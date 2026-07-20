Gol de Eryc Castillo para empate en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El extremo apareció en el área rival y puso el 1-1 por el Torneo Clausura 2026 - Crédito: L1MAX.

Despertó el elenco ‘blanquiazul’. Y es que luego de verse sorprendido por un golazo de chalaca a los 18 minutos, Alianza Lima recuperó la memoria y logró marcar su primer gol en el Clausura ante Sport Huancayo gracias al ecuatoriano Eryc Castillo a los 32 minutos de la primera parte.

La jugada comenzó por el lado derecho del ataque aliancista, cuando Girotti abrió el balón hacia la otra punta para encontrar a Huamán. El lateral bajó el balón de maneja magistra con el pecho y buscó a Paolo Guerrero que se encontraba cara a cara con el portero rival.

Pero el delantero no la pudo embocar, por lo que la pelota quedó viva en área chica. Esta situación fue aprovechada por el ‘La Culebra’ Castillo que sacó ventaja de la situación y puso el 1-1 para el equipo victoriano

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Una joya para abrir el marcador

(Liga 1)

Nahuel Luján abrió el marcador para Sport Huancayo con una chalaca a los 18 minutos ante Alianza Lima este domingo 19 de julio, en el estadio Alejandro Villanueva, en el arranque del Torneo Clausura 2026, un golpe que alteró un partido que hasta ese momento controlaba el campeón del Apertura.

La jugada tuvo además un peso especial en la temporada del volante argentino: el tanto fue su quinta anotación con la camiseta del Rojo Matador y elevó a ocho sus participaciones directas en goles, ya que también suma tres asistencias.

Alianza Lima y Sport Huancayo afrontaron la primera fecha del segundo certamen del año con la necesidad de sumar sus primeros puntos. El conjunto blanquiazul llegó después de consagrarse en el Torneo Apertura, mientras que la visita buscaba trasladar su regularidad al nuevo campeonato.

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Luján convirtió cuando Alianza Lima tenía el control del juego

El equipo dirigido por Pablo Guede había adelantado sus líneas desde el inicio, manejaba la posesión y empujaba a su rival hacia su propio campo. En ese contexto, Sport Huancayo resistió la presión y esperó el momento para responder.

La acción decisiva nació por el costado derecho. Luján inició la maniobra y se asoció con Piero Magallanes en una pared rápida que rompió la última línea defensiva de Alianza Lima.

Cuando recibió la devolución, la pelota se elevó más de lo previsto. El mediocampista argentino resolvió en una fracción de segundo: giró el cuerpo dentro del área y conectó una chalaca que dejó inmóvil al arquero Alejandro Duarte.

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La definición combinó potencia y precisión. La pelota terminó en la red y desató el festejo del banco huancaíno, mientras en Matute se instaló un silencio momentáneo por el impacto de la jugada.

El volante argentino ya participó en ocho goles de su equipo

(Liga 1)

El gol cambió por completo el desarrollo del encuentro. El conjunto visitante se puso en ventaja sin dominar la posesión y castigó a Alianza Lima cuando atravesaba su mejor tramo del partido.

Para Nahuel Luján, la conquista confirmó un momento sostenido en la temporada 2026. Además de sus cinco goles, el volante ya repartió tres asistencias, una producción que lo ubica entre las piezas más influyentes del esquema de Sport Huancayo.

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Esa cifra refleja un aporte que va más allá de la definición en Matute. Su participación ofensiva se sostiene en la visión de juego, el desequilibrio en los últimos metros y la capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno.

El estreno en el Clausura dejó así una imagen inmediata: Alianza Lima comenzó con la intención de imponer condiciones en casa, pero Sport Huancayo encontró en Luján la acción que modificó el partido desde el primer tiempo.