¿Pablo Guede quiso renunciar a Alianza Lima? Lo que se sabe de su continuidad y su molestia con decisiones dirigenciales

El técnico se mantiene al mando pese a los rumores que estallaron después del amistoso ante Deportivo Cali en Matute, mientras el plantel retoma trabajos para el debut del Clausura frente a Sport Huancayo (Alianza Lima)

La versión de una renuncia del técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, se activó la noche del domingo 12 de julio tras la derrota de los ‘grones’ ante Deportivo Cali en un amistoso disputad en Matute. El rumor fue alimentado por comentarios en redes sociales y por el tiempo que el entrenador permaneció en el vestuario luego del partido.

En las horas posteriores, distintas voces vinculadas a la cobertura diaria del club descartaron que el técnico haya presentado una carta o haya puesto el cargo a disposición. La planificación del equipo se mantuvo y el cuerpo técnico siguió al frente, aunque con señales de malestar interno por decisiones administrativas, la falta de incorporaciones y filtraciones de información.

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El episodio expuso una interna tensa: el entrenador expresó incomodidad por el manejo institucional, mientras que desde el entorno periodístico se remarcó que una salida no resulta simple por cláusulas contractuales y por el contexto económico del club.

Qué se dijo sobre la supuesta renuncia y qué información la descartó

Los rumores sobre una presunta renuncia de Pablo Guede crecieron tras la derrota ante Deportivo Cali, pero periodistas que siguen a Alianza Lima descartaron que el técnico dejara el cargo. (América TV)

El rumor tomó fuerza tras el 2-0 ante Deportivo Cali en Matute. Una de las versiones apuntó a que la decisión se habría producido en el vestuario, pero esa hipótesis fue negada desde espacios periodísticos y por reporteros que siguen el día a día de Alianza Lima.

El periodista Gerson Cuba explicó que, luego del resultado adverso, se dio un intercambio entre el comando técnico y el plantel, un escenario que describió como habitual después de una derrota. En ese marco, subrayó que no se adoptó ninguna determinación vinculada a la continuidad del entrenador y que el itinerario de trabajo seguía intacto:

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“Tras la derrota de ayer, hubo una conversación entre el comando técnico y el plantel, algo habitual luego de un resultado adverso. Sin embargo, en ningún momento se tomó una decisión sobre su continuidad. Además, de darse una eventual renuncia, el DT no podría salir libre del club, ya que su contrato contempla una cláusula. Hoy el plantel tiene descanso y mañana retomará los entrenamientos. Hasta el momento, la planificación continúa con Pablo Guede y su comando técnico al frente del equipo”.

Desde el programa Juego en Corto, difundido por el canal de YouTube de Depor, también se sostuvo que Guede no presentó su carta de renuncia y que continuaba al mando del primer equipo, concentrado en el reinicio del torneo. En esa misma línea, se remarcó que el entrenador seguía en funciones, aunque atravesaba un momento de fricción con decisiones tomadas dentro del club.

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Otra aclaración pública llegó desde Linkeados, donde el periodista José Varela negó que se hubiera consumado una dimisión tras el amistoso y aseguró la continuidad del técnico: “Hubo como reguero de pólvora surgió el rumor de que Pablo Guede había renunciado a Alianza Lima, que no seguía más. He consultado y lo que sé es que no hay nada de eso. A día de hoy, Pablo Guede va a seguir en Alianza Lima. Se rumoreó que esta renuncia había sido en vestuario, pero no me han confirmado que así sucedió”.

En otra intervención sobre el mismo tema, Varela insistió en la ausencia de una renuncia en el vestuario y detalló el esquema de trabajo previsto: “Lo que sé es que no hay nada de eso, que Guede va a seguir como técnico de Alianza. El martes habrá entrenamiento en EGB y todos están citados con normalidad. Renuncia en el vestuario no hubo”.

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La incomodidad del técnico: refuerzos, decisiones internas y filtraciones

La continuidad de Pablo Guede no evitó que salieran a la luz las diferencias con la administración de Alianza Lima, en medio de reclamos por incorporaciones y la planificación deportiva. (Alianza Lima)

Aunque los reportes coincidieron en descartar una salida inmediata, también señalaron un punto central: la incomodidad de Guede con la conducción institucional. En el entorno del club se mencionó el descontento por la falta de refuerzos para el Torneo Clausura y por cuestiones operativas que impactaron en la preparación.

De acuerdo con lo comunicado, el entrenador había solicitado incorporaciones para fortalecer el plantel, pero la administración rechazó nombres por limitaciones de liquidez que impedían concretar transferencias. Esa molestia fue comentada a Franco Navarro y se instaló la expectativa de que la administración entrante pueda sumar futbolistas del medio local.

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Además, se planteó que el técnico no compartía ciertas determinaciones internas y que le preocupaba la facilidad con la que temas del club llegaban al debate público. En ese repaso se incluyó como foco de tensión el hecho de no haber sumado caras nuevas en el mercado, más allá del retorno de Cristian Neira luego de su préstamo en Atlético Grau.

En ese mismo marco se mencionó la cancelación de una pretemporada planificada fuera del país durante el receso de la Liga 1, una idea que no se concretó por motivos presupuestarios y que llevó a que el equipo se quedara en la capital para preparar la segunda parte del año.

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El clima dirigencial también se movió en paralelo: se indicó que Fernando Cabada renunció al cargo de administrador y que en los días siguientes se conocería a su reemplazante. Entre los nombres mencionados, figuró Alfredo Arosemena, hasta la semana pasada director Comercial de Marketing y Comunicación de la Federación Peruana de Fútbol.

Lo que viene: calendario inmediato, contrato y respaldo interno

Alianza Lima mantiene la planificación para el inicio del Torneo Clausura con Pablo Guede al frente. Su contrato y el apoyo del grupo fortalecen su continuidad en el cargo. (Alianza Lima)

Con el debut del Clausura en el horizonte, el foco del club pasó a la agenda competitiva. Alianza Lima tiene previsto volver a la actividad oficial cuando reciba a Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, el domingo 19 de julio a las 19:00 en el estadio Alejandro Villanueva.

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Sobre la televisación, se indicó que el encuentro será emitido por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, con opciones de streaming en plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

En paralelo, distintas versiones periodísticas remarcaron que cualquier ruptura inmediata se enfrenta a condicionantes contractuales. En ese sentido, se señaló que el vínculo vigente contempla una cláusula que impediría una salida simple por iniciativa del entrenador, y que tampoco sería un escenario sencillo para el club por los costos asociados a una desvinculación.

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En Linkeados se describió, además, un elemento de sostén interno para el entrenador: “Hoy no puede salir ni entrar nadie, así está el tema. Lo que sí tengo claro es que los jugadores están a muerte con Pablo Guede”.