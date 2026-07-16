Franco Velazco rompió su silencio por las frustradas llegadas de Raúl Ruidíaz y Piero Quispe a Universitario: “Nos debemos al plantel que tenemos”

A escasos días del debut de Universitario de Deportes en el Torneo Clausura 2026, el equipo se encuentra en el centro de la conversación entre sus hinchas. Y es que visitará a ADT el sábado 18 de julio, y uno de los principales cuestionamientos que resuena en la afición es la ausencia de Raúl Ruidíaz y Piero Quispe en este mercado de pases.
El administrador Franco Velazco abordó públicamente las razones detrás de la frustrada llegada de ambos futbolistas. “Tanto Piero como Raúl Ruidíaz son jugadores muy queridos y muy importantes para la institución. Eso, ¿quién lo podría discutir? Todos los que somos hinchas de la ‘U’ quisiéramos tener a Piero y a Raúl en el equipo”, reconoció en primera instancia para el canal oficial del club.
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La explicación del directivo se centró en la planificación deportiva y la necesidad de seguir la línea trazada por el comando técnico de Héctor Cúper: “Hemos sido muy responsables en poder manejar esto con el comando técnico, que tenía una idea respecto de lo que quiere para el plantel, respecto de lo que quiere plantear en la parte táctica”.
En este contexto, las preguntas sobre el motivo de la no incorporación de ambos jugadores han tomado fuerza. La administración de Universitario insistió en que “hemos sido prudentes, pero no quiere decir que no hayan formado parte de la evaluación”. Aunque la opción fue considerada, la decisión final fue apostar por el grupo ya conformado: “Hoy nos debemos al plantel que tenemos ya estructurado con los refuerzos”.
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El presente de Raúl Ruidíaz y Piero Quispe
Las razones detrás de la ausencia de estos dos nombres tienen matices diferentes. En el caso de Raúl Ruidíaz, la directiva de Universitario mostró un interés real y sostuvo conversaciones extensas tanto con el jugador como con su entorno. Sin embargo, la decisión recayó finalmente en Héctor Cúper, quien optó por no traerlo de regreso y, por el contrario, se decidió por Gianluca Lapadula, priorizando aspectos tácticos y el perfil que busca para el ataque en el Torneo Clausura, según lo que contó el periodista Gustavo Peralta.
De esta manera, la ‘Pulga’ continuará en Atlético Grau, donde tiene contrato hasta 2029, y su retorno a tienda ‘merengue’ esperaría más de la cuenta o habría sido descartado.
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Por su parte, el caso de Piero Quispe tomó un rumbo distinto. Aunque su nombre estuvo en la órbita del club para reforzar el mediocampo, su representante, Jonathan Córdoba, aseguró que nunca existió una propuesta formal por parte de Universitario. En esa línea, el agente remarcó que la prioridad es continuar en el extranjero, considerando un interés que viene desde el fútbol argentino, con un club que lo sigue desde 2023.
La dura crítica de Rainer Torres a Franco Velazco por su gestión en Universitario
El malestar de la hinchada no solo se expresó en reclamos sobre fichajes, sino también en opiniones de referentes históricos del club. Rainer Torres fue contundente en sus cuestionamientos a la gestión de Franco Velazco. Desde su perfil de Twitter manifestó: “Sinceramente no le creo nada, no me representa ni es santo de mi devoción, pero dejar de ir al estadio es otra cosa”.
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La postura de Torres no solo refleja su desconfianza hacia el administrador, sino que también separa la crítica dirigencial del apoyo incondicional al plantel. Eso sí, el exjugador pidió que las diferencias con la directiva no sean motivo para vaciar las tribunas del estadio Monumental, destacando que “el hincha puede estar molesto y criticar. Eso no significa que seas de Gremco, Caja Crema, quieras desestabilizar al club o todo lo inventado”.
Torres sostuvo que la presencia de los seguidores en el Estadio Monumental tiene repercusiones tanto deportivas como económicas. “Solo hay una forma de revertir un mal momento deportivo y económico. Y eso solo funciona con un estadio lleno. Deportivamente, porque como ya se demostró el equipo juega con 12 y económicamente porque representa el ingreso más importante para el club”, puntualizó.
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