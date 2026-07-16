Ethel Pozo se emociona tras charla con Magaly y admite que quedarse callada en ‘América Hoy’ le dejó una imagen que no la representa

En una sincera llamada, Ethel Pozo comparte sus emociones tras su comentada entrevista con Magaly Medina. La influencer revela cómo ha aprendido a lidiar con el 'hate' y se siente liberada al mostrar su verdadera personalidad. Escucha cómo se siente ahora que ha decidido expresarse "sin filtro" ante el público. Video: YouTube QTV / Sin más que decir

Ethel Pozo no esperaba lo que encontró al revisar sus redes sociales la madrugada del miércoles 15 de julio. Después de su entrevista con Magaly Medina en ‘Magaly TV, la firme’ de ATV, el público respondió con una ola de comentarios positivos que la dejó sin palabras.

“Me siento bastante emocionada porque creo que me había también acostumbrado un poco al ‘hate’“, reconoció la exconductora de ‘América Hoy’ en una llamada telefónica con María Pía Copello, emitida esa misma mañana en el pódcast ‘Sin más que decir’ de +QTV.

Pozo contó que se quedó hasta tarde revisando los comentarios y los rebotes de la entrevista. Lo que encontró fue distinto a lo que estaba habituada: miles de usuarios que decían conocerla por primera vez y que cambiaron su percepción sobre ella tras verla frente a Medina. “Creo que ahora me ha conocido gente que no me había visto”, dijo.

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Una imagen que no la representaba

La conversación con Copello derivó en una reflexión que Pozo llevaba tiempo procesando. Reconoció que el hábito de quedarse callada en ‘América Hoy’, algo que adoptó por consejo de Brunella Horna para mantener la unidad del equipo frente a cámaras, le había generado una imagen pública que no coincidía con quien realmente es. “He reconocido entonces que he dado una imagen que no es al quedarme callada muchas veces”, dijo.

La entrevista de Ethel Pozo en Magaly TV, la firme generó comentarios positivos de usuarios que dijeron haber cambiado su percepción sobre la exconductora de América Hoy.

Pozo explicó que el público interpretó ese silencio de una manera que nunca fue su intención. “Me he dado cuenta que la gente no entiende que callar es un respeto, sino que es que ‘no quiero hablar y que me hago’. Entonces, ahora estoy diciendo todo lo que pienso y qué gusto que al público le encante. Estoy contenta”, agregó.

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La entrevista con Medina, sumada a sus apariciones en el pódcast de Copello y a las conversaciones con otras figuras como Pati Lorena, le confirmaron algo que antes no terminaba de asumir: que expresar lo que piensa no solo no la perjudica, sino que conecta con el público de una manera que años de conducción en el matinal no habían logrado del mismo modo. “Me di cuenta de que no es malo decir lo que pienso”, señaló.

Copello, quien fue la primera en llamarla esa mañana, celebró lo que vio en pantalla. “Felices por lo que se vio ayer, la verdad. Qué increíble la cantidad de comentarios positivos”, le dijo, reconociendo también su propio rol en el proceso: fue ella quien le abrió el espacio en ‘Sin más que decir’ donde Pozo contó por primera vez los detalles de su salida de ‘América Hoy’, lo que desencadenó toda la cadena de eventos de las últimas semanas.

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Ethel Pozo agradecida: “Por algo pasan las cosas”

Ante la pregunta de Copello sobre si sentía que se había liberado, Pozo respondió con una lectura de los últimos meses que conectó todos los puntos. “Siento que por algo pasan las cosas. Si no hubiera salido de allí, no hubiera llegado a ‘La Granja’, no hubiera llegado a tu streaming, que también me ha dado mucho alcance de gente, y no hubiera llegado a la entrevista con Magaly”, dijo.

Ethel Pozo dijo que el respaldo del público tras su entrevista con Magaly Medina la sorprendió porque se había acostumbrado al hate en redes sociales.

En sus redes sociales, Pozo también escribió sobre la noche anterior con humor y gratitud. “Bueno… sobreviví. Al final, la ‘bruja mala del cuento’ no me lanzó ningún hechizo jajaja”, publicó, en referencia al apodo que durante años el imaginario popular le asignó a Medina en el contexto de su rivalidad con Gisela Valcárcel.

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Luego agradeció a la conductora de ATV por el trato recibido: “Gracias Magaly Medina por la conversación y por recibirme con respeto. Hablamos de todo y me fui con una grata sorpresa. Podemos pensar distinto y, aun así, tener una muy buena entrevista". Y cerró con una pregunta que resumió el peso del encuentro: “Me quedé con ganas de seguir conversando… ¿Será que esperamos otros 29 años más?”.

Los comentarios del público en redes sociales reflejaron exactamente lo que Pozo describió en su llamada con Copello. “Por culpa de Magaly ahora me cae bien Ethel”, escribió un usuario. “Me caes mejor sin ser de América. Siendo libre”, dijo otro. Varios coincidieron en que la entrevista les permitió ver a una Pozo distinta a la que conocían del matinal: “Tengo otro concepto tuyo luego de la entrevista, sigue así”, fue uno de los mensajes más repetidos.

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El efecto dominó: ¿Magaly y Gisela?

El éxito del encuentro entre Pozo y Medina abrió de inmediato una pregunta que el público lleva décadas haciéndose: ¿podría ocurrir lo mismo entre Medina y Gisela Valcárcel? La propia Medina respondió el 15 de julio en su programa, ante la consulta del influencer Ric La Torre, quien llegó al set como vocero de las redes sociales. “La televisión es una caja de sorpresas. Nadie sabe lo que puede pasar de acá en el futuro”, dijo la conductora, sin descartar la posibilidad.

Magaly Medina, junto a sus invitados Ric La Torre y Kurt Villavicencio, analiza la reciente entrevista a Ethel Pozo y debate sobre la posibilidad de un futuro encuentro con Gisela Valcárcel. ¿Se dará la entrevista del siglo? ATV/ Magaly TV La Firme.

Medina reconoció que ella y Valcárcel tienen más puntos en común de lo que la rivalidad pública sugiere. “Nacieron el mismo año”, señaló Kurt Villavicencio, ‘Metiche’, quien también estuvo como invitado en el set. “Tenemos la misma edad”, confirmó Medina. Y añadió: “Madres solteras que sacaron adelante a sus hijas, a sus hijos, cada una por su cuenta, pero claro, temperamentos totalmente diferentes. Pero quién sabe, ¿no?”, dijo ‘Metiche’.

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La conductora sí marcó una diferencia con lo que ocurrió con Pozo: “Pero Ethel no es Gisela”, dijo, dejando en claro que un eventual encuentro con la ‘Señito’ tendría una dimensión distinta.