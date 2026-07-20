Gisela Valcárcel no descarta un posible encuentro con Magaly Medina: “En la vida no digo nunca haré esto”

La visita de Ethel Pozo al programa de Magaly Medina volvió a poner en primer plano la relación entre su madre, Gisela Valcárcel, y la popular periodista de espectáculos. El reciente encuentro televisivo impulsó comentarios sobre la posibilidad de un acercamiento entre Valcárcel y Medina, un evento largamente esperado por el público.
Durante la presentación de su libro, ‘El Poder de ser tú’, Gisela Valcárcel respondió a las preguntas de la prensa sobre si estaría dispuesta a reunirse públicamente con Magaly Medina. La conductora fue directa al señalar que, si bien no descarta la posibilidad, no es una prioridad actual en su vida.
PUBLICIDAD
“En cuanto a mí, yo escribo otro capítulo. No quisiera que nada robara la atención del libro. Hace un momento dije que en la vida no digo nunca haré esto o no sé”, declaró, subrayando que prefiere enfocarse en sus proyectos personales y evitar distracciones mediáticas que puedan desviar el interés de su trabajo editorial.
Valcárcel también abordó la naturaleza de su relación con Medina, aclarando que han tenido la oportunidad de conocerse fuera del ámbito televisivo. “Nos hemos conocido. Ella misma lo ha dicho, y yo sé que ella tiene una percepción de mí y yo tengo una de ella. Lo demás puede ser producto del mismo negocio audiovisual”, explicó.
De este modo, la conductora dejó en claro que la imagen pública de enemistad responde más a la lógica del espectáculo que a una cuestión personal. Además, marcó distancia de las polémicas y aseguró que cada una mantiene una opinión reservada sobre la otra.
PUBLICIDAD
En paralelo a estas declaraciones, Valcárcel destacó la importancia de su nuevo libro, “El poder de ser tú”, un proyecto en el que ha volcado sus experiencias y reflexiones personales. La publicación tendrá su presentación oficial ante el público el 2 de agosto a las 5:00 p.m. en la FIL Lima 2026, un evento que la autora consideró clave para su carrera fuera de la televisión.
Magaly Medina invitó a Gisela a presentar su libro en su programa
Por su parte, Magaly Medina también se refirió al tema durante la emisión de su programa “Magaly TV, La Firme” el viernes 17 de julio. La periodista dejó abierta la invitación para que Gisela Valcárcel acuda a su espacio y promocione su libro. “Bueno, ahora la pregunta es: ¿cuándo Gisela Valcárcel viene a promocionar su libro acá?” comentó entre risas, resaltando que la conductora está realizando una gira de medios para dar a conocer su publicación.
PUBLICIDAD
Medina profundizó sobre el tema, afirmando: “Cuando tú haces promoción, te vas a todos los programas. Ella no pertenece a ningún canal. Ella estaría en la libertad de venir a promocionar acá su libro cualquier día de la semana”. La periodista insistió en que la puerta de su programa permanece abierta y que la presencia de Valcárcel sería bienvenida en cualquier momento, considerando que no existen restricciones contractuales que lo impidan.
La conductora finalizó su intervención remarcando: “Es una gira de medios. Si es una gira de medios, yo pregunto, pregunto abiertamente: ¿por qué no viene a promocionar su libro acá, no? La pregunta queda flotando en el aire”. El comentario generó nuevas especulaciones sobre la posibilidad de un reencuentro público entre ambas figuras, quienes han ocupado lugares centrales en la televisión peruana durante décadas.
Más Noticias
Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: Triunfos, derrotas y cómo quedaron los equipos
Se inició la segunda etapa del torneo más importante del Perú con goleadas, sorpresas y buen fútbol en la primera fecha. Conoce aquí todos los resultados
Sismo de 5.1 en Junín EN VIVO: dos nuevos temblores remecen Chupaca este lunes y declaran en emergencia la zona
El Instituto Geofísico del Perú reportó que el 18 de julio de 2026, a las 9:24 p.m., se registró un sismo de magnitud 5.1 y profundidad de 24 kilómetros. El movimiento provocó cinco fallecidos y 350 damnificados
Sismo de 5.1 en Junín: Gobierno entregará bono de hasta S/12.000 para familias damnificadas por colapso de viviendas
El estado de emergencia por 60 días decretado habilita la intervención la multisectorial y la canalización de recursos para asistir a los damnificados del centro del país
Sorteo de La Tinka del domingo 19 de julio: revisa todos los ganadores y si reventó el pozo millonario
Como cada domingo conoce si tienes los números ganadores del sorteo o si sacaste la boliyapa u otros premios por acertar. Estos son los nuevos afortunados
Ethel Pozo admite que el conflicto de Gisela Valcárcel con América Televisión sí afectó su salida de ‘América Hoy’: “Sí, claro que sí”
En una charla con Magaly Medina, la conductora contó que el choque entre su madre y el canal terminó golpeando su continuidad laboral, una versión que por primera vez reconoce de forma abierta
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD