Tula Rodríguez regresa a la animación de conciertos de cumbia

Tula Rodríguez regresa a los escenarios como animadora en el noveno aniversario de Zafiro Sensual, grupo fundado por Dennys Quevedo.

Tula Rodríguez vuelve a posicionarse como referente de la animación de cumbia en el Perú con su esperado regreso a los escenarios. La conductora de 'Mande quien Mande’ será la gran figura en el noveno aniversario de Zafiro Sensual, agrupación fundada por el desaparecido Dennys Quevedo.

El evento, programado para el 28 de julio en el Estadio Musga de Comas, marcará el retorno de Rodríguez a los eventos masivos. Este regreso a la animación de cumbia llega en un momento de reinvención personal y profesional para Tula Rodríguez.

Tras la partida de su hija Valentina a estudiar en el extranjero, la conductora se ha enfocado plenamente en su trabajo y en nuevos proyectos, demostrando su capacidad para adaptarse y brillar en diferentes escenarios. Pese a la distancia, madre e hija mantienen un vínculo cercano gracias a la tecnología, compartiendo su día a día y celebrando cada logro de manera virtual.

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La animadora regresa a un espacio donde ha cosechado éxitos y dejado huella, reafirmando su vigencia en el mundo del espectáculo nacional. La noche de aniversario de Zafiro Sensual será un homenaje al legado de Dennys Quevedo, cuya música sigue presente gracias al esfuerzo de su familia y los integrantes de la orquesta. El evento reunirá a agrupaciones invitadas como Corali de Cliver Fidel, Grupo Corazón Sensual, Sensual Karicia, Pluma Dorada de Denys Quevedo y Amor Paisano, quienes interpretarán los éxitos que han hecho historia en la cumbia peruana.

El homenaje a Dennys Quevedo reunirá a fanáticos y agrupaciones de cumbia en el Estadio Musga de Comas para celebrar los éxitos de Zafiro Sensual.

Durante el espectáculo, Zafiro Sensual presentará temas emblemáticos compuestos por Quevedo, como ‘Dime la verdad’, ‘Mi princesa’, ‘Por amarte así’, ‘Vete ya’, ‘¿A qué has venido?’ y ‘Carita de ángel’. Estos títulos forman parte de un repertorio que ha marcado a generaciones y que la agrupación continúa difundiendo con pasión y profesionalismo.

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Las entradas para el evento están a la venta en Vaope y en la boletería del estadio, con precios populares para que familias y fanáticos puedan sumarse a la celebración. El Estadio Musga de Comas, ubicado en la avenida Trapiche, será el escenario de una noche especial donde la cumbia, la animación y el homenaje se darán cita en un ambiente festivo.

Se recupera tras operación de emergencia

La conductora de televisión Tula Rodríguez generó preocupación entre sus seguidores al revelar que fue sometida a una operación de emergencia el pasado viernes 10 de julio, debido a la presencia de piedras en la vesícula. A través de sus redes sociales, la presentadora de “MQM” compartió detalles del proceso médico y las emociones que experimentó antes y después de la intervención.

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Rodríguez relató que en la semana previa había sentido malestares recurrentes, motivo por el cual su doctora le recomendó acudir de inmediato a una clínica. Tras realizarle exámenes de sangre y confirmar el diagnóstico, el equipo médico decidió intervenirla rápidamente. Durante todo el proceso, Tula estuvo acompañada de su hermana, quien le brindó apoyo emocional.

Tula Rodríguez tuvo que ser operada de emergencia. IG

Uno de los mayores temores de la conductora fue el bienestar de su hija, Valentina Carmona, quien actualmente estudia en el extranjero. En un mensaje a sus seguidores, Rodríguez agradeció el respaldo recibido y compartió su preocupación: “Entré muy tranquila a sala, pero cuando vi las luces y al anestesiólogo, me dio un poquito de ‘tiki tiki’. Mi hija solo depende de mí y tengo que salir de esta. Doctora, dígale a mi hija que la amo”.

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Durante la recuperación, la conductora recibió mensajes de aliento de colegas y figuras del espectáculo. Aseguró que su estado de salud evoluciona favorablemente y publicó una fotografía junto a sus hermanas, agradeciendo la red de apoyo familiar. “A veces no paramos de trabajar y no nos damos cuenta que tenemos que cuidar nuestra salud”, reflexionó Rodríguez, quien hoy ya se encuentra estable.

Tula Rodríguez tuvo que ser operada de emergencia. IG