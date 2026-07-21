Eva Ayllón recibe la Medalla de Honor de la Cultura en pleno concierto y el homenaje se convirtió en un momento inolvidable

Eva Ayllón recibió la Medalla de Honor de la Cultura del Ministerio de Cultura del Perú durante un concierto en el Centro de Convenciones Bianca.

Con el recinto lleno y ante el público que la ha acompañado durante más de cinco décadas, Eva Ayllón recibió la Medalla de Honor de la Cultura, la distinción más alta que otorga el Ministerio de Cultura del Perú, en un momento que la propia artista describió como el más adecuado para recibirla.

La condecoración le fue impuesta sobre el escenario del Centro de Convenciones Bianca, durante la segunda función de su espectáculo ‘Con Guitarra y Cajón’, en un acto que antecedió al inicio del concierto y que terminó con una ovación de pie.

La reconocida cantante Eva Ayllón fue sorprendida en pleno escenario al recibir la Medalla de Honor de la Cultura de manos del Ministerio de Cultura del Perú. Un emotivo reconocimiento a su invaluable trayectoria y aporte a la música criolla y la identidad nacional. Video: Instagram Ministerio de Cultura / Eva Ayllón

La encargada de subir al escenario para entregar el reconocimiento fue la ministra de Cultura, Fátima Soraya Altabás Kajatt, quien le impuso la medalla y le entregó el diploma ante los asistentes. La distinción fue otorgada en mérito a su trayectoria de más de cincuenta años y a su labor en la difusión y preservación de la música criolla y peruana dentro y fuera del país.

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Las palabras de la ministra y la emoción de la artista

Altabás Kajatt eligió el escenario del Bianca para hacer entrega de una distinción que, en otras circunstancias, suele tramitarse en actos protocolares. En su intervención, la ministra situó la voz de Ayllón como parte de la identidad nacional: “Tu voz es realmente el sonido de nuestra patria. Y nos sentimos muy orgullosos el día de hoy de poder darte este reconocimiento”, afirmó.

La ministra afirmó que la voz de Eva Ayllón forma parte de la identidad nacional y destacó su presencia en escenarios internacionales.

También destacó el alcance internacional de su carrera: “Más de cinco décadas de una trayectoria impecable, llevando nuestra música, el alma de nuestra música criolla, nuestra música peruana, no solamente a escenarios como este a nivel nacional, sino también a grandes escenarios internacionales”.

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Visiblemente conmovida, Ayllón agradeció que el Ministerio optara por entregarle la medalla en ese contexto y no en un acto de protocolo cerrado. “Gracias, ministra, gracias. Le agradezco con toda mi alma que no haya hecho el protocolo que le correspondiente a este premio y que haya venido a esta casa, mi casa, como es Bianca, y frente a todo mi público. Muchísimas gracias”, dijo la cantante.

El Ministerio de Cultura del Perú otorgó la distinción a Eva Ayllón por más de cincuenta años de trayectoria y por difundir la música criolla y peruana.

Luego extendió su agradecimiento: “Mil bendiciones para usted, para el Perú, para mis compañeros, para mi público, para mis padres, para los padres de mis padres y, sobre todo, a Dios por darme la oportunidad de ser una representante de ustedes”.

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El Ministerio de Cultura también difundió el momento a través de sus redes sociales con un mensaje que acompañó fotos y video de la entrega: “Un reconocimiento a una voz que forma parte de la historia del Perú. Con más de cinco décadas de carrera, Eva Ayllón ha llevado la riqueza de nuestros ritmos y tradiciones a escenarios nacionales e internacionales, fortaleciendo nuestra identidad cultural e inspirando a generaciones de artistas y ciudadanos".

La ministra de Cultura, Fátima Soraya Altabás Kajatt, entregó la Medalla de Honor de la Cultura a Eva Ayllón ante el público de 'Con Guitarra y Cajón'.

El concierto, el repertorio y la próxima gira por Europa

Tras el homenaje, el espectáculo continuó con un programa preparado especialmente por Fiestas Patrias. El público del Bianca escuchó un mix dedicado a Carmencita Lara, una nueva versión en ritmo de landó-festejo de ‘Arriba Perú’ y clásicos de su repertorio como ‘Cuando llora mi guitarra’, ‘Contigo Perú’, ‘Que viva el Perú, señores’, ‘Y se llama Perú’ y ‘Esta es mi tierra’. La noche también incluyó homenajes a Los Kipus y a Lucha Reyes.

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En sus redes sociales, Ayllón publicó un mensaje en el que extendió el significado de la medalla más allá de su propia figura: “Esta medalla no es solo para mí. La comparto con mis padres, con mis abuelos, con mis maestros, con cada músico que ha caminado a mi lado y con todos aquellos que mantienen viva nuestra música peruana”.

Eva Ayllón agradeció que la Medalla de Honor de la Cultura le fuera entregada en Bianca y frente a su público, en lugar de un acto protocolar.

Los comentarios de sus seguidores respondieron con mensajes de reconocimiento: “La mejor representante de nuestra música, muy merecido”, “Bravísimo, bien merecido”, “Y cómo no reconocer a la maestra de nuestro Perú”, fueron algunas de las reacciones.

El reconocimiento llegó en un momento de plena actividad para la artista. Tras las funciones de ‘Con Guitarra y Cajón’, Ayllón iniciará el Tour Europa 2026, con presentaciones confirmadas en España, Italia, Suiza, Francia, Inglaterra y Alemania, donde volverá a reunirse con la comunidad peruana y con seguidores de la música criolla en el exterior.

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