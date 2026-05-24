Pablo Guede hizo duro descargo tras ganar el Torneo Apertura: “Si en Alianza Lima todos tiraran para el mismo lado, sería distinto”

El técnico argentino habló de la conquista del cuadro 'blanquiazul' e hizo llamativa crítica. (Video: Movistar Deportes)

La noche en que Alianza Lima se proclamó ganador del Torneo Apertura 2026 quedó marcada por una contundente victoria ante Los Chankas por 3-0 en el estadio Alejandro Villanueva en el marco de la fecha 16 de la Liga 1. Este resultado aseguró el trofeo del primer certamen de la temporada para el conjunto dirigido por Pablo Guede con una fecha de anticipación, consolidando a los ‘íntimos’ como grandes favoritos para disputar el título nacional a fin de año.

El técnico argentino, protagonista de la campaña, aprovechó la ocasión para reconocer públicamente la labor y el compromiso de su plantel. Según Guede, la principal virtud del cuadro ‘blanquiazul’ reside en “el trabajo que hicieron estos chicos, con humildad, dejando todo todos los días. Estoy muy orgulloso de ellos”, afirmó en conferencia de prensa.

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El DT insistió en que el mérito del éxito no le pertenece únicamente a él, sino a quienes ejecutan las ideas en el campo. Expresó: “No soy yo, esto es de los jugadores. Ellos son los que son capaces de llevar lo que uno propone y estoy muy feliz por ellos, por los dos Francos, por el cuerpo técnico que son los que nos bancaron en todo momento”.

El plantel completo de Alianza Lima recibe las medallas y el trofeo de campeón del Torneo Apertura 2026. Paolo Guerrero y Renzo Garcés lideran los festejos levantando el plato ante toda su hinchada.

El argentino también dedicó palabras a la dirigencia encabezada por los Navarro —padre e hijo—, responsables de armar un plantel competitivo. “En el armado del plantel, los Francos tienen el 90% de la culpa, y hay tres futbolistas que yo no opiné: Duarte, Huamán y Jairo Vélez. Hay que acertar así. Creo que el trabajo que hicieron fue brillante”.

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Para el entrenador, la clave de este ciclo ganador fue la sinergia entre futbolistas, cuerpo técnico y directivos. “Yo no les pido que armen un cohete para ir a la luna. Yo trato de proponerles y son ellos los que lo agarran o no lo agarran”, minimizando su propio rol y destacando la entrega colectiva.

Pablo Guede fue respaldado en todo momento por los Navarro (padre e hijo). - créditos: Alianza Lima

La dura crítica de Pablo Guede para la interna de Alianza Lima

Después de la consagración, Pablo Guede no eludió la autocrítica ni las dificultades vividas en los meses previos. En esa línea, lanzó un mensaje directo hacia quienes, dentro del propio club, pusieron en duda su continuidad y compromiso. “Que son pocos los que están de verdad, que eso se ve en el día a día, que cuando se levanta una Copa salen muchos en las fotos que patean para atrás. La verdad que eso es una lástima porque es un club tan grande y tan lindo que si tiraran todos para el mismo lado sería maravilloso”.

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En una reflexión abierta, el argentino recordó los momentos de mayor presión durante el inicio de la temporada: “Pasé en muy poco tiempo por muchas cosas desagradables, pero la peor fue cuando en la tercera fecha me dijeron que si no ganábamos me tenía que ir. Y creo que eso fue bastante injusto porque no me podía haber desarrollado en mi trabajo. Pero el fútbol es lo que manda. Por suerte ganamos, los jugadores me bancaron a muerte”. En su relato, destacó el respaldo incondicional de los futbolistas y los Navarro, que resultó determinante para revertir la situación y consolidar un proyecto ganador.

El administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, expresa su alegría tras ganar el Torneo Apertura, destacando el compromiso y la garra de los jugadores, así como el trabajo serio y profesional del comando técnico y el área deportiva.

¿Por qué Pablo Guede no salió a festejar con el plantel de Alianza Lima?

Consultado sobre su ausencia en la ceremonia de premiación tras el pitazo final, Pablo Guede explicó que prefiere no acaparar el protagonismo en un momento reservado a quienes trabajan silenciosamente todo el año.

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“Es que se lo merecen (su cuerpo técnico) mucho más que yo porque son los que están en el día a día cortando los partidos, cortando las imágenes, hablando con los jugadores, el ‘profe’ yendo a la casa de los jugadores para estirarlos y relajarlos a las 9 o 10 de la noche. Entonces, si yo salgo, los tapo”, sostuvo.

El estratega de 51 años añadió que nunca ha sido amigo de los festejos públicos y que, frente a ciertas personas con las que no comparte afinidades dentro del club, prefiere mantener distancia. Remarcó que el verdadero mérito es del plantel y del cuerpo técnico, quienes son los que más conviven con los futbolistas y los acompañan en cada detalle cotidiano.

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