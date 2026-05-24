Alianza Lima, ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: las claves para la consagración ‘blanquiazul’

Alianza Lima ganó con mucha solvencia el Torneo Apertura 2026. - Crédito: Sergio Vela

Alianza Lima acaba de realizar su primer paso exitoso en la campaña: se ha consagrado como ganador del Torneo Apertura 2026 con una dinámica de juego esplendorosa y brillante, que cuenta con varias aristas importantes desde la zona técnica con Pablo Guede hasta la zona de castigo entronizada por Eryc Castillo.

Pablo Guede, tenacidad al por mayor

El papel de Pablo Guede resulta fundamental para entender el éxito reciente en La Victoria. Por más que su proceso parecía tambalear, se mantuvo firme y convencido de que podía echar andar su proyecto. No es menos cierto que los dos primeros meses del año fueron muy ruidosos, teniendo en cuenta la eliminación temprana de la Copa Libertadores en la Fase 1 ante un oponente de menor fuste como Sportivo 2 de Mayo, pero a medida que fue compenetrándose con el grupo e implementando su idea pragmática ganó fuerza. Con su presencia, Alianza Lima se ha revitalizado toda vez que es protagonista.

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Pablo Guede, el arquitecto que revitalizó a Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Alejandro Duarte, labor determinante

‘Ale’ Duarte se incorporó a la institución en medio de mucha bulla por sus años intrascendentes como suplente en el Rímac. Muy pocos vieron con buenos ojos su llegada; solo el DT Guede confío en él y mas aun cuando Guillermo Viscarra se lesionó. En ese contexto, lo ascendió sin miramientos al titularato y a partir de entonces el arco aliancista le pertenece. Hubo un impacto total con su presencia. Ofreció atajadas puntuales y fundamentales en plazas claves. Con su seguridad, detallismo y sobriedad, se hizo un fijo en la estructura. Y los registros lo avalan: nueve partidos sin encajar dianas en el Apertura 2026.

Alejandro Duarte se ha hecho dueño del arco de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Renzo Garcés, máxima fiabilidad

A Renzo Garcés no le perturbó, en lo más mínimo, asumir el liderazgo tanto en la última línea como en el equipo. Anteriormente había dado muestras de un enorme rendimiento deportivo, así que debía reeditarlo, pero con la responsabilidad de proyectar la voz de Pablo Guede sobre el verde. De ahí que se ganara, con justo derecho, la jineta de capitán dentro de la escala de jerarquía de los referentes. Durante el Apertura 2026, demostró orden para defender y colmillo para atacar —suyos son con cuatro goles vitales en la consecución del primer torneo del año—. Y eso supone un importante reconocimiento en el club ‘íntimo’.

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Renzo Garcés, zaguero fiable en La Victoria. Crédito: Andina

Esteban Pavez, caudillo invaluable

El ídolo de Colo Colo, cumplió el objetivo para el que fue firmado: transmitir liderazgo dentro del vestuario de Alianza Lima al tiempo que se erigió como un puntual diferencial en el centro del campo, ofreciendo maestría pura tanto en la distribución del balón como en la organización del juego. Con los focos encima suyo, Esteban Pavez se creció de tal manera que llegó a su nivel más alto cuando muchos en Macul lo daban por veterano declinante. Aprobará con un sobresaliente —como aquel golazo rubricado a Sporting Cristal— en el primer semestre.

Esteban Pavez estalló de emoción al anotarle un gol agónico a Sporting Cristal. - Crédito: @estebanpavez8

Eryc Castillo, bendición total

La ‘Culebra’ ha protagonizado uno de los crecimientos deportivos más llamativos de la primera parte del año en Perú. Si bien había una opinión general por lo observado durante su campaña anterior, nada más empezando el nuevo ejercicio liguero cayó en picada, generado una corriente de desilusión entre los simpatizantes ‘blanquiazules’. Definitivamente fue muy impactante atestiguar un declive en Eryc Castillo. Sin embargo, las reestructuraciones de Pablo Guede en las planificaciones le sentaron muy bien y a mitad de la temporada se espabiló de tal manera que ha sacado a relucir una voracidad goleadora nunca vista en Matute, que contribuyó notablemente en la consecución del Torneo Apertura 2026.

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Eryc Castillo llegó a los nueve goles en el Apertura 2026. - Crédito: Liga 1