Agenda cultural en Lima del 16 al 22 de julio: ballet con ‘Carmen y Raymonda’, el teatro musical de Marco Zunino, filmotecas y más

Lima concentra esta semana una programación cultural que va desde el teatro clásico griego hasta la percusión afroperuana, con exposiciones de arte gratuitas, ballet clásico, conciertos íntimos y una feria de emprendimientos en el Museo de Arte de Lima.
La oferta se distribuye por distintos distritos de la ciudad —Jesús María, San Isidro, San Borja, el Centro Histórico— y contempla opciones de acceso libre junto a espectáculos para todos los públicos y presupuestos, muchas de ellas de ingreso libre.
EXPOSICIONES
Wunderkammer (Cámara de maravillas)
La artista peruana Paola Vela presenta en el ICPNA una muestra que interroga los mecanismos por los que las imágenes son producidas, clasificadas y puestas en circulación dentro de las lógicas del museo y el archivo. La pieza central, ‘El museo filmado’, es una videoinstalación de tres canales rodada en el Museo del Cerebro, el Museo de la Sexología de la Clínica González y el Museo de Historia Natural de San Marcos, con animaciones inspiradas en ‘Alicia en el país de las maravillas’ y citas del filósofo Walter Benjamin. La curaduría es de Carlos Zevallos Trigoso.
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Lugar: Espacio ICPNA San Miguel (Av. La Marina 2469).
Hasta cuándo: 22 de agosto de 2026
Horarios: Desde las 10:00 a.m.
Entrada: Gratuita
Peruvian Films de Diana Kisner
Diana Kisner parte del archivo personal de su abuelo —un inmigrante de origen rumano que trabajó en la distribución cinematográfica en el Perú hasta 1953— para construir una exposición sobre memoria familiar, migración e identidad. El proyecto recupera materiales de la época, entre ellos la proyección de ‘Hitler – Beast of Berlin’, una película censurada que abre una conversación sobre el exilio y la memoria de las migraciones judías en América Latina. La muestra inaugura una nueva edición del Festival de Cine de Lima PUCP e incluye conversatorios, visitas guiadas y un encuentro con la artista.
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Lugar: Sala Azul de la Casa O’Higgins — Jr. de la Unión 554, Centro Histórico de Lima
Hasta cuándo: 23 de agosto de 2026
Horarios: De 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Entrada: Gratuita
Codesido
El Museo de Arte de Lima (MALI) y Bank of America presentan una exposición dedicada a Julia Codesido, reconocida como la primera pintora profesional del Perú, además de maestra, coleccionista pionera del arte popular peruano e investigadora etnográfica. Bajo la curaduría de Luis Eduardo Wuffarden y Ricardo Kusunoki, la muestra recorre más de cinco décadas de producción artística: desde su adhesión al indigenismo liderado por José Sabogal, hasta su diálogo con el muralismo mexicano, las tendencias no figurativas y la cultura de masas de los años 60 y 70.
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Lugar: Sala 1, primer piso del MALI — Paseo Colón 125, Cercado de Lima
Horarios: Consultar en MALI
Entrada: Incluida con la entrada al museo.
TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS
Las aves de Aristófanes
La célebre comedia de Aristófanes, estrenada en Atenas en el año 414 a. C., regresa a los escenarios en una versión libre dirigida por Mateo Chiarella Viale y producida por Aranwa Teatro. La obra sigue a Pistetero y Evélpides, dos hombres que abandonan el caos de la ciudad para fundar entre las aves una nueva sociedad llamada Nubicuculandia. El elenco reúne a Alberto Isola, Ricardo Velásquez, Brunella Odar, Renzo Quintanilla y Germán Ojeda.
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Lugar: Teatro Ricardo Blume — Huiracocha 2160, Jesús María
Hasta cuándo: 16 de agosto de 2026
Horarios: Viernes y sábados, 8:00 p.m. / Domingos, 7:00 p.m.
Entrada: Desde S/ 23 — Entradas en Ticketmaster
Nosotras que nos queremos tanto
Cuatro hermanas se reúnen en el departamento de su madre fallecida para repartir sus bienes. El encuentro hace aflorar viejos resentimientos, frustraciones y también el humor que, al final, permite el reencuentro genuino entre ellas. El espectáculo cuenta con las primeras actrices Yvonne Fraysinett, Cecilia Tosso, Mónica Domínguez y Patricia Fraysinett.
Lugar: CEP Teatro Antonio Banderas, Jesús María
Horarios: Funciones el 16 y el 27 de julio
Entrada: Desde S/ 56 — Entradas en Teleticket
‘Marco Zunino, mi vida en musicales’
Marco Zunino recorre, con música y baile en vivo, los musicales de Broadway que han marcado su trayectoria: Rent, Moulin Rouge!, Cabaret, Jesucristo Superstar, Chicago y otros. El espectáculo cuenta con la participación de la actriz Gisela Ponce de León y propone una experiencia donde cada función adquiere un carácter distinto por la interacción con el público.
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Lugar: Teatro NOS PUCP — Av. Camino Real 1037, San Isidro
Horarios: Jueves a sábado, 8:00 p.m. / Domingos, 7:00 p.m.
Entrada: Desde S/ 33 — Entradas en Teleticket
BALLET
Carmen y Raymonda
La Municipalidad Metropolitana de Lima, en coproducción con el Patronato Amigos del Ballet Municipal, presenta dos obras del repertorio clásico interpretadas por el Ballet Municipal de Lima. Carmen, con música de Georges Bizet y coreografía de Jean Grand-Maitre, narra la historia de una mujer cuyo espíritu libre desencadena un trágico destino. Raymonda, con música de Alexander Glazunov y coreografía en estreno de Carlos Valcárcel, propone una suite de variaciones de alta exigencia técnica. Ambas obras ofrecen un contraste entre la intensidad dramática de la primera y el refinamiento clásico de la segunda.
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Lugar: Teatro Manuel A. Segura
Hasta cuándo: 2 de agosto de 2026
Horarios: Consultar en Teleticket
Entrada: Desde S/ 20 — Entradas en Teleticket
CONCIERTOS Y MÚSICA
Legado — Kimbafá
El grupo Kimbafá presenta Legado, un espectáculo de percusión, danza y teatro físico que narra la transmisión de una herencia cultural entre padre e hijo. Con más de 20 artistas en escena, la propuesta combina instrumentos reciclados y percusión afroperuana en un relato sobre identidad, memoria y tradición viva.
Lugar: Teatro Municipal de Surco
Horarios: Estreno el 17 de julio; 9 funciones en total
Entrada: Desde S/ 24 — Entradas en Ticketmaster
Gala Puccini
El Teatro Municipal de Lima dedica una velada a la música del compositor italiano Giacomo Puccini con la participación de cuatro solistas internacionales: la soprano Marta Mari, la soprano Thayana Roverso, el tenor Davide Piaggio y el barítono Stavros Mantis. La dirección musical estará a cargo del maestro Lorenzo Tazzieri, con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario y el Coro Lírico Juvenil “Simon Boccanegra”.
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Lugar: Teatro Municipal de Lima — Jr. Ica 377, Lima
Horarios: Sábado 18 de julio, 7:30 p.m.
Entrada: Desde S/ 15 — Entradas en Ticketmaster
Amy Gutiérrez en privado
La cantante peruana Amy Gutiérrez, referente de la salsa, el pop y el R&B, lleva su formato íntimo Amy Gutiérrez en privado al Lima Norte. El repertorio incluye sus éxitos ‘No te contaron mal’, ‘No sé’, ‘Alguien’, ‘Vamos a escapar’ y ‘Qué pasaría’, además de lanzamientos recientes como ‘Best part’ y ‘Era para siempre’. El evento es apto para toda la familia y tiene aforo limitado.
Lugar: Teatro Plaza Norte — C.C. Plaza Norte, cruce de Panamericana Norte con Av. Tomás Valle, Independencia
Horarios: Domingo 19 de julio, 6:00 p.m.
Entrada: Desde S/ 80 — Entradas en Ticketmaster
Alberto Carulla — Me Va, Me Va: lo mejor de Julio Iglesias
El Centro Español del Perú continúa su temporada dedicada a Julio Iglesias con una noche de clásicos de los años 70, 80 y 90 interpretados por Alberto Carulla: ‘Bamboleo / Caballo Viejo’, ‘Torero’, ‘Agua Dulce, Agua Salá’, ‘Baila Morena’ y otros. El evento requiere vestimenta adecuada y tiene aforo limitado.
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Lugar: Centro Español del Perú — Av. Gral. Salaverry 1910, Jesús María
Horarios: Viernes 17 de julio
Entrada: S/ 100 (Zona Terraza, mesas de 10 personas) — Consumo mínimo en el local: S/ 50
EVENTOS GRATUITOS
Feria del Patio — Edición Fiestas Patrias
El patio, el Gran Hall y el atrio del MALI se convierten durante tres días en un punto de encuentro de emprendimientos culturales, marcas emergentes y propuestas de ilustración, cerámica, accesorios, joyería y gastronomía. La programación gratuita incluye talleres, conversatorios y presentaciones musicales cada tarde. El viernes 17 actúa Daniela de Izcue; el sábado 18, Nia Vanie; y el domingo 19 cierra con un DJ set de Soraya. El sábado y el domingo se proyectarán en vivo la semifinal y la final del Mundial, con descuentos de hasta 40% en los stands durante los partidos.
Lugar: Museo de Arte de Lima (MALI) — Paseo Colón 125, Cercado de Lima
Horarios: Del 17 al 19 de julio, desde las 12:00 m. Actividades hasta las 8:00 p.m.
Entrada: Gratuita
Miércoles de Filmoteca — ‘Las voces de la tierra’
El MALI y la Filmoteca PUCP presentan el ciclo ‘Las voces de la tierra. Cinco exploraciones fílmicas de la música peruana’, con curaduría de Sebastián Pimentel y Claudio Cordero. La sesión del 22 de julio incluye dos obras: ‘Autorretrato sonoro’ (2010, 45 min.), del músico y cineasta Manongo Mujica, que convierte la costa desértica y el mar peruano en un cosmos visual y sonoro con la presencia de la familia Ballumbrosio y referencias a las tradiciones afroperuanas; y ‘Escucha, paisaje, escucha’ (2022, 23 min.), de Víctor Manuel Checa y Diego Cendra.
Lugar: Auditorio MALI — Paseo Colón 125, Cercado de Lima
Horarios: Miércoles 22 de julio, 7:00 p.m.
Entrada: Gratuita
XVII Salón de Cacao y Chocolate Internacional 2026
El evento de promoción del sector cacaotero y chocolatero de Perú y Latinoamérica, parte del calendario mundial de salones de chocolate en alianza con el Salon du Chocolat de París, reúne más de 200 stands de productores nacionales e internacionales. La programación incluye concursos de esculturas de chocolate, catas, maridajes, el Campeonato Nacional de Heladería Artesanal, foros y ruedas de negocios.
Lugar: Centro de Convenciones de Lima — Av. del Comercio 190, San Borja
Hasta cuándo: 19 de julio de 2026
Horarios: Del 16 al 19 de julio
Entrada: Desde S/ 10 — Entradas en Joinnus
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