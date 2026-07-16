El itinerario de Universitario antes de su debut en el Torneo Clausura 2026: vuelo a Jauja, traslado a Tarma y partido ante ADT

El equipo de Héctor Cúper ya tiene listo su itinerario para la primera fecha del Clausura. Universitario trabajará en Lima hasta el viernes y luego emprenderá viaje rumbo a Tarma. (Universitario de Deportes)

Universitario de Deportes ya tiene trazada la hoja de ruta para su estreno en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en una salida que lo llevará a la altura de Tarma para enfrentar a ADT por la primera jornada.

El equipo conducido por Héctor Cúper trabajará en Lima durante dos mañanas consecutivas antes de iniciar el desplazamiento hacia la región Junín, con un traslado aéreo programado para el viernes por la tarde y retorno inmediato a la capital apenas finalice el compromiso.

La planificación aparece marcada por un calendario preciso: el plantel se moverá entre sesiones en Campo Mar y el viaje a Jauja, desde donde completará el recorrido hacia Tarma.

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Agenda de trabajo y traslado antes del partido en Tarma

Universitario definió cada paso de su preparación para visitar a ADT. El plantel entrenará dos días en Campo Mar antes de viajar a Jauja y trasladarse a Tarma para el debut en el Clausura. (Universitario de Deportes)

El cronograma oficial contempla que Universitario entrene el jueves 16 de julio a las 9:30 horas en Campo Mar U, y repita la rutina el viernes 17 de julio, también desde las 9:30, en el mismo complejo. La delegación tiene previsto viajar ese viernes a las 15:00 con destino a Jauja por vía aérea, paso previo para afrontar el desplazamiento hacia Tarma, sede del encuentro de la primera fecha del Clausura.

El partido ante ADT se jugará el sábado 18 de julio a las 13:15 horas en el estadio Unión Tarma, escenario situado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tras el pitazo final, el retorno a Lima quedó establecido inmediatamente después del partido, según el plan de trabajo difundido para la antesala del debut.

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El encuentro representa la primera prueba oficial del equipo en la reanudación de la Liga 1 durante el fin de semana, luego de la pausa por el Mundial, y abrirá el camino de Universitario en un torneo en el que apunta a sostener sus opciones de tetracampeonato del fútbol peruano. Para el conjunto crema, el contexto añade el componente de la altura, un factor que condiciona el desarrollo físico y la gestión de esfuerzos en un compromiso que funcionará como primer examen de la etapa.

La incógnita Requena y su primera práctica con el plantel

El argentino Juan Manuel Requena inició su adaptación al plantel crema en Campo Mar, mientras el comando técnico de Héctor Cúper mantiene abierta la decisión sobre su posible debut oficial. (Universitario de Deportes)

En medio del armado de la semana, Juan Manuel Requena tuvo su primer contacto en cancha con Universitario y se entrenó por primera vez con el plantel profesional este jueves en Campo Mar. El mediocampista argentino, incorporado para encarar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se puso a disposición del cuerpo técnico y completó la jornada de trabajos junto al resto del grupo.

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La práctica significó su estreno formal en el día a día del plantel, luego de completar los exámenes médicos y firmar su vínculo, lo que le permitió quedar habilitado para entrenar con normalidad.

Durante esa sesión, Requena se integró a los movimientos del equipo dirigido por Cúper, con una primera evaluación de su adaptación a la dinámica del mediocampo en la previa de un partido que exigirá respuesta en un escenario de condiciones distintas por la altura de Tarma.

Por el momento, Cúper no definió si el volante aparecerá en la lista para el partido del sábado o si su debut se postergará para la segunda jornada, cuando el equipo será local ante Cusco FC en el Estadio Monumental. Tampoco se precisó si el jugador será considerado para el viaje del viernes ni si su estreno quedará reservado para el siguiente encuentro.

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Horarios y dónde ver el Universitario vs ADT

El debut de Universitario frente a ADT ya tiene horario confirmado para Perú y el extranjero, además de transmisión oficial por televisión y streaming para los seguidores del campeonato. (Universitario de Deportes)

El cruce entre ADT y Universitario quedó programado para el sábado 18 de julio a las 13:15 horas de Perú. En la referencia horaria para otros países, el inicio está previsto a las 12:15 horas de México; 13:15 horas de Colombia y Ecuador; 14:15 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y 15:15 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

La televisación en vivo estará a cargo de L1 Max, señalado como canal exclusivo para la transmisión de todos los partidos y disponible en plataformas de suscripción como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. Para el seguimiento por vía digital, la aplicación oficial Liga 1 Play ofrece la opción de ver los encuentros desde dispositivos móviles y computadoras.

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En lo deportivo, Universitario cerró su preparación con un amistoso ante Millonarios y ganó 2-0, con dos goles de José Rivera. En ese partido se registró el debut de Adrián Quiroz, Jordan Guivin y Gianluca Lapadula con la camiseta crema. ADT, por su parte, llega tras asegurar su lugar en los cuartos de final de la Copa de la Liga al imponerse 3-2 a Cienciano como visitante, con goles de Joao Rojas, Jonatan Bauman y Jhojan Garcilazo.