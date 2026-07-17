Dónde registrar el nacimiento de tu bebé además de Reniec: conoce las entidades autorizadas y los requisitos

Cómo obtener el DNI de tu bebé sin salir del hospital

Cuando nace un bebé, uno de los primeros trámites que deben realizar los padres es la inscripción del nacimiento para obtener el acta correspondiente y garantizar su derecho a la identidad. Aunque las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) son los puntos más conocidos para realizar este procedimiento, existen otros lugares autorizados donde las familias pueden registrar a sus hijos.

Las opciones disponibles buscan facilitar el acceso al servicio registral, especialmente para quienes viven en zonas donde no existe una agencia cercana de Reniec. Entre estos espacios se encuentran las municipalidades, los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) y las Oficinas Registrales Auxiliares (ORA), ubicadas en establecimientos de salud.

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Para completar la inscripción, los padres, madres o tutores legales deben presentar documentos que acrediten el nacimiento del menor y la identidad de quienes realizan la declaración. Además, el trámite debe efectuarse dentro del plazo establecido para evitar procedimientos adicionales.

Una pareja con su bebé interactúa con un agente frente a una sede de RENIEC en Perú, mientras otras personas esperan en fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Municipalidades, Centros MAC y hospitales también permiten registrar nacimientos

Las familias cuentan con diferentes alternativas para realizar la inscripción del nacimiento de un recién nacido. Además de las agencias del Reniec, existen entidades autorizadas que permiten obtener el acta de nacimiento.

Una de ellas son las municipalidades provinciales o distritales. Los padres pueden acudir a la municipalidad de su jurisdicción cuando no cuentan con una oficina registral cercana. En estos casos, la entidad realiza el registro correspondiente y emite el documento que acredita la identidad del menor.

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Otra opción son los Centros MAC (Mejor Atención al Ciudadano), espacios que reúnen diferentes servicios públicos y que cuentan con módulos del Reniec. En estos establecimientos, los ciudadanos pueden realizar trámites relacionados con la inscripción de nacimientos y la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Una pareja peruana registra el nacimiento de su bebé recién nacido, presentando los documentos requeridos para el trámite de identidad en una oficina. (Foto: Reniec)

También se encuentran las Oficinas Registrales Auxiliares (ORA), instaladas en hospitales y centros de salud autorizados a nivel nacional. Estas oficinas permiten que los padres puedan registrar a sus hijos desde el establecimiento donde ocurrió el parto, lo que facilita el proceso durante los primeros días de vida del bebé.

Requisitos y plazo para registrar el nacimiento de un bebé

Para registrar el nacimiento de un menor, los padres o tutores legales deben presentar una serie de documentos ante la entidad autorizada. Uno de los principales requisitos es el Certificado de Nacido Vivo (CNV), documento que acredita el nacimiento y que es entregado por el establecimiento de salud donde ocurrió el parto.

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El CNV también puede emitirse mediante el sistema electrónico del Ministerio de Salud. Si la familia no cuenta con este documento, puede presentar una constancia otorgada por la persona autorizada que atendió el nacimiento o una declaración jurada emitida por una autoridad política, judicial o religiosa que confirme el hecho.

Asimismo, los declarantes deben presentar su DNI físico y vigente. En el caso de un tutor legal extranjero, deberá mostrar su carné de extranjería o una copia simple de su pasaporte o documento de identidad del país de origen.

Registrar a un recién nacido en Reniec

Si el menor nació con alguna discapacidad, los responsables de la inscripción deben adjuntar el certificado de discapacidad que acredite dicha condición.

El plazo para realizar la inscripción del nacimiento es de 60 días calendario contados desde el nacimiento del bebé. Luego de ese periodo, los padres deberán realizar una inscripción extemporánea, proceso que requiere una evaluación y la presentación de documentación adicional.

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¿Por qué es importante registrar el nacimiento de tu bebé?

La inscripción del nacimiento representa el primer registro oficial de una persona ante el Estado. A través del acta de nacimiento, el menor cuenta con un documento que acredita su identidad y permite acceder a diferentes derechos y servicios.

Este registro facilita trámites relacionados con la atención en salud, el acceso a la educación, la afiliación a programas sociales y, posteriormente, la obtención del DNI y otros documentos necesarios durante las distintas etapas de vida.

Una madre sonriente sostiene a su bebé en brazos, en el marco de los procedimientos para la inscripción de nacimiento y la garantía de identidad. (Foto: Reniec)

El Reniec recomienda que los padres revisen con cuidado la información consignada en el acta de nacimiento, como nombres, apellidos y demás datos personales. Verificar estos datos desde el inicio ayuda a evitar futuras rectificaciones o procesos administrativos para corregir errores.

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Además, la entidad recuerda la importancia de definir previamente el nombre del bebé y realizar el trámite dentro del plazo establecido para garantizar su derecho a la identidad desde sus primeros días de vida.