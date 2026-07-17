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Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura HOY: así van los partidos de la Liga 1 2026

Regresa el campeonato peruano con partidos imperdibles: Sporting Cristal recibirá a Garcilaso, Universitario visitará a ADT en Tarma, Alianza Lima hará lo suyo con Sport Huancayo en Matute, y mucho más

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Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026.
Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026.

Hoy, viernes 17 de julio, regresa la Liga 1 con el inicio del Torneo Clausura, una nueva oportunidad para que los hinchas renueven las ilusiones con sus equipos favoritos. La reanudación del campeonato llega justo cuando el mundo define al campeón del Mundial 2026, generando una atmósfera cargada de emociones para los fanáticos del fútbol.

Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, y los otros equipos arrancarán su camino hacia el título nacional, cupos a los torneos internacionales y el descenso. Se vienen encuentros imperdibles que captará la emoción de todos.

Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Viernes 17 de julio

- FC Cajamarca vs Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso (15:15 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs FBC Melgar (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 18 de julio

- CD Moquegua vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / estadio 25 de noviembre / estadio 25 de noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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- ADT vs Universitario de Deportes (13:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs UTC (15:30 horas / estadio La Matanza / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

-Cusco FC vs Alianza Atlético (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 19 de julio

- Los Chankas vs Sport Boys (11:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Sport Huancayo (19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Así se jugará la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. (L1 Max)
Así se jugará la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. (L1 Max)

Nuevas reglas en el inicio del Torneo Clausura 2026

El inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 está marcado por la incorporación de nuevas reglas y modificaciones que afectarán directamente la dinámica de los partidos. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) confirmaron la aplicación de las Reglas de Juego 2026/2027, en línea con las directrices de la IFAB. A continuación, los principales cambios presentados para esta temporada:

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  • Saques de banda y de meta con cuenta regresiva: Si el árbitro detecta una demora intencional en la ejecución de un saque de banda o saque de meta, iniciará una señal de cuenta regresiva de cinco segundos. Si al finalizar ese tiempo el balón no está en juego, el rival recibirá el derecho al saque de banda o un tiro de esquina, según corresponda.
  • Sustituciones con límite de tiempo: Los jugadores dispondrán de solo diez segundos para abandonar el campo después de que se muestre el tablero de cambio o el árbitro dé la indicación. Si no cumplen ese plazo, deberán salir y el suplente podrá ingresar únicamente tras una nueva detención total del juego y después de un minuto en el cronómetro.
  • Tratamiento y reconocimiento médico fuera del terreno: Cuando un futbolista requiera atención médica dentro del campo y esto provoque la detención del juego, deberá abandonar el terreno y permanecer fuera al menos un minuto después de la reanudación.
  • Novedades en el protocolo del VAR: El VAR podrá asistir al árbitro central en los siguientes casos:
    • Tarjeta roja que derive de una segunda amarilla mostrada incorrectamente.
    • Confusión de identidad, si el árbitro sanciona o expulsa al jugador equivocado.
    • Tiro de esquina mal señalado, siempre que la corrección sea inmediata y no retrase la reanudación del partido.

El Torneo Clausura está de vuelta este fin de semana con duelos emocionantes. (L1 Max)

Canal TV para ver los partidos de la fecha 1 por el Torneo Clausura 2026

La apertura del Torneo Clausura 2026 garantiza que los aficionados al fútbol peruano no se pierdan ningún detalle de la competencia. L1 Max es el único canal autorizado para transmitir en directo los partidos de la primera fecha, con acceso disponible en los principales servicios de televisión por suscripción, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

Para quienes prefieren opciones digitales, la plataforma Liga 1 Play brinda la posibilidad de ver los partidos en vivo desde teléfonos móviles y computadoras. Esta alternativa resulta práctica para quienes buscan flexibilidad o se encuentran fuera de casa, permitiendo seguir la acción desde cualquier lugar.

Además, Infobae Perú pondrá a disposición de los hinchas un servicio especial durante la primera jornada. El portal ofrecerá cobertura previa, actualizaciones minuto a minuto, registro de goles, jugadas clave y declaraciones de los protagonistas luego de cada partido. Así, los aficionados podrán mantenerse informados sobre los resultados y los acontecimientos más relevantes de la fecha, tanto a través de la televisión como por medios digitales.

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