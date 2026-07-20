Perú

Gisela Valcárcel no descarta un posible encuentro con Magaly Medina: “En la vida no digo nunca haré esto”

La exconductora de televisión presentó su libro ‘El poder de ser tú’ y fue consultada sobre su ‘enemiga pública’, Magaly Medina

Guardar
Google icon
Gisela Valcárcel con cabello rubio en blazer blanco y Magaly Medina con cabello rojo en un atuendo blanco aparecen en una imagen dividida
Gisela Valcárcel y Magaly Medina aparecen en una imagen dividida que contextualiza la posibilidad de un encuentro entre ambas figuras.

La visita de Ethel Pozo al programa de Magaly Medina volvió a poner en primer plano la relación entre su madre, Gisela Valcárcel, y la popular periodista de espectáculos. El reciente encuentro televisivo impulsó comentarios sobre la posibilidad de un acercamiento entre Valcárcel y Medina, un evento largamente esperado por el público.

Durante la presentación de su libro, ‘El Poder de ser tú’, Gisela Valcárcel respondió a las preguntas de la prensa sobre si estaría dispuesta a reunirse públicamente con Magaly Medina. La conductora fue directa al señalar que, si bien no descarta la posibilidad, no es una prioridad actual en su vida.

PUBLICIDAD

“En cuanto a mí, yo escribo otro capítulo. No quisiera que nada robara la atención del libro. Hace un momento dije que en la vida no digo nunca haré esto o no sé”, declaró, subrayando que prefiere enfocarse en sus proyectos personales y evitar distracciones mediáticas que puedan desviar el interés de su trabajo editorial.
Mujer rubia de pie, saco blanco, pantalón negro, sostiene libro titulado "El Poder de Ser Tú". Fondo azul con texto "Planeta" y logo
Gisela Valcárcel posa con el libro "El Poder de Ser Tú" frente a un panel promocional de editorial Planeta.

Valcárcel también abordó la naturaleza de su relación con Medina, aclarando que han tenido la oportunidad de conocerse fuera del ámbito televisivo. “Nos hemos conocido. Ella misma lo ha dicho, y yo sé que ella tiene una percepción de mí y yo tengo una de ella. Lo demás puede ser producto del mismo negocio audiovisual”, explicó.

De este modo, la conductora dejó en claro que la imagen pública de enemistad responde más a la lógica del espectáculo que a una cuestión personal. Además, marcó distancia de las polémicas y aseguró que cada una mantiene una opinión reservada sobre la otra.

PUBLICIDAD

En paralelo a estas declaraciones, Valcárcel destacó la importancia de su nuevo libro, “El poder de ser tú”, un proyecto en el que ha volcado sus experiencias y reflexiones personales. La publicación tendrá su presentación oficial ante el público el 2 de agosto a las 5:00 p.m. en la FIL Lima 2026, un evento que la autora consideró clave para su carrera fuera de la televisión.

Retrato de Keiko Fujimori, mujer rubia de cabello ondulado, con blusa crema y pantalones estampados beige, sobre fondo blanco
Gisela Valcárcel posa con un conjunto de tonos claros compuesto por un top sin mangas y pantalones estampados, con una chaqueta sobre los brazos, sobre un fondo liso.

Magaly Medina invitó a Gisela a presentar su libro en su programa

Por su parte, Magaly Medina también se refirió al tema durante la emisión de su programa “Magaly TV, La Firme” el viernes 17 de julio. La periodista dejó abierta la invitación para que Gisela Valcárcel acuda a su espacio y promocione su libro. “Bueno, ahora la pregunta es: ¿cuándo Gisela Valcárcel viene a promocionar su libro acá?” comentó entre risas, resaltando que la conductora está realizando una gira de medios para dar a conocer su publicación.

Medina profundizó sobre el tema, afirmando: “Cuando tú haces promoción, te vas a todos los programas. Ella no pertenece a ningún canal. Ella estaría en la libertad de venir a promocionar acá su libro cualquier día de la semana”. La periodista insistió en que la puerta de su programa permanece abierta y que la presencia de Valcárcel sería bienvenida en cualquier momento, considerando que no existen restricciones contractuales que lo impidan.
Magaly Medina, junto a sus invitados Ric La Torre y Kurt Villavicencio, analiza la reciente entrevista a Ethel Pozo y debate sobre la posibilidad de un futuro encuentro con Gisela Valcárcel. ¿Se dará la entrevista del siglo? ATV/ Magaly TV La Firme.

La conductora finalizó su intervención remarcando: “Es una gira de medios. Si es una gira de medios, yo pregunto, pregunto abiertamente: ¿por qué no viene a promocionar su libro acá, no? La pregunta queda flotando en el aire”. El comentario generó nuevas especulaciones sobre la posibilidad de un reencuentro público entre ambas figuras, quienes han ocupado lugares centrales en la televisión peruana durante décadas.

Temas Relacionados

Gisela ValcárcelMagaly Medinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: Triunfos, derrotas y cómo quedaron los equipos

Se inició la segunda etapa del torneo más importante del Perú con goleadas, sorpresas y buen fútbol en la primera fecha. Conoce aquí todos los resultados

Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: Triunfos, derrotas y cómo quedaron los equipos

Sismo de 5.1 en Junín EN VIVO: dos nuevos temblores remecen Chupaca este lunes y declaran en emergencia la zona

El Instituto Geofísico del Perú reportó que el 18 de julio de 2026, a las 9:24 p.m., se registró un sismo de magnitud 5.1 y profundidad de 24 kilómetros. El movimiento provocó cinco fallecidos y 350 damnificados

Sismo de 5.1 en Junín EN VIVO: dos nuevos temblores remecen Chupaca este lunes y declaran en emergencia la zona

Sismo de 5.1 en Junín: Gobierno entregará bono de hasta S/12.000 para familias damnificadas por colapso de viviendas

El estado de emergencia por 60 días decretado habilita la intervención la multisectorial y la canalización de recursos para asistir a los damnificados del centro del país

Sismo de 5.1 en Junín: Gobierno entregará bono de hasta S/12.000 para familias damnificadas por colapso de viviendas

Sorteo de La Tinka del domingo 19 de julio: revisa todos los ganadores y si reventó el pozo millonario

Como cada domingo conoce si tienes los números ganadores del sorteo o si sacaste la boliyapa u otros premios por acertar. Estos son los nuevos afortunados

Sorteo de La Tinka del domingo 19 de julio: revisa todos los ganadores y si reventó el pozo millonario

Ethel Pozo admite que el conflicto de Gisela Valcárcel con América Televisión sí afectó su salida de ‘América Hoy’: “Sí, claro que sí”

En una charla con Magaly Medina, la conductora contó que el choque entre su madre y el canal terminó golpeando su continuidad laboral, una versión que por primera vez reconoce de forma abierta

Ethel Pozo admite que el conflicto de Gisela Valcárcel con América Televisión sí afectó su salida de ‘América Hoy’: “Sí, claro que sí”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Noboa, Kast, Milei, Felipe VI y más: los mandatarios confirmados para la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori en Lima

Noboa, Kast, Milei, Felipe VI y más: los mandatarios confirmados para la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori en Lima

Keiko Fujimori recibe visita de alcaldes de Piura para discutir la atención prioritaria por El Niño

José María Balcázar aún no decide el indulto a Pedro Castillo, pero puede haber novedades “mañana o pasado”

Alfonso López Chau a favor de evaluar el indulto a Pedro Castillo: “Había un sentimiento de injusticia porque él está preso”

Escándalo por presunto sobreprecio y falta de transparencia en compra de armas para la PNP

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo admite que el conflicto de Gisela Valcárcel con América Televisión sí afectó su salida de ‘América Hoy’: “Sí, claro que sí”

Ethel Pozo admite que el conflicto de Gisela Valcárcel con América Televisión sí afectó su salida de ‘América Hoy’: “Sí, claro que sí”

Ethel Pozo sospecha de Julián Alexander por ir tanto al gimnasio y termina llevándose una sorpresa: “¿Qué tanto hay ahí?”

Julián Zucchi tras defender a Argentina por perder la final del Mundial: “Antes de burlarse, primero lleguen, ganen algo y recién hablamos”

Paola Chiappina, novia de Alejandro Ugarte, agradece muestras de apoyo en la búsqueda de montañistas: “Ellos nos están esperando”

Ale Seijas desmiente a Edwin Guerrero y asegura que sí la llamaron para ingresar a Corazón Serrano: “Hasta me invitó a grabar”

DEPORTES

Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: Triunfos, derrotas y cómo quedaron los equipos

Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: Triunfos, derrotas y cómo quedaron los equipos

Perú ajustó su convocatoria de vóley para los Panamericanos Universitarios: ‘Zezé’ Rojas lidera la lista definitiva

“Sporting Cristal es más grande que sus problemas”, el análisis de Martín Hidalgo sobre el presente deportivo del club ‘celeste’

Ignacio Buse firmó un triunfazo ante Vit Kopriva y clasificó a octavos de final del ATP 250 de Kitzbuhel

Sporting Cristal anunció la salida de Felipe Vizeu tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato