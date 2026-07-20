Gisela Válcárcel cuenta la razón por la que Ethel Pozo aceptó entrevista a Magaly Medina: “Quiero que me conozca”

Gisela Valcárcel relata los motivos de la reunión entre Ethel Pozo y Magaly Medina, mostradas en el panel doble.

La participación de Ethel Pozo en el programa de Magaly Medina provocó especulaciones sobre la relación entre ambas figuras televisivas y su entorno familiar. Mientras el público debatía sobre el significado de este encuentro, Gisela Valcárcel decidió referirse al tema durante una conferencia de prensa, espacio en el que también compartió detalles sobre su nueva faceta como autora.

A lo largo de la rueda de prensa, Valcárcel fue consultada sobre la decisión de su hija. La presentadora respondió que la autonomía y la libertad han sido valores fundamentales en la educación de Ethel.

“Cuando me dijo que iba a estar con Magaly, no me preguntó, ella no tiene por qué preguntarme estas cosas, ella las puede hablar con su esposo”, afirmó la conductora, dejando claro que no interviene en las decisiones profesionales de su hija. Recordó, con tono distendido, episodios de la adolescencia de Ethel, como su primer tatuaje o los cambios de look, situaciones que, según Gisela, ayudaron a forjar su independencia.

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Ethel Pozo confiesa que el conflicto entre Gisela Valcárcel y América TV afectó su permanencia en 'América Hoy'. Captura: Magaly TV La Firme.

El principal motivo de la visita de Ethel Pozo al programa de Magaly Medina fue, según relató la propia Valcárcel, la intención de conocerse personalmente, dejando de lado prejuicios y suposiciones.

“Quiero conocerla y que me conozca, cuando no nos conocemos, las personas podemos suponer cosas. Si a ella después no le caigo bien, está bien, es su derecho, pero quiero conocerla y que me conozca, así que todo bien por ahí”, compartió la conductora sobre la conversación con su hija.

El tema de la entrevista sirvió como preámbulo para que Valcárcel mencionara su nuevo libro. Comentó que “El poder de ser tú” recopila momentos personales y profesionales, y que la presentación será el 2 de agosto, durante la FIL Lima 2026 y que tendrá también una firma de libros. Sin buscar dramatizar el lanzamiento, Gisela señaló que esta publicación representa para ella la oportunidad de acercarse a los lectores desde un lugar más íntimo, lejos del ritmo de la televisión.

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Gisela Valcárcel y Magaly Medina aparecen en una imagen dividida que contextualiza la posibilidad de un encuentro entre ambas figuras.

Gisela Valcárcel no descarta encuentro con Magaly Medina

Durante la misma conferencia, surgió la posibilidad de un encuentro público entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina. Sobre esta hipótesis, la conductora fue clara: no descarta la opción, aunque no es un tema urgente para ella en este momento.

“En cuanto a mí, yo escribo otro capítulo. No quisiera que nada robara la atención del libro. Hace un momento dije que en la vida no digo nunca haré esto o no sé”, respondió.

Valcárcel también se refirió a la naturaleza de su vínculo con Medina, diferenciando la notoriedad mediática de la relación personal. Explicó que ambas han tenido la oportunidad de conversar fuera del entorno televisivo y que la rivalidad percibida suele estar alimentada por la lógica propia del negocio audiovisual.

Gisela Valcárcel posa con el libro "El Poder de Ser Tú" frente a un panel promocional de editorial Planeta.

“Nos hemos conocido. Ella misma lo ha dicho, y yo sé que ella tiene una percepción de mí y yo tengo una de ella. Lo demás puede ser producto del mismo negocio audiovisual”, expresó.

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Con la presentación de “El poder de ser tú” en el horizonte, Gisela Valcárcel encara una etapa donde prioriza el intercambio de ideas y experiencias, buscando un diálogo más directo con quienes la han seguido a lo largo de su trayectoria. La autora apuesta por un proyecto personal centrado en la reflexión y el aprendizaje, sin perder de vista su conocido estilo transparente y directo.