Ethel Pozo confirma una nueva entrevista con Magaly Medina y descarta reencuentro con Janet Barboza y Edson Dávila

Ethel Pozo confirmó que grabará un pódcast con Magaly Medina tras aceptar la invitación de la conductora. También respondió a Rebeca Escribens y descartó un encuentro con Janet Barboza y Edson Dávila.

Ethel Pozo confirmó que grabará un episodio del pódcast de Magaly Medina y descartó que un reencuentro con Janet Barboza y Edson Dávila sea viable en el corto plazo, en respuesta al deseo que expresó Rebeca Escribens en sus redes sociales días antes.

Ambas revelaciones ocurrieron durante el debut de Pozo como quinta integrante de la mesa del pódcast ‘Sin + Que Decir’, el espacio de streaming que conduce María Pía Copello en YouTube, donde la hija de Gisela Valcárcel también anunció su ingreso formal al equipo.

La noticia de la grabación con Medina surgió ante una pregunta directa del conductor Mario Hart durante la transmisión. Pozo no dejó margen para la duda: “Sí me gustaría y me ha invitado a su pódcast y he aceptado. He aceptado porque creo que nos hemos quedado con ganas de más. Faltaron cosas para desarrollar”, dijo.

PUBLICIDAD

La fecha prevista para la grabación sería el jueves 23 de julio en la casa de Medina, donde se realiza el pódcast de la periodista. Pozo también abrió la puerta a un posible regreso a la televisión, aunque sin confirmar propuestas concretas: “No puedo decir si hay propuesta, no puedo decir nada. A mí me gustaría regresar. Yo, si dicen chamba, ahí estoy”, señaló, en un contexto en el que desde el mismo espacio se lanzó la posibilidad de que conduzca el programa ‘Fábrica de sueños’ en ATV.

La conductora Ethel Pozo sorprendió a todos al revelar en plena entrevista que Magaly Medina la invitó a su podcast. Además, confirmó que aceptó la propuesta, generando gran expectativa sobre este futuro encuentro. Video: TikTok @farandulatv.pe01

Su ingreso al streaming y el vínculo con ‘Sin + Que Decir’

El debut de Pozo como integrante fija del pódcast no llegó de improviso. Su primera aparición como invitada en ‘Sin + Que Decir’ semanas atrás funcionó como punto de partida de una cadena de movimientos: fue allí donde admitió públicamente que siempre quiso sentarse con Medina, y fue Copello quien gestionó ese encuentro.

PUBLICIDAD

“Todo empezó aquí. Vino aquí, habló y ya. Y cuando salió de aquí es que le escriben de Magaly para entrevistarla”, explicó Copello durante la transmisión. Pozo llegó a su debut con un collar que bautizó como su amuleto y reconoció que nunca antes había trabajado en formato streaming: “Desde el primer día me sentí como en casa y esas cosas no suelen pasar”, dijo visiblemente emocionada.

El ingreso formal de Pozo al equipo también abrió la conversación sobre su futuro en televisión abierta. Desde la mesa del pódcast se especuló con un posible formato matutino en ATV que la incluiría junto a Copello y Natalia Salas, aunque ninguna de las involucradas confirmó nada. El productor Abneer Robles recordó que Medina había expresado públicamente su respaldo a que Pozo reciba una nueva oportunidad en televisión, lo que alimentó las especulaciones dentro del mismo espacio.

PUBLICIDAD

En una bienvenida llena de sorpresas y risas, Ethel Pozo se integra oficialmente a la mesa de 'Sin Que Decir'. La conductora fue recibida con abrazos y mucha emoción, y hasta trajo su icónico collar de la suerte para su debut en el streaming | YouTube

La respuesta a Escribens y el cierre de la puerta con Barboza y Dávila

Fuera del pódcast, Pozo también respondió al video que Escribens publicó en redes, en el que la conductora de ‘América Hoy’ expresó su deseo de que Pozo, Barboza y Dávila pudieran “sentarse algún día, conversar y mirarse a los ojos”. Pozo valoró el gesto, pero fue directa sobre las posibilidades reales de ese reencuentro.

“Me identifico mucho con Rebeca, con sus comentarios, porque yo también sentía eso en muchas ocasiones cuando trabajaba ahí. Es una gran persona, el cariño es recíproco”, declaró ante el programa ‘Q’ Bochinche’, del mismo canal digital de María Pía: +QTV. Añadió que, pese a no haber coincidido en pantalla, sí compartieron momentos fuera de cámaras: “Hemos compartido cosas de mamá a mamá por WhatsApp, es una gran mujer, entiendo su postura”.

PUBLICIDAD

La respuesta más contundente llegó al momento de referirse a la posibilidad de un acercamiento con sus excompañeros. “Ahora es muy difícil que eso se dé, Rebeca, por lo que has visto. Yo he contado la verdad y del otro lado, ya se sabe lo que ha pasado”, afirmó Pozo, quien también señaló que esperaba una reacción diferente de parte de Barboza y Dávila tras revelar que ambos sabían de su salida de ‘América Hoy’ y no se lo dijeron.

El equipo de 'Sin + Que Decir' reacciona al emotivo, pero hilarante, video de Rebeca Escribens, quien tuvo que grabar un mensaje de paz escondida durante un corte comercial. ¡Las risas no faltaron! Video: Instagram Sin más que decir

“Lo que yo hubiera esperado es que haya otra respuesta, que quizá se actuó conmigo de esa forma por algún motivo, pero la respuesta ha sido distinta”, concluyó.

PUBLICIDAD

El conflicto entre Pozo y sus excompañeros tomó fuerza luego de su entrevista con Medina en ‘Magaly TV La Firme’, donde cuestionó públicamente un comentario de Edson Dávila durante una transmisión y señaló que la presencia de Jazmín Pinedo en su despedida del programa le llamó la atención, dado que Pinedo nunca había sido amiga cercana del ‘Giselo’ ni de Barboza.

Sobre el regreso de Pozo a la televisión, Gisela Valcárcel fue consultada durante la conferencia de prensa de presentación de su libro ‘El poder de ser tú’ y dejó en claro que no interfiere en las decisiones de su hija. “La forma en la que la eduqué fue para que aprendiera a elegir. Ha elegido y ella es la responsable de sus elecciones”, dijo la conductora.

PUBLICIDAD

Valcárcel también precisó que estaba al tanto de la entrevista de Pozo con Medina, pero que su hija no necesitaba su aprobación: “Cuando me dijo que iba a estar con Magaly, no me preguntó, ella no tiene por qué preguntarme estas cosas”.