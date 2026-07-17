Héctor Cúper advierte que Gianluca Lapadula “hoy no está al 100%″para ser el delantero de Universitario en Liga 1 2026

El entrenador de Universitario ha revelado que 'Il Peruviano' necesita ponerse a punto físicamente para que sea titular en su estructura. | VIDEO: TeleDeportes
Con apenas unos días para disputar el arranque del Torneo Clausura 2026, ha surgido un enorme inconveniente en Universitario que puede ocasionar incomodidad alrededor de la institución. El entrenador Héctor Cúper ha indicado que Gianluca Lapadula, flamante fichaje en Ate, está un tanto lejos de su mejor versión futbolística.
Aunque ‘Il Peruviano’ no ha dado ninguna muestra de preocupación en lo que respecta a su estado de formal, el DT Cúper es consciente de que el delantero peruano aún requiere de un tiempo preciso para estar en óptimas condiciones. Así pues, se prefiere mantenerlo al margen mientras se entrena, en sesiones más intensas, en las instalaciones de Campo Mar.
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“Está haciendo el esfuerzo por ponerse a punto. Hoy no está al 100 %, pero trabaja con el grupo y siempre jugará quien esté mejor”, aseveró el estratega de la ‘U’. Con esa apreciación, se comprende que el objetivo central del club es no exponer al ‘9’ a una dolencia que pueda mermarlo y así el plan pasaría a que pronto ocupe un lugar en el once del argentino.
Al cierre de la comparecencia, Cúper intentó valorar la presencia de Gianluca con el plantel: “Por lo menos ya está con el grupo y se va a incorporar en cualquier momento. Después como todos, siempre el funcionamiento y rendimiento valoro a quien está mejor porque ese es el que va a jugar".
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Tras una larga espera, Gianluca Lapadula jugó su primer partido con Universitario. El delantero ingresó en el segundo tiempo y demostró su despliegue e intensidad en la victoria por 2-0 ante Millonarios, con doblete de José Rivera.
Alternativas en marcha
Con Gianluca Lapadula en el dique seco hasta que se ponga a punto físicamente, Universitario está en la obligación de recurrir a variantes en ataque. De eso, claramente, se encarga Héctor Cúper, quien al parecer no tendrá inconvenientes en apostar por una conocida dupla peruana.
La administración de minutos y titularidad será para Alex Valera, que al día de hoy no solo es el goleador de un club tricampeón, también su baluarte y rostro visible ante la exigente afición. Aunque sus números están un poco lejos de superar los dos dígitos, todavía es una referencia máxima en el aparato ofensivo.
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Al lado del ‘Cholo’ surgirá un nombre que se ha minusvalorado por su declinante desempeño con la ‘U’: Edison Flores. El que fuera el revulsivo de la época brillante de la selección peruana ha perdido considerablemente peso y eficacia en el área, pero aun así continúa como una carta segura para cualquier entrenador. Por ahora, no hay manera que pierda sitio.
Con esa sociedad se prevé que Héctor Cúper enfrentará a la Asociación Deportiva Tarma en la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Fuera del terreno central estará Gianluca Lapadula observando el rendimiento de sus compañeros y analizando si pronto saldrá a jugar con los ‘cremas’.
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Problemas con Lapadula
El cartel de Gianluca Lapadula en el fútbol italiano es innegable. En los últimos años, el delantero se consolidó como un artillero notable dentro de la Serie B, ganando reconocimiento por su capacidad goleadora. Pese a ese posicionamiento, la última temporada representó una experiencia adversa, marcada principalmente por una seguidilla de lesiones.
Esa dolencia específica limitó considerablemente su presencia en el primer tramo del campeonato de ascenso de Italia con el Spezia, llevándolo a alternar reiteradamente entre la banca de suplentes y el campo de juego.
Las constantes molestias físicas impidieron que pudiera tener continuidad y protagonismo dentro del equipo. Aun así, Lapadula supo capitalizar las pocas oportunidades que tuvo, logrando anotar algunos goles en las escasas participaciones que le permitió su estado físico.
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Sin embargo, esos aportes resultaron insuficientes, ya que el Spezia terminó descendiendo a la Serie C, cerrando así una temporada compleja tanto para el club como para el delantero peruano.
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