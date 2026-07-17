Combi cae a un abismo y deja al menos 14 fallecidos en Cajamarca: rescatistas trabajan contra el tiempo

Bomberos, policías, personal del SAMU y el Ministerio Público continúan con las labores de recuperación de las víctimas. // Video: Difusión

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este jueves en la región Cajamarca ha movilizado a decenas de rescatistas y mantiene en alerta a las autoridades. Una combi de transporte público de la empresa La Veloz se despistó y cayó a un profundo abismo cuando se desplazaba por la carretera con dirección a Chilete, a la altura del sector Chotén, en el distrito de San Juan. Los primeros reportes señalan que el siniestro dejó al menos 14 fallecidos y varios heridos, aunque el número de víctimas todavía continúa en proceso de verificación.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde y generó un amplio despliegue de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), integrantes del Cuerpo General de Bomberos, personal del SAMU, representantes del Ministerio Público y pobladores de la zona, quienes participaron en las labores de búsqueda y rescate. Debido a la profundidad del abismo y a las difíciles condiciones del terreno, los trabajos para recuperar a los ocupantes del vehículo se prolongaron durante varias horas.

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Accidente en Cajamarca deja al menos 14 fallecidos y continúa el rescate de víctimas

Composición: Infobae Perú

De acuerdo con la información preliminar difundida por las autoridades y equipos de emergencia, la unidad siniestrada pertenece a la empresa La Veloz y terminó al fondo de una quebrada tras salirse de la vía en una zona cercana al cementerio del sector Chotén.

Aunque en un primer momento se confirmó la recuperación de cinco cuerpos, conforme avanzaron las labores de rescate trascendió que el número de personas fallecidas superaría las catorce. Sin embargo, hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían emitido un balance oficial definitivo sobre la cantidad de víctimas mortales ni de personas heridas.

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Los pasajeros que lograron sobrevivir al impacto fueron auxiliados por brigadas de emergencia y evacuados en ambulancias del SAMU y del Cuerpo General de Bomberos hacia diferentes establecimientos de salud de la ciudad de Cajamarca, donde permanecen recibiendo atención médica. Tampoco se ha precisado oficialmente la gravedad de las lesiones que presentan.

En la zona del accidente permanecen efectivos policiales, bomberos y representantes del Ministerio Público, quienes supervisan la recuperación de los cuerpos y las diligencias correspondientes para la identificación de las víctimas. Algunos cadáveres fueron trasladados hasta el cementerio del sector mientras continúan las actuaciones fiscales.

Las imágenes difundidas desde el lugar muestran la complejidad de las labores de rescate debido a la pronunciada pendiente del abismo y al difícil acceso para los equipos de emergencia. Asimismo, pobladores del distrito de San Juan colaboraron con los rescatistas durante las primeras horas posteriores al accidente.

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Por el momento, las causas del accidente permanecen bajo investigación. Las autoridades deberán determinar qué originó el despiste de la combi y establecer si existieron factores relacionados con el estado de la vía, una posible falla mecánica o alguna otra circunstancia que provocó la caída del vehículo.

¿Qué hacer tras un accidente de tránsito en Perú? Los pasos que recomiendan las autoridades

Una bicicleta destrozada yace en el asfalto mojado de una calle urbana por la noche, con las luces de emergencia de la policía y otros vehículos visibles al fondo, indicando un accidente vial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante un accidente de tránsito, lo primero es verificar si existen personas heridas y comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia. En caso de lesionados o fallecidos, se debe llamar a la Policía Nacional y al Cuerpo General de Bomberos, evitando mover a las víctimas salvo que exista un riesgo inminente para su integridad. También se recomienda señalizar la zona con las luces de emergencia y los triángulos de seguridad para prevenir nuevos siniestros.

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La normativa peruana establece que la intervención policial es obligatoria cuando hay heridos, fallecidos, daños de consideración o desacuerdo entre las partes involucradas. Los agentes elaboran un parte policial, documento que sirve como sustento para las investigaciones y para eventuales reclamos ante las compañías de seguros. Asimismo, es recomendable registrar el lugar con fotografías o videos, recopilar los datos de posibles testigos e intercambiar información como el DNI, la licencia de conducir, la placa del vehículo y la información del SOAT.

Respecto a la cobertura, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) cubre los gastos médicos de los lesionados y contempla indemnizaciones por fallecimiento o invalidez permanente, aunque no incluye los daños materiales del vehículo. Para acceder a estos beneficios es necesario presentar la documentación correspondiente, entre ella el parte policial y la identificación de la persona afectada. En caso de contar con un seguro vehicular adicional, las aseguradoras suelen exigir que el siniestro sea reportado dentro del plazo establecido para iniciar la evaluación de los daños.

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