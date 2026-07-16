“Estos tipos nunca mueren”: la furia de un grupo de periodistas ingleses en medio de la remontada de Argentina en el Mundial

Los periodistas de DR Sports reaccionaron con frustración a la remontada de Argentina en el Mundial

La reacción en el streaming DR Sports no dejó lugar a interpretaciones. Cuando Enzo Fernández igualó el marcador a los 85 minutos de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, los cuatro comentaristas del canal británico -Flex, Robbie Lyle, Abbi Summers y Lee Judges- estallaron en una mezcla de insultos, incredulidad y resignación que se prolongó hasta el pitazo final.

“Este tipo simplemente está activado en este Mundial, hombre”, sostuvo Flex, entre palabras censuradas. El mediocampista del Chelsea no solo anotó el gol: festejó con las manos detrás de las orejas para simularlas más grandes -el mismo gesto inmortalizado por Juan Román Riquelme conocido como el “Topo Gigio” y que Lionel Messi les dedicó a los neerlandeses en Qatar 2022- y luego señaló hacia la tribuna invitando a “seguir hablando”. Summers captó el mensaje de inmediato: “¿Se da cuenta de que tiene que volver a Inglaterra?“. “Lo odio”, soltó Judges.

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La pregunta tenía capas. Fernández arrastra una relación tensa con el club inglés desde hace meses: en marzo de 2026 sembró dudas sobre su continuidad en Stamford Bridge, y semanas después declaró que le gustaría vivir en Madrid, lo que fue interpretado como una señal de interés en el Real Madrid y le valió una suspensión de dos partidos por parte del entrenador Liam Rosenior. La noche del miércoles, el propio Chelsea publicó en sus redes un mensaje festejando el gol de su jugador contra la selección inglesa, lo que desató una ola de críticas y obligó al club a borrar la publicación sin dar explicaciones.

El festejo de Enzo Fernández (REUTERS/Agustín Marcarian)

Pero el partido no se detuvo en el empate. Lautaro Martínez conectó de cabeza un centro de Messi a los 91 minutos para poner el 2-1 y dejar a Inglaterra fuera del torneo. “Él es un maldito campeón”, repitió Flex, mientras Lyle narraba: “Messi con el centro. Y es 2-1 para Argentina”.

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La capacidad de reacción del equipo de Lionel Scaloni fue otro hilo conductor del intercambio. “Siempre estos tipos, hombre. No pueden morir. Nunca mueren”, dijo Flex. Summers coincidió: “No mueren. Así es”. Lyle aportó una lectura más amplia: “Lo han dado vuelta, y lo han hecho durante todo el torneo”.

La figura de Messi generó un debate aparte. Judges intentó relativizar su actuación por su edad —“Tiene 39 años, chico, por favor”—, pero Flex y Summers lo cortaron de inmediato. “No importa una mierda. Es el máximo goleador de todo el torneo. No es ningún jubilado de 39 años. Se está burlando de nosotros”, respondió Flex. Summers fue más directa: “Es Messi”.

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Lyle cerró esa discusión con un pronóstico: “Va a terminar como máximo goleador también”. El conductor reconoció además las dos asistencias del capitán argentino en la remontada: “El GOAT lo ha vuelto a hacer. Messi, Messi, Messi, qué actuación, y fue al estilo Messi. Dos asistencias de él, absoluta calidad”.

El balance final llegó de parte de Flex: “Hemos perdido contra los campeones del mundo en una semifinal, y el mejor jugador de todos los tiempos se ha activado”. Lyle fue más lejos y abrió una pregunta que los cuatro dejaron sin responder del todo: “¿Podría ganar dos Mundiales consecutivos? ¿Sabes a lo que me refiero?”.

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Argentina jugará la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio ante España en el MetLife Stadium de Nueva York.