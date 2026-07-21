Robo en plena final del Mundial 2026: cajera desaparece con ganancia de una casa de apuestas en Comas

Una joven de 21 años aprovechó la distracción general durante la final del Mundial para sustraer más de dos mil soles de la caja de una casa de apuestas en Santa Isabel, en Comas. El domingo último, mientras se disputaba el partido entre España y Argentina, el ambiente en una reconocida casa de apuestas se encontraba cargado de emoción y expectativa.

Según relató el dueño del establecimiento, la jornada de la final del Mundial significó un aumento considerable en la afluencia de clientes y movimientos de dinero. Sin embargo, ese mismo contexto de euforia futbolística fue aprovechado para cometer un robo cuidadosamente planeado.

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Cámaras de seguridad registran robo

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la principal sospechosa es Maricielo Delgado, una joven cajera de veintiún años que llevaba aproximadamente un mes trabajando en el local. El propietario, José Luis, explicó que confió en ella desde el inicio, en parte por su juventud y por estar en estado de gestación.

El día del robo, la casa de apuestas se encontraba colmada de personas atraídas por la final. La distracción generalizada permitió que la cajera, presuntamente en complicidad con su pareja, identificado como Daniel Vázquez, sustrajera entre dos mil y tres mil soles de la caja principal.

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Agregó que existen registros de cámaras de seguridad donde se observa a la joven contando y guardando monedas y billetes en bolsas antes de abandonar el local.

Una cajera de 21 años es señalada por el robo de la recaudación durante el partido| ATV

Antecedentes y señales ignoradas

El propietario reconoció que en semanas previas ya se habían detectado faltantes menores en la caja, aunque la empleada atribuía estas diferencias a errores o confusiones ocasionales.

“Ya nos había dado señales de desconfianza, pero ella insistía en que eran descuidos”, explicó el dueño.

El hecho de que la joven estuviera embarazada influyó en la decisión de no tomar acciones más drásticas en su momento.

La sustracción de los fondos representó un golpe significativo para la economía del local, especialmente en una jornada donde se esperaba un volumen alto de ganancias por la final. Además, aclaró que parte de los fondos no pudo ser robada porque algunos clientes utilizaron transferencias digitales y depósitos directos.

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Robo en plena final del Mundial afecta a casa de apuestas en Santa Isabel | Foto: ATV

El comerciante detalló que para cubrir las pérdidas deberá recurrir a ingresos de otros negocios o incluso solicitar un préstamo. “No es justo que los clientes paguen las consecuencias, ellos no tienen la culpa”, afirmó.

La casa de apuestas cerró temporalmente para resolver la situación con los apostadores afectados, quienes han reclamado el pago de sus premios.

Tras el incidente, el propietario manifestó que implementará controles más estrictos en futuros procesos de selección de personal, incluyendo la solicitud de antecedentes penales y policiales. “Ahora los jóvenes que quieran entrar a trabajar van a tener que presentar más documentos”, advirtió.

“No es fácil, uno lucha por salir adelante y pasan estas cosas”, declaró en la entrevista.