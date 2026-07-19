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Magaly Medina es homenajeada por la Municipalidad de La Molina: “Acepto esta condecoración con humildad”

La periodista recibió un reconocimiento por su labor en la televisión peruana y agradeció el detalle a la Municipalidad

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La periodista recibió un reconocimiento por su labor en la televisión peruana y agradeció el detalle a la Municipalidad | TiKTok / La Vitteri

Magaly Medina recibió un importante reconocimiento por parte de la Municipalidad de La Molina y fue la propia periodista quien compartió imágenes de ese momento, además de mostrar su agradecimiento por la condecoración recibida.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’, quien reside en este distrito limeño desde hace más de veinte años, fue distinguida con un diploma y una medalla entregados por el alcalde Diego Uceda.

La presentadora del evento destacó la trayectoria de Magaly Medina como figura televisiva y detalló los motivos de la distinción.

“La medalla de manos del alcalde, de la Municipalidad de La Molina, el señor Diego Uceda. Este reconocimiento es por su trabajo en medios de comunicación, la demostración de resiliencia, liderazgo y esfuerzo constante. Nuestra condecorada, Magaly Jesús Medina Vela”, se escuchó durante la ceremonia.
Magaly Medina y Diego Uceda en un escenario. Medina sostiene un documento y ambos llevan medallas. Hay personas sentadas en el público y una bandera
Magaly Medina recibe una condecoración de la Municipalidad de La Molina de manos del alcalde Diego Uceda durante un evento oficial.

El homenaje se realizó ante la presencia de vecinos y seguidores de la periodista, quien se ha mantenido como una de las personalidades más reconocidas de la televisión peruana en los últimos años. El acto incluyó palabras oficiales y la entrega formal de los símbolos de reconocimiento.

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La distinción generó comentarios en redes sociales, donde distintos usuarios opinaron sobre el legado de Magaly Medina en el periodismo de espectáculos. Su estilo, marcado por los célebres “ampays”, ha sido tema de debate desde sus inicios.

La carrera de Magaly Medina comenzó en 1997 con ‘Magaly TeVe’, un programa que evolucionó hasta transformarse en ‘Magaly TV La Firme’. Su presencia en la pantalla marcó un cambio en la forma de abordar el espectáculo en la televisión nacional.

Un escenario con personas, un hombre de espalda que entrega un reconocimiento a una mujer, una pantalla gigante, luces, un podio floral
Magaly Medina recibe una condecoración de la Municipalidad de La Molina en una ceremonia por el 205° aniversario de independencia local.

En el aniversario número 28 de su programa, la periodista recordó cómo fueron sus inicios y las dificultades del comienzo. “El programa cumple 28 años, cuando apareció a las 6 de la tarde un sábado 1 de noviembre de 1997, nadie daba S/1 por este programa. Con poca producción, como ahora, yo era la reportera, la que producía y nos habían dado un productor general que no creía en su producto”, compartió en una entrevista con el diario Trome.

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Medina también ha subrayado la importancia del respaldo del público en su trayectoria. “Jamás imaginé que mi programa y estilo serían un fenómeno televisivo. Estoy muy agradecida con el público por mantenerme vigente todos estos años”, manifestó para Trome.

Magaly Medina agradeció el gesto de la Municipalidad

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina, agradeció públicamente al alcalde de La Molina, Diego Uceda, por la condecoración y lo expresó con un mensaje en redes sociales: “Gracias alcalde de La Molina @uceda.diego”.

Dos imágenes. Izquierda: Primer plano de mujer con cabello rojizo. Derecha: Mujer con medalla y certificado junto a hombre con medalla en escenario
La presentadora de televisión Magaly Medina recibe una condecoración en un acto de la Municipalidad de La Molina.

También compartió el afecto que siente por el distrito donde ha formado su hogar. “Acepto esta condecoración con la humildad de una vecina que encontró en La Molina un hogar hace 25 años!!”, escribió en otra publicación.

La condecoración a Magaly Medina se suma a los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la televisión peruana.

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