Perú alista cuatro amistosos ante selecciones que jugaron los octavos de final del Mundial 2026: fechas y sedes de los partidos

El plan de la selección contempla cuatro pruebas internacionales en agosto y septiembre, con sede principal en Estados Unidos, pero el comando técnico evalúa llevar uno al Estadio Nacional para reconectar con la tribuna (Selección Peruana)

Con el Mundial 2026 en su tramo final, la selección peruana comenzó a delinear su agenda para el segundo semestre, en un momento en el que busca recuperar terreno en Sudamérica y consolidar una propuesta futbolística bajo el mando de Mano Menezes, quien tomó el cargo a inicios de este año.

En ese plan, el equipo nacional quedó cerca de cerrar una ruta de amistosos de alta exigencia para las fechas FIFA de septiembre y octubre, con Estados Unidos como escenario principal. A los rivales ya conversados en un acuerdo verbal —Estados Unidos, México y Canadá— se sumaría un cuarto contrincante: Colombia, según lo anunciado por el periodista Kevin Pacheco en redes.

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“La selección peruana está muy cerca de cerrar un amistoso frente a la selección colombiana para la fecha FIFA de agosto y septiembre en Estados Unidos”, publicó Pacheco. En la misma línea, se sostuvo que “también hay un acuerdo verbal para jugar ante México, Canadá y Estados Unidos”.

Los cuatro rivales que se trabajan para la doble ventana

La selección peruana acelera las gestiones para disputar cuatro amistosos de alto nivel en la próxima fecha FIFA. Colombia aparece cerca de sumarse a Estados Unidos, México y Canadá. (X: kevin23pacheco)

La planificación que trascendió ubica a Colombia como el cuarto adversario en la serie de amistosos que se negocian para agosto y septiembre, dentro de un esquema que también incluye a Estados Unidos, México y Canadá, los tres países que fueron anfitriones del Mundial 2026.

A falta de confirmación pública por parte de la Federación Peruana de Fútbol, el cuadro peruano ya habría avanzado coordinaciones para completar ese cuarto compromiso, en paralelo a los entendimientos previos para enfrentar a los tres organizadores del torneo.

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En las conversaciones también quedó planteado un punto aún abierto: las sedes. En el intercambio sobre el tema se remarcó que todavía no se conocían ciudades ni detalles logísticos definitivos. “No dice en dónde todavía, en ciudades, ¿no? Eso falta confirmar”, señalaron en ‘Hablemos de MAX’.

Sobre la selección colombiana, el programa apuntó a su desempeño reciente: fue descrita como una de las que “mejor fútbol demostró” en el Mundial 2026 y cuya eliminación llegó en una tanda de penales.

Sedes en evaluación y la posibilidad de un partido en Lima

Aunque Estados Unidos aparece como sede principal de la gira, la selección peruana evalúa disputar uno de los amistosos en Lima para reencontrarse con su hinchada antes de nuevos desafíos. (Selección Peruana)

Aunque el eje de la gira se perfila en Estados Unidos, en la conversación también apareció una alternativa que el comando técnico tendría en mente: llevar al menos un amistoso a Lima, con la intención de acercar otra vez al equipo a su público.

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“Habría que ver las ciudades porque se supone, y esto lo dijo Mano Menezes cuando hemos estado allá, que él quiere que uno de los partidos sea acá”, señaló uno de lo panelistas de ‘Hablemos de MAX’. La idea, según esa versión, busca que el plantel recupere sensaciones con el aliento local y que el hincha vuelva a conectarse con la selección.

En la misma línea, se planteó una hipótesis sobre el reparto de sedes. La misma señala que contra los anfitriones del mundial será de visita y solo contra Colombia sería en Lima

La explicación también incluyó un antecedente cercano en la etapa reciente del entrenador, con amistosos fuera del país. “Nos lo comentó Mano que él quiere sí o sí que uno de los partidos sea en Lima, porque él quiere nuevamente que el hincha se conecte con el equipo y que el equipo vuelva a sentir el aliento del hincha, porque los amistosos que ha tenido él con selección han sido fuera de Perú”, se afirmó.

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Incluso se recordó un pasaje puntual. Y es que en el partido amistoso contra Haití, que se realizó en Miami, había mucha más gente apoyando a los caribeños que a los peruanos

Mientras se ajustan esos acuerdos, la selección peruana ya acumuló rodaje con Mano Menezes en una serie de amistosos ante Senegal, Honduras, España y Haití, en el tramo inicial de un ciclo que busca consolidarse con partidos de mayor exigencia en la próxima doble fecha FIFA.