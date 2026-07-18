Sporting Cristal vs RB Bragantino: día, hora y canal TV del ‘play-offs’ ida por la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal vs RB Bragantino por los 'play offs' ida de la Copa Sudamericana 2026.

Tras su debut en el Torneo Clausura 2026, Sporting Cristal tendrá que cambiar el chip y concentrarse en el crucial partido que tendrá frente RB Bragantino por los ‘play offs’ de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Los ‘cerveceros’ empezaron la competencia nacional con el pie derecho tras superar 1-0 a Deportivo Garcilaso. Y ese buen momento servirá como motivación para asegurar su pase a la siguiente instancia del torneo internacional en su condición de local.

Sporting Cristal vs RB Bragantino: día y hora por los ‘play offs’

El partido de ida entre Sporting Cristal y su rival brasileño tendrá lugar el miércoles 22 de julio en el Estadio Nacional de Lima. El equipo peruano intentará aprovechar la localía antes de definir la serie fuera de casa.

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El encuentro comenzará a las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela y Bolivia, el inicio está programado para las 20:30 horas. En Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, el duelo arrancará a las 21:30 horas, permitiendo a los aficionados de la región seguir el compromiso en directo según su huso horario.

Sporting Cristal vs RB Bragantino: fechas, horarios y canal TV de los ’play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

Canal TV para ver Sporting Cristal vs RB Bragantino

La transmisión del enfrentamiento entre los ‘cerveceros’ y el equipo brasileño estará a cargo de DSports para Perú y el resto de Sudamérica. Los seguidores podrán acceder a la cobertura tanto por televisión como a través de la plataforma digital DGO.

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Otra alternativa para ver el partido es ESPN, canal que suele emitir los principales torneos continentales. Además, la señal cuenta con la opción de Disney+ para quienes prefieran seguir el encuentro en dispositivos móviles o computadoras. De este modo, los aficionados disponen de varias plataformas para no perderse el evento.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles de decisivo cotejo en Lima con toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, y mucho más.

Rival de Sporting Cristal en octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. (Movistar Deportes)

Precios de entradas

Todavía quedan boletos para que los hinchas puedan alentar al equipo de sus amores al estadio Nacional, podrán asegurar sus asientos ingresando al portal de Joinnus.

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Tribuna Popular

Sur: General S/.29.90 | Niño S/.19.90

Tribuna Oriente

Baja Central: General S/.59.90 | Niño S/.39.90

Intermedia Central: General S/.64.90 | Niño S/.44.90

Alta Central: General S/.49.90 | Niño S/.34.90

Alta Lateral Norte: General S/.39.90 | Niño S/.29.90

Alta Lateral Norte Visita: General S/.79.90 | No aplica niño

Intermedia Lateral Norte: General S/.44.90 | Niño S/.29.90

Baja Lateral Norte: General S/.39.90 | Niño S/.29.90

Alta Lateral Sur: General S/.39.90 | Niño S/.29.90

Intermedia Lateral Sur: General S/.44.90 | Niño S/.29.90

Baja Lateral Sur: General S/.39.90 | Niño S/.29.90

Tribuna Occidente

Intermedia Central Pullman: General S/.149.90 | No aplica niño

Baja Central VIP: General S/.129.90 | No aplica niño

Baja Central: General S/.109.90 | Niño S/.74.90

Intermedia Central: General S/.111.90 | Niño S/.79.90

Alta Central: General S/.99.90 | Niño S/.69.90

Alta Lateral Norte: General S/.69.90 | Niño S/.49.90

Intermedia Lateral Norte: General S/.89.90 | Niño S/.59.90

Baja Lateral Norte: General S/.79.90 | Niño S/.54.90

Alta Lateral Sur: General S/.69.90 | Niño S/.49.90

Intermedia Lateral Sur: General S/.89.90 | Niño S/.59.90

Baja Lateral Sur: General S/.79.90 | Niño S/.54.90

Sporting Cristal recibirá a RB Bragantino por la ida de los 'play-offs' de la Copa Sudamericana. Crédito: Facebook Sporting Cristal.