Diputados del Congreso Bicameral jurarán el próximo 24 de julio

Congreso unicameral del Perú tuvo su último Pleno de la historia - Congreso de la República

En menos de 10 días los nuevo diputados electos para formar parte del nuevo congreso bicameral. Según Luis Quispe Candia, diputado electo del Partido del Buen Gobierno, la juramentación de la Cámara de Diputados está prevista para el 24 de julio, de acuerdo con el cronograma que maneja la Junta Preparatoria, que inició sus funciones ayer. “Esto está previsto en el 24. Sí”, afirmó.

Sobre el acto protocolario, Quispe Candia explicó a Canal N que tres diputados asumirán el rol de tomar juramento al pleno, bajo un criterio de representación interna. “Entre los tres vamos a tomar el juramento a los 127 congresistas”, dijo, al detallar que el grupo se conforma con la diputada más votada (Cecilia Chacón), él por ser el de mayor edad y una tercera legisladora de su bancada, Romina Uribe Sáenz, por ser la de menor edad.

PUBLICIDAD

El parlamentario electo también aclaró que la ceremonia no será conjunta con la Cámara de Senadores. “Cada Cámara lo hace por su lado. Cada Cámara lo hace así. En un horario distinto”, sostuvo.

Vista general del Congreso tras la ceremonia de toma de posesión del presidente de Perú, Pedro Castillo, en Lima, Perú, el 28 de julio de 2021. REUTERS/Angela Ponce

Quispe Candia y su agenda legislativa

Al ser consultado por las propuestas que buscará impulsar, Quispe Candia afirmó que su trabajo se enfocará en normas de movilidad y fiscalización del cumplimiento de reglas vigentes. “A veces las autoridades son las primeras en no cumplir las normas”, indicó.

Planteó que el abordaje del problema debe involucrar a varios actores. “Todos estamos comprometidos, tanto la ciudadanía, los operadores, las autoridades, todos tenemos que sumar para poner orden en la ciudad”, señaló.

PUBLICIDAD

¿Quiénes integran la Junta Preparatoria?

La Junta Preparatoria del Congreso Bicameral inició sus funciones el 15 de julio, para organizar la transición hacia el nuevo Parlamento del periodo legislativo 2026-2031, integrado ahora por 130 diputados y 60 senadores. El órgano temporal se encarga de la conducción de la instalación del sistema bicameral, que reemplazará al Congreso unicameral luego 33 años de vigencia.

El vicepresidente y senador electo, Miguel Torres, también integrará el grupo de parlamentarios que estarán a cargo de la transición entre el congreso unicameral y la bicameralidad

La Junta Preparatoria quedó conformada por:

Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular) como presidente.

Cecilia Isabel Chacón de Vettori (Fuerza Popular) como vicepresidenta.

Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular) como primer secretario.

Luis Eliseo Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) como segundo secretario.

Alejandro Muñante (Renovación Popular) como tercer secretario.

Romina Alejandra Uribe Sáenz (Partido del Buen Gobierno) como cuarta secretaria.

¿Cómo quedó conformado el nuevo Congreso bicameral?

La composición del nuevo Congreso bicameral quedó definida con 60 senadores y 130 diputados, según cifras presentadas en la entrevista difundida por el JNE. En la Cámara de Senadores, se informó una distribución que incluye: 22 para Fuerza Popular, 14 para Juntos por el Perú, 8 para Renovación Popular, 7 para el Partido del Buen Gobierno, 5 para el Partido Cívico Obras y 4 para Ahora Nación.

PUBLICIDAD

En la Cámara de Diputados, la distribución mencionada fue: 41 para Fuerza Popular, 32 para Juntos por el Perú, 18 para el Partido del Buen Gobierno, 15 para Renovación Popular, 14 para el Partido Cívico Obras y 10 para Ahora Nación.