uno de los agresores la habría sujetó de las piernas mientras los demás la atacaban. La menor resultó con lesiones que requirieron atención médica de emergencia y una evaluación por parte del médico legista.
La madre denunció que el ataque respondió a un conflicto derivado de celos y rechazos sentimentales entre estudiantes, donde su hija terminó involucrada sin participar directamente. Tras la agresión física, las imágenes del hecho fueron editadas y difundidas en redes sociales.
Denuncia falta de atención por parte de las autoridades
A pesar de la gravedad del caso, la directora del colegio, según la versión de la madre, no ha emitido ningún pronunciamiento ni ofrecido atención directa a la familia afectada.
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“El colegio no ha dado ningún comunicado. Inclusive, la directora, el día que vine a conversar con ella, me dijo que no tenía tiempo, minimizando la situación que le había pasado a mi hija cuando la pudieron haber matado ese día a consecuencia de esta caída”, manifestó.
La familia presentó una denuncia policial y exigió explicaciones formales a la institución a través de una carta notarial, solicitando información sobre las medidas adoptadas antes y después del incidente y reclamando la activación adecuada de los protocolos de protección escolar.
Asimismo, esta situación ha ocasionado temor en la menor agredida, quien manifestó a su madre que los agresores continúan burlándose de ella en los salones de clase, imitando las escenas de la golpiza y sometiéndola a un hostigamiento constante.
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Ante esta situación, madres de familia realizaron un plantón frente al colegio exigiendo acciones concretas a la dirección y a las autoridades educativas. Se reportó que la violencia escolar y el acoso se han presentado en otras ocasiones dentro de la misma institución, según señalaron.
Canales de ayuda
- El Ministerio de Educación (MINEDU) cuenta con el portal SISEVE (www.siseve.pe), donde estudiantes, familias y docentes pueden reportar casos de violencia escolar de manera confidencial. Este sistema permite registrar denuncias y activar protocolos de protección, brindando orientación psicológica y seguimiento a las víctimas.
- El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ofrece atención especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a través de la Línea 100, que funciona las 24 horas.
- La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone de unidades especializadas en la atención de casos de violencia contra menores. Las víctimas, familiares o testigos pueden acudir a cualquier comisaría para presentar la denuncia y solicitar medidas de protección.
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