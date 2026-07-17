María Pía Copello deja abierta la puerta a un programa matutino con Ethel Pozo y Natalia Salas

María Pía Copello no descarta un matutino con Ethel Pozo y Natalia Salas tras la entrevista con Magaly Medina.

La conductora no lo confirmó como un proyecto cerrado, pero tampoco lo descartó y admitió que podría pensarlo, en un contexto en el que —como se comentó en el mismo espacio— ni ella ni Ethel tendrían un contrato vigente con ninguna televisora.

El comentario apareció en medio de una conversación donde se recordó que Magaly Medina mencionó públicamente la posibilidad de que Ethel reciba una nueva oportunidad en ATV, incluso en un formato de mañanas. Desde ahí, el panel del streaming empezó a “armar” nombres y conceptos para un hipotético programa, con bromas sobre títulos y horarios, mientras Copello reaccionaba y marcaba distancia de algunas ocurrencias sin cerrar la puerta a la idea.

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María Pía Copello reveló en Sin +Que Decir que no descarta un programa matutino junto a Ethel Pozo y Natalia Salas, luego de la entrevista de Pozo con Magaly Medina. IG.

La conversación en ‘Sin +Que Decir’: así se instaló la idea del “matutino”

El punto de partida fue una referencia directa a lo dicho por Magaly. El productor Abneer Robles comentó: “Magaly ayer ha pedido que Ethel tenga un programa”. María Pía respondió de inmediato: “¡Sí!”.

En el intercambio, se citó la postura de Magaly sobre Ethel Pozo: “Yo creo que es hora de darle otra oportunidad a ella. Ella tiene que tratar de ser esa mujer que vino acá, la mujer que vimos en el streaming de Pía Copello, la mujer que vino anoche”.

Natalia Salas resumió el momento con una frase que encendió el juego del panel: “Lo que Magaly dijo fue: ‘a mí me han preguntado acá en el canal si a mí me molestaría que le den un programa. No, no me molesta. Ya, Ethel en las mañanas’”.

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Desde ahí, el panel pasó de comentar la coyuntura a imaginar un formato con nombre propio.

¿El encuentro televisivo más esperado? Magaly Medina reacciona a la posibilidad de sentar a Gisela Valcárcel en su programa. Captura: Magaly TV La Firme.

‘ATV Hoy’ y el trío: los nombres que se propusieron al aire

Con el tema ya sobre la mesa, Abneer lanzó un título hipotético: “‘ATV Hoy’ con Natalia Salas, Ethel y María Pía Copello”. Israel respondió: “Ahí está, hermoso”.

Natalia Salas se rió del patrón de nombres: “Me da risa porque siempre es hoy, ¿no? No importa, Latina Hoy, ATV Hoy”.

La conversación siguió con propuestas en tono de broma: Natalia dijo “Mañanero con Pía”, y María Pía cortó en seco: “¡No!”. Israel sugirió “Buenos días, ATV”. Luciana remató con opciones para un “trío” de conductoras: “El trío mañanero”, “Levántate conmigo” y “Tres al hilo”.

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Aunque el bloque tuvo humor evidente, dejó un punto concreto: Copello no descartó la posibilidad y reconoció que no se trataba de una idea “aislada” en la conversación pública tras el nuevo escenario profesional de Ethel.

Ethel Pozo está “libre” y ya tuvo puente con Magaly

El debate en el streaming ocurre después de un episodio clave: Ethel Pozo confirmó que María Pía Copello fue la mediadora para concretar su entrevista con Magaly Medina. “Es verdad, ella lo logró Pia Copello, Hoy estaré en el set de Magaly”, escribió Pozo en redes.

Ethel explicó previamente que no había podido sentarse con la periodista cuando estaba en América Televisión por restricciones contractuales: “No he podido porque cuando tú tienes contrato con América no puedes ir claramente a programas que compiten en el horario. Ahora estoy libre”.

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En otras palabras, su “libertad” laboral alimentó la especulación: si puede ir al set de Magaly, también podría abrirse a nuevos formatos o señales.

“Hoy estaré en el set de Magaly”, escribió Pozo al anunciar el encuentro a través de sus redes sociales. IG

María Pía, Ethel y Natalia: una combinación que el streaming puso en vitrina

El panel instaló el concepto de un espacio matutino con tres perfiles distintos: Copello como figura de conducción consolidada, Pozo como rostro que viene de una salida mediática de América Hoy y Salas como propuesta que el propio grupo imaginó dentro de un mismo bloque.

En la práctica, Sin +Que Decir funcionó como vitrina para un “qué pasaría si…”, con nombres tentativos y una conversación que mezcló coyuntura y entretenimiento. Copello, lejos de apagar el tema, permitió que avance y lo trató como una posibilidad que podría evaluar.

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