Gisela Valcárcel no descarta un posible encuentro con Magaly Medina: “En la vida no digo nunca haré esto”

Gisela Valcárcel y Magaly Medina aparecen en una imagen dividida que contextualiza la posibilidad de un encuentro entre ambas figuras.

La visita de Ethel Pozo al programa de Magaly Medina volvió a poner en primer plano la relación entre su madre, Gisela Valcárcel, y la popular periodista de espectáculos. El reciente encuentro televisivo impulsó comentarios sobre la posibilidad de un acercamiento entre Valcárcel y Medina, un evento largamente esperado por el público.

Durante la presentación de su libro, ‘El Poder de ser tú’, Gisela Valcárcel respondió a las preguntas de la prensa sobre si estaría dispuesta a reunirse públicamente con Magaly Medina. La conductora fue directa al señalar que, si bien no descarta la posibilidad, no es una prioridad actual en su vida.

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“En cuanto a mí, yo escribo otro capítulo. No quisiera que nada robara la atención del libro. Hace un momento dije que en la vida no digo nunca haré esto o no sé”, declaró, subrayando que prefiere enfocarse en sus proyectos personales y evitar distracciones mediáticas que puedan desviar el interés de su trabajo editorial.

Gisela Valcárcel posa con el libro "El Poder de Ser Tú" frente a un panel promocional de editorial Planeta.

Valcárcel también abordó la naturaleza de su relación con Medina, aclarando que han tenido la oportunidad de conocerse fuera del ámbito televisivo. “Nos hemos conocido. Ella misma lo ha dicho, y yo sé que ella tiene una percepción de mí y yo tengo una de ella. Lo demás puede ser producto del mismo negocio audiovisual”, explicó.

De este modo, la conductora dejó en claro que la imagen pública de enemistad responde más a la lógica del espectáculo que a una cuestión personal. Además, marcó distancia de las polémicas y aseguró que cada una mantiene una opinión reservada sobre la otra.

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En paralelo a estas declaraciones, Valcárcel destacó la importancia de su nuevo libro, “El poder de ser tú”, un proyecto en el que ha volcado sus experiencias y reflexiones personales. La publicación tendrá su presentación oficial ante el público el 2 de agosto a las 5:00 p.m. en la FIL Lima 2026, un evento que la autora consideró clave para su carrera fuera de la televisión.

Gisela Valcárcel posa con un conjunto de tonos claros compuesto por un top sin mangas y pantalones estampados, con una chaqueta sobre los brazos, sobre un fondo liso.

Magaly Medina invitó a Gisela a presentar su libro en su programa

Por su parte, Magaly Medina también se refirió al tema durante la emisión de su programa “Magaly TV, La Firme” el viernes 17 de julio. La periodista dejó abierta la invitación para que Gisela Valcárcel acuda a su espacio y promocione su libro. “Bueno, ahora la pregunta es: ¿cuándo Gisela Valcárcel viene a promocionar su libro acá?” comentó entre risas, resaltando que la conductora está realizando una gira de medios para dar a conocer su publicación.

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Medina profundizó sobre el tema, afirmando: “Cuando tú haces promoción, te vas a todos los programas. Ella no pertenece a ningún canal. Ella estaría en la libertad de venir a promocionar acá su libro cualquier día de la semana”. La periodista insistió en que la puerta de su programa permanece abierta y que la presencia de Valcárcel sería bienvenida en cualquier momento, considerando que no existen restricciones contractuales que lo impidan.

Magaly Medina, junto a sus invitados Ric La Torre y Kurt Villavicencio, analiza la reciente entrevista a Ethel Pozo y debate sobre la posibilidad de un futuro encuentro con Gisela Valcárcel. ¿Se dará la entrevista del siglo? ATV/ Magaly TV La Firme.

La conductora finalizó su intervención remarcando: “Es una gira de medios. Si es una gira de medios, yo pregunto, pregunto abiertamente: ¿por qué no viene a promocionar su libro acá, no? La pregunta queda flotando en el aire”. El comentario generó nuevas especulaciones sobre la posibilidad de un reencuentro público entre ambas figuras, quienes han ocupado lugares centrales en la televisión peruana durante décadas.