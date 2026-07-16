Corte de luz en Lima, 17 de julio: siete distritos serán afectados por suspensión del servicio de Pluz

Corte de luz

La empresa Pluz informó que este viernes 17 de julio de 2026 realizará cortes programados de energía eléctrica en distintos sectores de Lima Metropolitana como parte de su plan de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la red de distribución. Las interrupciones serán temporales y se ejecutarán en horarios previamente establecidos para garantizar la seguridad durante las labores técnicas.

De acuerdo con el cronograma oficial, los trabajos afectarán zonas de Carabayllo, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Independencia y sectores compartidos entre Los Olivos y San Martín de Porres. La empresa recomendó a los usuarios revisar el horario correspondiente a su zona y tomar las previsiones necesarias para reducir las molestias ocasionadas por la suspensión del suministro.

PUBLICIDAD

Distritos y zonas afectadas

Personas transitan por una calle de Lima en la oscuridad debido a un corte de luz, con la iluminación proveniente de los faros de vehículos y las luces de emergencia. (Andina)

Carabayllo (09:00 – 16:00)

A.H. La Rivera: manzanas A, B, C, D y E.

A.H. Histórico Con Con: manzana A.

A.H. Manuel Scorza: manzanas A, B, C, D y E.

A.H. Sol de Caudivilla: manzanas A, B, C, D, E y F.

A.H. El Progreso: manzanas 1A, B, C y W.

Av. Túpac Amaru cdra. 2.

Rímac (09:30 – 15:30)

Jr. Chira cdra. 3.

San Martín de Porres (08:00 – 18:00)

Coop. Huaytapallana: manzanas N, O y P.

Asoc. Viv. Señor de los Milagros: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U y V.

Asoc. de Viv. Trabajadores del Establo de Condevilla Señor: manzanas A, B, C y D.

Asoc. Viv. Oasis: manzanas A, B, C, D, E, F y G.

Coop. Viv. Cajabamba: sectores A, B, C, K y L.

Coop. Viv. Miguel Grau Zona Norte: manzanas A1, B, B1, D, E, F, F1, F2, I, J, K, L, M, N, N1, O, P y Q.

Asoc. San Juan de Dios 1.ª Etapa: manzanas D y L.

Asoc. Viv. Rosario del Norte: manzanas A, A1, B2, F, W, Y1 y Y2.

Asoc. Señor de los Milagros: manzanas B1, F, M y O.

Urb. San Francisco de Cayrán: manzanas F1, H1 e I1.

Asoc. Viv. Los Alisos: manzanas D y Q.

APVTECS. Prog. El Manantial: manzanas A, B, C, D, E, F, F2 y J.

Asoc. Prop. María Reiche: manzanas A y M.

San Juan de Lurigancho (09:30 – 16:30)

A.H. Virgen María I Etapa: manzanas A1A, A1B y A1.

A.H. Virgen María II Etapa: manzanas A, B y D.

A.H. 4 Suyos Nuevo Milenio: manzanas A, A1, B y D.

Agrup. Fam. Las Gardenias: manzana B.

Independencia (07:00 – 19:00)

Primer sector

Jr. Las Amapolas cdras. 1 y 2.

Jr. Los Claveles cdras. 1 y 2.

Av. Las Gladiolas cdra. 3.

Jr. Las Violetas cdra. 7.

Jr. Los Nogales cdra. 1.

Jr. Los Pinos cdras. 1, 2 y 3.

Jr. Los Robles cdra. 2.

Segundo sector

Jr. 23 de Diciembre cdras. 1, 2 y 3.

Jr. 37 Días cdras. 1, 2 y 3.

Av. María Parado de Bellido cdras. 1 y 2.

Jr. Faustino Sánchez Carrión cdras. 1 y 2.

Av. Túpac Amaru cdras. 1 y 2.

Calle Los Tumbos cdra. 1.

Calle El Pueblo cdras. 1 y 2.

Psje. Santa Rosa cdra. 1.

Jr. Independencia cdras. 1 y 2.

P.J. Pampa de Cueva: manzanas 23, 24 y 34.

Urb. Las Violetas: manzana 12.

A.H. Independencia C.V. Las Gardenias: manzanas 33 y 34.

Los Olivos / San Martín de Porres (09:00 – 18:00)

Asoc. Viv. Res. Los Lirios: manzanas A, B y C.

Urb. Los Portales de Naranjal: manzanas A, B, C, D, E, F y G.

Asoc. Viv. Virgen del Rosario: manzanas B y B Prima.

Asoc. Portales de Naranjal: manzanas A, B, C, D, E y F.

Urb. Los Naranjos: manzana P3.

¿Por qué se realiza el corte de luz?

Pluz explicó que estas interrupciones forman parte de un programa de mantenimiento preventivo orientado a inspeccionar, reparar y modernizar la infraestructura eléctrica. Durante estas labores se reemplazan componentes que han cumplido su vida útil, se realizan maniobras de seguridad y se ejecutan mejoras que permiten disminuir el riesgo de averías inesperadas, sobrecargas y cortes imprevistos. Con estas acciones, la empresa busca fortalecer la confiabilidad de la red y garantizar un suministro más estable para los usuarios.

Recomendaciones para los usuarios

Desconectar los electrodomésticos y equipos electrónicos antes del inicio del corte para evitar posibles daños por variaciones de tensión cuando se restablezca el servicio.

Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras durante la interrupción para conservar los alimentos por más tiempo y reducir la pérdida de frío.

Cargar con anticipación celulares, laptops, baterías portátiles y otros dispositivos que puedan ser necesarios durante las horas sin electricidad.

Contar con linternas o luces de emergencia y evitar el uso de velas, ya que representan un riesgo de incendio.

Evitar utilizar ascensores durante el horario programado del corte y verificar que las puertas automáticas funcionen correctamente antes de ingresar.

Si en el hogar hay personas que dependen de equipos médicos eléctricos, coordinar previamente medidas de respaldo o trasladarse a un lugar donde el suministro esté garantizado.