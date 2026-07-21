Dictan 18 meses de prisión preventiva para presidente de la Corte de Apurímac y su esposa por caso “Las Corbatas Negras”

La investigación por una presunta red de corrupción dentro del sistema de justicia en Apurímac registró un nuevo avance con la decisión del Poder Judicial respecto a la situación legal de varios de los principales investigados. La medida se produce dentro de un proceso que involucra a magistrados y funcionarios judiciales señalados por el Ministerio Público por supuestas acciones irregulares relacionadas con el ejercicio de sus cargos.
Las diligencias forman parte de un proceso dirigido por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, con apoyo de la Policía Nacional. Desde inicios de julio, las autoridades ejecutaron intervenciones simultáneas en varias regiones del país como parte de la recopilación de pruebas y del desarrollo de la investigación.
PUBLICIDAD
En ese contexto, el Poder Judicial comunicó nuevas resoluciones relacionadas con la situación procesal de los investigados, mientras las pesquisas continúan para determinar el nivel de responsabilidad de cada una de las personas comprendidas en el expediente.
Poder Judicial dicta prisión preventiva para investigados
El Poder Judicial informó mediante sus redes sociales la decisión adoptada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria respecto a varios de los investigados en el caso.
La institución señaló: “Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordena 18 meses de prisión preventiva contra José Alberto Tinco Luján y su esposa Elionora Yntusca Janampa, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y otros. En el caso de Alexander Puma Valer dispone doce meses de prisión preventiva, mientras que para Marco Antonio Cerón Trujillo y Mario Ramos se ordena que sigan la investigación en libertad”.
PUBLICIDAD
La resolución diferencia la situación jurídica de los implicados. Mientras Tinco Luján, su esposa y Alexander Puma Valer permanecerán sujetos a prisión preventiva por el plazo fijado por el juzgado, Marco Antonio Cerón Trujillo y Mario Ramos continuarán vinculados al proceso sin restricción de libertad, conforme a la decisión judicial.
Megaoperativo permitió la captura de los principales investigados
José Alberto Tinco Luján, presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, fue detenido de forma preliminar el 2 de julio durante un megaoperativo ejecutado por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.
La intervención comprendió acciones simultáneas en Apurímac, Lima, La Libertad y Puno. Según la información oficial, agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), con apoyo de la Dirección de Inteligencia (Dirin), cumplieron cinco detenciones preliminares y 21 allanamientos en inmuebles y oficinas relacionadas con la investigación.
PUBLICIDAD
La Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos informó que las pesquisas buscan esclarecer la actuación de una presunta organización criminal denominada “Las Corbatas Negras”, integrada, según la hipótesis fiscal, por funcionarios judiciales y operadores administrativos.
Además de José Alberto Tinco Luján, las autoridades intervinieron a la abogada Elionora Yntusca Janampa, esposa del magistrado; al coordinador de Servicios Judiciales, Alexander Puma Valer; al jefe de Imagen Institucional, Mario Ramos Anampa; y al coordinador de Recursos Humanos, Marco Antonio Cerón Trujillo.
Las diligencias comprendieron viviendas de los investigados, la sede de la Corte Superior de Justicia de Apurímac y módulos judiciales ubicados en Abancay y Andahuaylas. Estas acciones respondieron a las disposiciones emitidas por el Juzgado Supremo de Investigación Preliminar dentro del desarrollo del caso.
PUBLICIDAD
Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la administración de justicia
De acuerdo con la tesis presentada por el Ministerio Público, la presunta organización habría ejercido presiones sobre magistrados para favorecer determinados procesos judiciales.
La investigación también comprende supuestas designaciones irregulares de jueces y personal administrativo, además del presunto direccionamiento de expedientes mediante el sistema informático. Entre los delitos materia de investigación figuran tráfico de influencias y falsificación de documentos con la finalidad de acceder a cargos de confianza.
La Fiscalía además incorpora presuntos cobros de aportes económicos bajo la apariencia de actividades religiosas y posibles actos de hostigamiento contra trabajadores que comunicaron supuestas irregularidades dentro del Poder Judicial.
Antes de este proceso penal, José Alberto Tinco Luján fue suspendido en enero por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Posteriormente, una resolución judicial permitió su reincorporación al cargo mientras las investigaciones seguían su curso.
PUBLICIDAD
Tras el operativo, el Ilustre Colegio de Abogados de Apurímac difundió un pronunciamiento en el que expresó preocupación por los hechos investigados y manifestó respaldo a las diligencias dirigidas por el Ministerio Público y la Dirección contra la Corrupción.
La institución también exhortó a que las investigaciones continúen con celeridad, independencia y respeto al debido proceso, con el propósito de esclarecer las responsabilidades que correspondan dentro del caso relacionado con la presunta organización criminal “Las Corbatas Negras”.
Más Noticias
Sin observación presidencial, Fernando Rospigliosi promulga ley que excluye a policías y militares de la justicia ordinaria
La iniciativa, impulsada por el fujimorismo, dispone que los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía sean juzgados exclusivamente por el fuero militar-policial, lo que facilitaría la impunidad
Alessandro de Souza Ferreira, optimista para Lima 2027 : “Estamos listos para albergar unos nuevos Juegos Panamericanos”
El integrante del Team Perú en la modalidad de tiro / fosa olímpica confía que la capital nacional estará a la altura de las circunstancias, sobre todo porque “tenemos infraestructura”
¿Cuántos feriados quedan en 2026? Esto es lo que deben saber trabajadores y empresas para evitar multas de Sunafil
Desde julio hasta Navidad todavía hay diez jornadas de descanso obligatorio para trabajadores en planilla. Un experto laboral detalla cómo deben actuar los empleadores en cada caso
Clima en Huancayo: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir
Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú
China, Estados Unidos y la oportunidad peruana: ¿estamos preparados para atraer nuevas inversiones?
La rivalidad estratégica entre las dos potencias, que concentran cerca de la mitad del comercio exterior peruano, coloca al país en una posición geopolítica relevante para rutas y cadenas de suministro
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD