Más de 100 escolares peruanos de un mismo colegio de Lima ingresan a una universidad pública tras dar examen de admisión

Un total de 102 estudiantes del colegio Juan Pablo Peregrino de Carabayllo ingresó a la Universidad Nacional del Callao en el examen de admisión. (IEP Juan Pablo Peregrino)

Un total de 102 estudiantes del colegio Juan Pablo Peregrino, en Carabayllo, lograron ingresar a la Universidad Nacional del Callao tras rendir un reciente examen de admisión. Este resultado representa cerca del 10 % de las vacantes ofrecidas por la institución educativa superior bajo la modalidad ordinaria, un hecho inédito para una sola escuela en la zona norte de Lima.

La Universidad Nacional del Callao (UNAC) llevó a cabo su proceso de admisión el domingo 19 de julio, con la participación de miles de postulantes. Entre los nuevos ingresantes, sobresale la cifra obtenida por el colegio Juan Pablo Peregrino, cuyos estudiantes no solo accedieron a diversas carreras, sino que también ocuparon los primeros lugares en los cuadros de mérito.

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De acuerdo con la información proporcionada por representantes de la institución educativa, 15 de los 102 escolares lograron ubicarse entre los primeros puestos en carreras como Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Eléctrica, Administración y Contabilidad. El examen constó de 70 preguntas, diseñadas para medir tanto aptitudes académicas como conocimientos específicos.

Quince escolares del colegio Juan Pablo Peregrino se ubicaron entre los primeros puestos en carreras como Economía, Ingeniería Industrial, Administración y Contabilidad. (IEP Juan Pablo Peregrino)

Formación académica

El colegio Juan Pablo Peregrino atribuye estos logros a la combinación de una formación integral desde el nivel inicial y a la presencia constante de psicólogos en cada etapa escolar. Según la directora, Yamiry Julca Sánchez, el modelo educativo pone énfasis en el acompañamiento emocional y el fortalecimiento de los valores.

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“Contamos con excelentes profesores, que motivan a diario a los estudiantes a que asuman diferentes retos personales pensando en el futuro, tenemos psicólogos en cada nivel educativo porque el acompañamiento emocional es vital en el niño y adolescente y en las tardes brindamos asesorías y reforzamiento académico gratuito para todos los estudiantes culminen satisfactoriamente el año escolar. También, los padres de nuestro colegio apoyan incondicionalmente a sus hijos en el estudio y estoy muy agradecida de ello”, señaló Julca Sánchez.

Diversidad de perfiles

Entre los estudiantes que destacaron en el proceso de admisión figuran nombres como Luana Flores Espinoza y Angello Corasma Nolasco, ambos de 16 años, quienes alcanzaron el primer puesto en las carreras de Economía e Ingeniería Industrial, respectivamente. Luana, quien estudia en el colegio desde el nivel inicial, compagina sus estudios con actividades artísticas y deportivas. Es la mayor de tres hermanos, domina el inglés y tiene como meta aprender italiano.

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Luana Flores Espinoza y Angello Corasma Nolasco, ambos de 16 años, obtuvieron el primer puesto en Economía e Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional del Callao.

De igual manera, José Urquiza Antezana, Mauricio Arrascue Loyola (16) y Mathias Carhuachin Soto (17) obtuvieron el segundo puesto en las especialidades de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Alimentos. Mathias, el menor de cuatro hermanos, es el primero de su familia en acceder a una universidad pública. Su madre mantiene un negocio de venta de menús en casa, mientras que su padre falleció hace seis años.

Otros estudiantes, como Derek Miranda Díaz, ingresaron a Administración tras cursar toda su formación en el colegio, desde la cuna jardín. Derek practica varios deportes y comparte con su hermano el gusto por la lectura de mangas y los alfajores.

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Caso particular

El caso de Shantal Rivera Suárez, de 14 años y estudiante de segundo de secundaria, resalta entre los 102 ingresantes. Es la primera vez que postula y logró una vacante en la carrera de Matemáticas. Sus padres, ambos profesionales, la acompañan en sus proyectos dentro y fuera del ámbito escolar.

La ceremonia de entrega de credenciales para los nuevos ingresantes de la Universidad Nacional del Callao comenzará el 3 de agosto, siguiendo el orden alfabético. Las familias de los estudiantes han celebrado los resultados, en muchos casos con gestos sencillos como una cena especial en casa.

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El récord del colegio Juan Pablo Peregrino convirtió a Lima Norte y Carabayllo en referencia por un modelo educativo que combina rendimiento académico y acompañamiento emocional. (Andina)

Impacto en la comunidad

El desempeño del colegio Juan Pablo Peregrino, ubicado en Lima Norte, se ha convertido en un referente para otras instituciones educativas de la zona. El hecho de que cerca del 10% de las vacantes asignadas en una universidad pública de prestigio hayan sido obtenidas por alumnos de una misma escuela evidencia el impacto de un modelo educativo que prioriza tanto el desarrollo académico como el bienestar emocional.

Según los datos proporcionados por la institución, la mayoría de los estudiantes postuló por primera vez a una universidad, logrando puntajes que les permitieron acceder a carreras de alta demanda. Para la comunidad de Carabayllo y sus alrededores, estos resultados han dado visibilidad a las estrategias pedagógicas y al esfuerzo conjunto de docentes, padres y estudiantes.

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La Universidad Nacional del Callao continuará el proceso de incorporación de los nuevos alumnos en las siguientes semanas, mientras el colegio celebra el récord alcanzado por su promoción de egresados.