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Alianza Lima tomó decisión sobre Guillermo Viscarra y Paolo Guerrero de cara al debut ante Sport Huancayo en Torneo Clausura 2026

Los ‘blanquiazules’ vivieron una semana movida luego de las declaraciones del ‘Depredador’ sobre la dirigiencia

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Alianza Lima tomó clara decisión sobre Paolo Guerrero y Guillermo Viscarra de cara al duelo ante Sport Huancayo.
Alianza Lima tomó clara decisión sobre Paolo Guerrero y Guillermo Viscarra de cara al duelo ante Sport Huancayo.

Alianza Lima atravesó una semana tensa tras la carta de su capitán Paolo Guerrero, quien expuso irregularidades en la nueva administración. Esta situación se da a pocos días del debut del equipo en el Torneo Clausura 2026, donde tiene la posibilidad de consagrarse campeón nacional de manera directa, sin necesidad de disputar playoffs.

En este contexto, el club tomó definiciones respecto a Paolo Guerrero y Guillermo Viscarra. El arquero boliviano, que expresó su intención de salir por la falta de oportunidades, no fue incluido en la lista de convocados para el partido inaugural frente a Sport Huancayo en Matute. En la nómina solo aparecen Alejandro Duarte, quien será titular, y Ángel De La Cruz, portero de las divisiones menores.

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Según información del periodista deportivo Gerson Cuba, la próxima semana será clave para definir el futuro de Viscarra. El arquero deberá negociar con la directiva su desvinculación del club, con el objetivo de recuperar la continuidad que lo llevó a la selección boliviana.

Por su parte, Guerrero sí forma parte de los convocados para el encuentro de este domingo frente a Huancayo. El delantero retorna tras no estar presente en el último amistoso ante Deportivo Cali. Todavía no se confirmó si será titular o si Federico Girotti continuará al frente del ataque.

Paolo Guerrero fue convocado para el partido de Alianza Lima ante ADT, mientras que Guillermo Viscarra volvió a quedar apartado de la lista.
Paolo Guerrero fue convocado para el partido de Alianza Lima ante ADT, mientras que Guillermo Viscarra volvió a quedar apartado de la lista.

La lista completa de convocados de Alianza Lima para el duelo ante Sport Huancayo

  • Alejandro Duarte
  • Ángel De La Cruz
  • Renzo Garcés
  • Mateo Antoni
  • Marco Huamán
  • Luis Advíncula
  • Gianfranco Chávez
  • Alan Cantero
  • Gaspar Gentile
  • Eryc Castillo
  • Jesús Castillo
  • Jairo Vélez
  • Jussepi García
  • Cristian Neira
  • Esteban Pávez
  • Fernando Gaibor
  • Jean Pierre Archimbaud
  • Federico Girotti
  • Paolo Guerrero
  • Geray Motta
Los 'blanquiazules' iniciarán el campeonato recibiendo al 'rojo matador' en Matute. (L1 Max)

Bajas y regresos en Alianza Lima

A las ausencias de Guillermo Viscarra se suman las del delantero Luis Ramos y el atacante Kevin Quevedo. Piero Cari, jugador formado en la cantera, tampoco fue considerado por Pablo Guede para este encuentro. El técnico argentino optó por Geray Motta y Jussepi García, otros canteranos que integran la plantilla.

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En cuanto a las novedades, Renzo Garcés retorna tras superar una lesión y está disponible para reforzar la defensa. Marco Huamán, lateral del equipo, también podría sumar minutos en el partido.

Renzo Garcés, ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Renzo Garcés, ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: programación del duelo

Alianza Lima debutará en el Torneo Clausura este domingo 19 de julio ante Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva, con capacidad para 33.938 espectadores. El partido, que abrirá la segunda mitad de la temporada para los dirigidos por Pablo Guede, comenzará a las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela el inicio será a las 20:00, mientras que en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay el encuentro arrancará a las 21:00.

La transmisión estará a cargo de L1 Max, con acceso disponible a través de Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. Los aficionados también podrán seguir el partido mediante la aplicación Liga 1 Play, que permite ver los encuentros desde dispositivos móviles y computadoras con conexión a internet.

Infobae Perú ofrecerá cobertura en tiempo real, incluyendo contenido previo, actualizaciones minuto a minuto, videos de goles, jugadas destacadas y declaraciones posteriores al encuentro. De esta manera, los hinchas tendrán varias alternativas para seguir el estreno de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026.

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