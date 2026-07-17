CONAR publicó los árbitros y encargados del VAR para la fecha 1 del Torneo Clausura 2026: la programación del fin de semana

La Comisión Nacional de Árbitros publicó las designaciones de la fecha 1, con jueces y videoasistencia para cada cruce del fin de semana, desde FC Cajamarca ante Juan Pablo II College hasta el cierre en Matute (CONAR)

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) oficializó la lista de jueces para la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, certamen que se pondrá en marcha este fin de semana con partidos que concentrarán buena parte de la atención del fútbol local. Con el calendario ya definido, el organismo también precisó quiénes asumirán la función del videoarbitraje (VAR) en cada cruce, un elemento que tendrá un rol determinante en la validación de goles, penales y acciones decisivas.

Uno de los encuentros señalados desde la previa será el Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso, que se jugará este viernes en el estadio Alberto Gallardo. Para ese compromiso, la CONAR designó a Bruno Pérez como árbitro principal, mientras que Pablo López fue asignado como responsable del sistema VAR. La programación del día incluye, además, el choque entre Cienciano y FBC Melgar, con Kevin Ortega en el campo y César García en la cabina.

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El campeón nacional vigente, Universitario de Deportes, iniciará su recorrido en el Clausura en condición de visitante ante ADT de Tarma. La conducción del partido quedará en manos de Augusto Menéndez, acompañado por David Huamán en el VAR. En paralelo, Alianza Lima afrontará su debut recibiendo a Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva. El juez central será Micke Palomino y Fernando Legario tendrá a su cargo la revisión por video.

Viernes 17: FC Cajamarca abre la jornada y Cristal juega en el Gallardo

La primera fecha del Clausura comenzará el viernes con tres partidos. FC Cajamarca abrirá la programación y Sporting Cristal debutará ante Deportivo Garcilaso con Bruno Pérez como árbitro. (CONAR)

La fecha empezará el viernes 17 a la 1:00 pm con FC Cajamarca frente a Juan Pablo II College. El árbitro principal será Jesús Cartagena y la asistencia tecnológica quedará en manos de Víctor Cori, señalado como VAR.

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Luego, a las 3:15 pm, Sporting Cristal se enfrentará a Deportivo Garcilaso. Bruno Pérez impartirá justicia desde el campo y Pablo López supervisará el VAR, en un partido que aparece como uno de los más atractivos de la jornada por el interés que despierta desde el inicio del torneo.

El cierre del viernes está previsto para las 8:00 pm, con Cienciano vs. FBC Melgar. Kevin Ortega fue nombrado como árbitro principal y César García fue asignado en el VAR. Con esos nombramientos, la CONAR completó el trío de designaciones para el primer día de competencia.

Sábado 18: la “U” visita Tarma y habrá cuatro partidos a lo largo del día

La jornada sabatina reunirá cuatro partidos del Clausura, incluido el debut de Universitario frente a ADT. La CONAR confirmó a los jueces y encargados del videoarbitraje. (CONAR)

El sábado 18 se abrirá a las 11:00 am con CD Moquegua contra Comerciantes Unidos. El juez central será Jordi Espinoza y la función del VAR recaerá en Milagros Arruela, según el listado publicado para la jornada inaugural.

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A la 1:15 pm se jugará ADT vs. Universitario, uno de los duelos más observados por tratarse del estreno del vigente campeón. Augusto Menéndez fue designado como árbitro del encuentro y David Huamán estará a cargo del VAR, un rol clave para la revisión de acciones determinantes.

En el turno de las 3:30 pm, Atlético Grau recibirá a UTC. Michael Espinoza fue elegido como árbitro principal y Alejandro Villanueva fue asignado al VAR para ese compromiso, dentro de una agenda que presenta actividad continua durante la tarde.

El último partido del sábado se disputará a las 6:30 pm, cuando Cusco FC enfrente a Alianza Atlético. Joel Alarcón tendrá la responsabilidad como árbitro principal y Robin Segura trabajará en el VAR. De esta manera, el sábado concentra cuatro enfrentamientos, cada uno con árbitro y videoarbitraje ya definidos.

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Domingo 19: Los Chankas abre y Alianza Lima cierra la programación

El domingo cerrará la primera jornada del Clausura con dos partidos. Los Chankas abrirá la acción y Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo con Micke Palomino como árbitro principal. (CONAR)

El domingo 19 comenzará a las 11:00 am con Los Chankas vs. Sport Boys. Edwin Ordóñez fue designado como árbitro principal y Julio Quiroz figura como responsable del VAR, de acuerdo con el detalle difundido para el arranque del Clausura.

La jornada se cerrará a las 7:00 pm con Alianza Lima vs. Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva. Micke Palomino será el árbitro del partido y Fernando Legario se encargará del VAR. Con ese último encuentro, el fin de semana quedará completo y el Torneo Clausura iniciará su primera fecha con todas las designaciones arbitrales confirmadas.