Dictan 18 meses de prisión preventiva para presidente de la Corte de Apurímac y su esposa por caso “Las Corbatas Negras”

La sede de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, junto con el presidente detenido por presunta corrupción, enmarcan el panorama judicial del caso. (Infobae)

La investigación por una presunta red de corrupción dentro del sistema de justicia en Apurímac registró un nuevo avance con la decisión del Poder Judicial respecto a la situación legal de varios de los principales investigados. La medida se produce dentro de un proceso que involucra a magistrados y funcionarios judiciales señalados por el Ministerio Público por supuestas acciones irregulares relacionadas con el ejercicio de sus cargos.

Las diligencias forman parte de un proceso dirigido por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, con apoyo de la Policía Nacional. Desde inicios de julio, las autoridades ejecutaron intervenciones simultáneas en varias regiones del país como parte de la recopilación de pruebas y del desarrollo de la investigación.

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En ese contexto, el Poder Judicial comunicó nuevas resoluciones relacionadas con la situación procesal de los investigados, mientras las pesquisas continúan para determinar el nivel de responsabilidad de cada una de las personas comprendidas en el expediente.

Poder Judicial dicta prisión preventiva para investigados

Este video muestra la cobertura noticiosa de un operativo policial. Agentes de policía son visibles en un entorno de oficina, que incluye banderas peruanas. Un hombre en traje está sentado en un escritorio. El texto en pantalla informa sobre la detención del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, señalado por presuntamente integrar una red de corrupción. Las imágenes corresponden a un segmento noticioso que documenta el procedimiento.

El Poder Judicial informó mediante sus redes sociales la decisión adoptada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria respecto a varios de los investigados en el caso.

La institución señaló: “Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordena 18 meses de prisión preventiva contra José Alberto Tinco Luján y su esposa Elionora Yntusca Janampa, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y otros. En el caso de Alexander Puma Valer dispone doce meses de prisión preventiva, mientras que para Marco Antonio Cerón Trujillo y Mario Ramos se ordena que sigan la investigación en libertad”.

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La resolución diferencia la situación jurídica de los implicados. Mientras Tinco Luján, su esposa y Alexander Puma Valer permanecerán sujetos a prisión preventiva por el plazo fijado por el juzgado, Marco Antonio Cerón Trujillo y Mario Ramos continuarán vinculados al proceso sin restricción de libertad, conforme a la decisión judicial.

Megaoperativo permitió la captura de los principales investigados

José Alberto Tinco Luján, presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, fue detenido de forma preliminar el 2 de julio durante un megaoperativo ejecutado por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.

La intervención comprendió acciones simultáneas en Apurímac, Lima, La Libertad y Puno. Según la información oficial, agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), con apoyo de la Dirección de Inteligencia (Dirin), cumplieron cinco detenciones preliminares y 21 allanamientos en inmuebles y oficinas relacionadas con la investigación.

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La Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos informó que las pesquisas buscan esclarecer la actuación de una presunta organización criminal denominada “Las Corbatas Negras”, integrada, según la hipótesis fiscal, por funcionarios judiciales y operadores administrativos.

Además de José Alberto Tinco Luján, las autoridades intervinieron a la abogada Elionora Yntusca Janampa, esposa del magistrado; al coordinador de Servicios Judiciales, Alexander Puma Valer; al jefe de Imagen Institucional, Mario Ramos Anampa; y al coordinador de Recursos Humanos, Marco Antonio Cerón Trujillo.

Las diligencias comprendieron viviendas de los investigados, la sede de la Corte Superior de Justicia de Apurímac y módulos judiciales ubicados en Abancay y Andahuaylas. Estas acciones respondieron a las disposiciones emitidas por el Juzgado Supremo de Investigación Preliminar dentro del desarrollo del caso.

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Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la administración de justicia

Un pronunciamiento del Colegio de Abogados de Apurímac expresa preocupación por una investigación en la Corte Superior de Justicia de la región.

De acuerdo con la tesis presentada por el Ministerio Público, la presunta organización habría ejercido presiones sobre magistrados para favorecer determinados procesos judiciales.

La investigación también comprende supuestas designaciones irregulares de jueces y personal administrativo, además del presunto direccionamiento de expedientes mediante el sistema informático. Entre los delitos materia de investigación figuran tráfico de influencias y falsificación de documentos con la finalidad de acceder a cargos de confianza.

La Fiscalía además incorpora presuntos cobros de aportes económicos bajo la apariencia de actividades religiosas y posibles actos de hostigamiento contra trabajadores que comunicaron supuestas irregularidades dentro del Poder Judicial.

Antes de este proceso penal, José Alberto Tinco Luján fue suspendido en enero por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Posteriormente, una resolución judicial permitió su reincorporación al cargo mientras las investigaciones seguían su curso.

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Tras el operativo, el Ilustre Colegio de Abogados de Apurímac difundió un pronunciamiento en el que expresó preocupación por los hechos investigados y manifestó respaldo a las diligencias dirigidas por el Ministerio Público y la Dirección contra la Corrupción.

La institución también exhortó a que las investigaciones continúen con celeridad, independencia y respeto al debido proceso, con el propósito de esclarecer las responsabilidades que correspondan dentro del caso relacionado con la presunta organización criminal “Las Corbatas Negras”.