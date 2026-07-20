Ethel Pozo admite que el conflicto de Gisela Valcárcel con América Televisión sí afectó su salida de ‘América Hoy’: “Sí, claro que sí”

La hija de Gisela Valcárcel sorprendió al sincerarse sobre uno de los episodios más difíciles de su carrera televisiva y aseguró que el conflicto entre su madre y América TV cambió por completo el panorama para ella. ATV/ Magaly TV La Firme.

Ethel Pozo rompió el silencio sobre uno de los momentos más comentados de su carrera televisiva y reconoció que el conflicto protagonizado por su madre, Gisela Valcárcel, con América Televisión terminó afectando directamente su permanencia en ‘América Hoy’. La conductora hizo esta confesión durante una extensa conversación con Magaly Medina, donde abordó temas personales, familiares y laborales, dejando al descubierto detalles que hasta ahora no había contado.

La entrevista comenzó con una conversación sobre la independencia económica que ambas inculcan en sus familias. Entre bromas y anécdotas, las dos coincidieron en que consideran importante enseñar a sus hijos a construir su propio camino sin depender económicamente de sus padres.

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Todo surgió cuando Magaly comentó que no sería correcto que adultos pidieran dinero a sus madres. "No le íbamos a pedir a mi mamá o a su mamá. Imagínate, tremendo manganzón pidiéndole“, comentó la periodista. Ethel coincidió con esa postura y aseguró que esa filosofía la aprendió precisamente de Gisela Valcárcel.

Ethel Pozo confiesa que el conflicto entre Gisela Valcárcel y América TV afectó su permanencia en 'América Hoy'. Captura: Magaly TV La Firme.

"Mi mami es muy generosa en muchas cosas, pero mi mami me ha criado de una forma que yo también voy a criar a mis hijas. Mi mamá ya me dio mis estudios, todo. Yo bailo con mi pañuelo, ¿me entiendes? Yo me pago todo, siempre. Siempre es así y por eso no paro de trabajar. Y eso es algo que es un ejemplo en realidad“, expresó.

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La conductora explicó que nunca esperó recibir ayuda económica de su madre una vez culminados sus estudios y que esa independencia marcó su manera de enfrentar la vida profesional. Magaly destacó el esfuerzo de Gisela Valcárcel a lo largo de su trayectoria. "Pero tu mamá ha sido una mujer muy trabajadora siempre“, señaló. La conversación continuó entre bromas cuando ambas hablaron del patrimonio que podrían dejar a sus hijos. ”No, yo le he dicho que me lo voy a gastar con vida“, dijo entre risas Magaly. ”Solo voy a guardar para cuando sea viejita“, agregó.

Ethel Pozo confiesa que el conflicto entre Gisela Valcárcel y América TV afectó su permanencia en 'América Hoy'. Captura: Magaly TV La Firme.

Ethel respondió con humor. "Yo también digo: ‘Oye, mis hijas, que me tengan bien cuando sea viejita, que me den mi roncito’. Pero creo que hay otros momentos para ayudarlas, como cuando viajamos, por ejemplo“, comentó.

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Sin embargo, el tono de la conversación cambió cuando Magaly Medina recordó que durante varios años los ingresos de Ethel Pozo provenían de los proyectos que desarrollaba la productora de Gisela Valcárcel.

Ethel Pozo confiesa que el conflicto entre Gisela Valcárcel y América TV afectó su permanencia en 'América Hoy'. Captura: Magaly TV La Firme.

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Ethel Pozo confiesa que el conflicto entre Gisela Valcárcel y América TV afectó su permanencia en 'América Hoy'. Captura: Magaly TV La Firme.

Ethel Pozo aclara que siempre trabajó contratada directamente por América TV

La periodista quiso saber si los sueldos que recibió durante tantos años provenían de la empresa de su madre. "Pero, por ejemplo, los sueldos que has tenido a lo largo de tu carrera han sido pagados por la productora de tu mamá“, preguntó Magaly.

Ethel hizo una precisión que consideró importante. "América Televisión desde el 2017“, respondió.

Ethel Pozo confiesa que el conflicto entre Gisela Valcárcel y América TV afectó su permanencia en 'América Hoy'. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly insistió. "¿Tú has trabajado para América desde cuándo?“ La conductora respondió sin titubear. ”Solo contrato con América desde el año 2017“, afirmó.

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Fue entonces cuando reveló uno de los momentos más delicados que enfrentó durante el conflicto entre Gisela Valcárcel y la administración del canal.

Ethel Pozo confiesa que el conflicto entre Gisela Valcárcel y América TV afectó su permanencia en 'América Hoy'. Captura: Magaly TV La Firme.

“Sí, claro que sí”: Ethel Pozo admite que el conflicto de Gisela Valcárcel la perjudicó

Al recordar aquellos meses, Ethel contó que tuvo la fortuna de encontrarse de viaje cuando ocurrió el enfrentamiento entre su madre y América TV.

"Por eso cuando pasó todo el bolondrón que pasó, gracias a Dios yo estaba de viaje, porque dicen que en ese momento en el set se escuchaba: ‘¿Dónde está Ethel? ¿Dónde está Ethel para que salga?’. Porque era la única firmada por América. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado si yo estaba al aire y mi mamá estaba...“, relató.

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Magaly aprovechó ese momento para hacerle una pregunta directa. "¿Y crees que por ese bolondrón que hubo a raíz del enfrentamiento de tu madre con el gerente general es que no te renuevan el contrato?"

Ethel Pozo confiesa que el conflicto entre Gisela Valcárcel y América TV afectó su permanencia en 'América Hoy'. Captura: Magaly TV La Firme.

La respuesta de Ethel fue inmediata y contundente. "Sí, sí, ahora sí. Sí, claro que sí“, respondió. La confesión llamó la atención porque, por primera vez, la conductora reconocía públicamente que el conflicto protagonizado por Gisela Valcárcel sí tuvo consecuencias en su situación laboral.

Aun así, dejó claro que no guarda resentimientos hacia el canal donde trabajó durante varios años. "¿Sabes qué, Magaly? Yo no tengo nada en contra de América. Ha sido mi casa ocho años maravillosos“, afirmó. Explicó además que, durante todo ese tiempo, el proceso para renovar su contrato seguía prácticamente el mismo patrón.

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Ethel Pozo confiesa que el conflicto entre Gisela Valcárcel y América TV afectó su permanencia en 'América Hoy'. Captura: Magaly TV La Firme.

"A mí me llamaban en junio siempre para renovar. Y las palabras eran: ‘Primero tú, Ethel’, porque América Hoy es Ethel“, contó. Magaly reaccionó sorprendida. ”Y queda tu programa“, comentó.

Ethel aclaró que esa frase era la que siempre escuchaba de parte de los responsables del canal. "Dicho por la gente“, respondió. Incluso recordó que el entonces gerente de producción, Jorge Grippa, solía transmitirle ese mensaje cada año. "Siempre era primero contigo y luego el elenco, los compañeros o la temporada. Me lo decían a mí. No estoy diciendo que así sea ni que yo me crea eso, simplemente era lo que me decían“, explicó.

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Ethel Pozo confiesa que el conflicto entre Gisela Valcárcel y América TV afectó su permanencia en 'América Hoy'. Captura: Magaly TV La Firme.

Además, recordó que era una de las conductoras elegidas con mayor frecuencia por los anunciantes para realizar menciones comerciales dentro del programa. "Los clientes son los que piden“, indicó. Magaly coincidió con esa apreciación. ”Exactamente“, respondió.

Ethel añadió que Edson Dávila también compartía algunas de esas menciones comerciales con ella, aunque insistió en que finalmente eran las marcas quienes elegían a los conductores. "Edson también hacía conmigo. Sí, pero los clientes podían pedir“, comentó. No obstante, aseguró que, pese a todo lo ocurrido, prefiere quedarse con los buenos recuerdos de su paso por el canal. ”Yo, Magaly, me quedo con lo lindo hasta diciembre, de verdad“, concluyó.

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Ethel Pozo confiesa que el conflicto entre Gisela Valcárcel y América TV afectó su permanencia en 'América Hoy'. Captura: Magaly TV La Firme.