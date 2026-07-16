Ricardo Gareca cuestionó nivel de España previo a la final con Argentina: “Pedri no ha aparecido en el Mundial”

Ricardo Gareca cuestionó nivel de España previo a la final con Argentina por el Mundial 2026.

El pase de Argentina a la final del Mundial 2026 se concretó tras una remontada histórica sobre Inglaterra que terminó 2-1 en Atlanta. El duelo, cargado de historia y rivalidad, ofreció momentos de alta tensión, pero esta vez la figura de Lionel Messi no acaparó el protagonismo futbolístico habitual.

Los ‘albicelestes’ aseguraron su lugar en el partido decisivo, donde enfrentará a España por el título más preciado del fútbol. La clasificación no solo mantiene viva la ilusión de un nuevo campeonato para el equipo de Lionel Scaloni, sino que también abre la puerta a la posibilidad de que la ‘Pulga’ obtenga su segundo trofeo mundialista.

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La dura crítica de Ricardo Gareca sobre nivel de España

La previa del Argentina vs España por la final del Mundial 2026 ya se está viviendo. Ricardo Gareca realizó un análisis del vibrante cotejo y fue contundente con el nivel mostrado por ‘La Roja’ hasta el momento en la cita mundialista.

“Muchos de los que fueron figuras en la Champions League, que nosotros lo vimos, muchos chicos que nosotros vislumbrábamos que podían ser figura o que podían mostrar lo que muestran en la liga, no lo han mostrado. Recién nombraste a Pedri; en el Barcelona es un jugador fundamental, clavísimo, y es muy difícil que pierda la pelota. En el Mundial, no ha aparecido”, comentó el DT en La Sustancia.

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Ricardo Gareca lloró por clasificación de Argentina a la final

Ricardo Gareca vivió la semifinal del Mundial 2026 con una intensidad visible, siguiendo el desarrollo del partido minuto a minuto y mostrando su nerviosismo ante el gol de Anthony Gordon para Inglaterra. A pesar del golpe inicial, el exentrenador nunca perdió la fe en la selección argentina y recuperó el ánimo al ver la reacción de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, quienes lideraron la remontada.

Al finalizar el encuentro, la emoción acumulada se manifestó en un llanto que rápidamente circuló por redes sociales, especialmente a través de ‘La Sustancia’, la plataforma digital donde Gareca se ha reinventado como streamer mientras mantiene en pausa su carrera de director técnico.

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“El corazón de estos muchachos es increíble”, expresó el ‘Flaco’ Gareca, llevando siempre un pañuelo para secar sus lágrimas. Luego agregó: “No se puede creer, la verdad. Esto destierra un poco lo que han sufrido los muchachos de las críticas de que a Argentina lo favorecían”.

Más tarde, en su espacio como conductor y entrevistador, profundizó sobre la vivencia: “Me quieren seguir haciendo emocionar. La verdad que estando en el hotel viví una de las emociones más grandes. Hubo una serie de cosas que se vivió y lógicamente me emocionó”.

El técnico argentino vio el partido solo y en su habitación en Lima, pues tiene un compromiso con su programa - Crédito: La Sustancia.

Argentina vs España: día, hora y canal TV en Perú

La definición del Mundial 2026 enfrentará a Argentina y España en una final que reúne a dos selecciones con trayectorias firmes en el torneo. La ‘albiceleste’ buscará defender el título obtenido en Catar 2022, mientras que la ‘roja’ intentará regresar al primer plano mundial, algo que no logra desde su consagración en Sudáfrica 2010.

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El duelo por el trofeo se jugará este domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, donde ambos equipos lucharán por consagrarse en la máxima cita del fútbol. El partido está fijado para las 14:00 horas de Perú, un horario que permitirá a los hinchas seguirlo en tiempo real.

Quienes se encuentren en Perú tendrán varias opciones para no perderse la final: el encuentro se podrá ver en señal abierta por América TV, y también estará disponible por televisión de pago a través de DSports. Además, la plataforma de streaming DGO transmitirá todo el desarrollo del partido, permitiendo acceder a la cobertura desde dispositivos móviles o computadoras.

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La Finalissima 2026 se jugará el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar. (Jovani Pérez / Infobae México)