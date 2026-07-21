Perú

Denuncian una irrupción militar en una residencia escolar de Amazonas y tocamientos indebidos a menores

La organización Comoawuy afirmó que efectivos ingresaron de noche, por la fuerza, al albergue Ciro Alegría en Amazonas y habrían cometido actos de connotación sexual contra alumnas de 12 a 14 años

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Rosemary Pioc afirmó que los militares habrían ingresado por la fuerza durante la noche a la residencia estudiantil ubicada cerca del campamento militar Ciro Alegría. (PNP)
Rosemary Pioc afirmó que los militares habrían ingresado por la fuerza durante la noche a la residencia estudiantil ubicada cerca del campamento militar Ciro Alegría. (PNP)

El Consejo de Mujeres Awajún, Wampis, Umukai Yawi (Comoawuy) denunció que personal militar habría irrumpido en la residencia escolar Ciro Alegría, ubicada en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, la noche del lunes. Según declaró Rosemary Pioc, presidenta del grupo, a RPP Noticias, los militares habrían ingresado a la fuerza a la residencia estudiantil y habrían realizado tocamientos indebidos a adolescentes que pernoctaban en el lugar.

La dirigente indígena explicó que la residencia se encuentra próxima a un campamento militar con el mismo nombre. Según la denuncia, el personal militar habría ingresado sin justificación al alojamiento donde descansaban las alumnas, quienes tienen entre 12 y 14 años y provienen de comunidades lejanas de la región Amazonas.

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“Quiero hacer una denuncia pública: que el Ministerio de Educación investigue inmediatamente el caso de que ayer [lunes], personal militar ingresó a una residencia estudiantil a hacer tocamientos a las alumnas de una residencia, que está cerca al campamento Ciro Alegría. Es repudiable todo lo que está pasando en el territorio”, afirmó Pioc en su comunicación con RPP Noticias.

Abuso escolar.
El portal Siseve ha permitido evidenciar el complicado panorama que viven las niñas, niños y adolescentes. - Crédito: Andina/El Espectador

La presidenta de Comoawuy precisó que las menores afectadas residen de forma permanente en el colegio debido a la distancia de sus comunidades de origen. De acuerdo con su testimonio, los militares habrían ingresado violentamente a la residencia durante la noche y agredieron a las adolescentes “sin argumentar ningún motivo”.

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Reacción de las autoridades

La organización Comoawuy solicitó una intervención inmediata de las autoridades competentes. Rosemary Pioc instó al Ministerio de Educación (Minedu) a iniciar una investigación sobre los hechos y exigió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) medidas urgentes para garantizar la protección de las víctimas.

“Este caso, ocurrido el día de ayer, en el Colegio Nacional Ciro Alegría, que queda cerca a un campamento también con nombre Ciro Alegría. Se pide investigación a las autoridades, al sector Educación, porque las niñas están aterrorizadas por todas estas acciones negativas que el personal militar ha actuado contra estas niñas”, manifestó la dirigente.

Tres jóvenes en servicio militar voluntario denunciaron abuso sexual presuntamente cometido por un teniente dentro del Batallón de Infantería Motorizado “Zepita” N° 7 en Cajamarca. (Visuales IA)
Las alumnas afectadas tienen entre 12 y 14 años y residen de forma permanente en el colegio porque provienen de comunidades lejanas de la región Amazonas. (Visuales IA)

Pioc enfatizó que la situación ha generado temor entre las niñas y adolescentes que residen en la institución educativa, al tiempo que advirtió que la organización indígena evalúa realizar una marcha de protesta ante la reiteración de atropellos contra la niñez.

“Hago esta denuncia para que el sector Educación se pronuncie frente a todos estos casos graves que vienen ocurriendo. Ya no podemos seguir callando más [...] Nosotros estamos preocupados y [pedimos] que se puedan sancionar esas acciones que realmente son repudiables, y rechazamos como organización”, declaró.

Acciones institucionales

Según informó RPP Noticias, el Centro Emergencia Mujer asumió la atención del caso, notificando directamente a la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona.

La ministra confirmó en entrevista con la emisora radial que su sector ya está al tanto de la denuncia y que se activaron protocolos de intervención inmediata.

“Ante todo, rechazamos todo tipo de violencia ante nuestras niñas, niños, adolescentes, y es un rechazo enérgico, el cual nosotros, desde nuestro sector, no permitimos [...] Sin embargo, vamos a sostener una reunión con la señora Pioc, me comunicaré con ella, para poder ver qué es lo que ha pasado, e igual, como siempre, vamos a tomar las acciones de manera rápida”, afirmó Pariona.

Mujer de cabello oscuro con blazer negro, blusa blanca y pin de escarapela peruana, habla en un micrófono sobre un podio. Paredes roja con texto y celeste al fondo
Comoawuy exigió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables medidas urgentes para proteger a las niñas y adolescentes afectadas en Condorcanqui. (MIMP)

La ministra detalló que el trabajo de su sector se articula con el programa Warmi Ñan y confirmó que la información ya fue canalizada a las instancias correspondientes.

“Vamos a coordinar con Warmi Ñan, a estas alturas ya debe haber intervenido. Como yo estoy ahorita en el tema de Junín (sismo), viendo el tema de las emergencias, estoy enfocándome específicamente para poder tratar también los diferentes tipos de violencia, porque recuerden que la violencia no solamente es física y sexual, la violencia también es psicológica, económica, y eso es lo que justamente se está dando acá [en Junín]”, declaró Pariona.

Hasta la publicación de la nota, ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Defensa se habían pronunciado oficialmente sobre los hechos denunciados en la provincia de Condorcanqui. La demanda de esclarecimiento y sanción por parte de las autoridades indígenas se mantiene vigente, en tanto se espera una respuesta formal de las instancias estatales responsables de la seguridad y la educación en la región.

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