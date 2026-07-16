Keiko Fujimori: ¿Qué motivos la llevaron a hacer política en Perú en lugar de dedicarse a la actividad privada en Estados Unidos?

La presidenta electa, Keiko Fujimori, participa en una entrevista grabada. La líder política habla directamente donde realiza confesiones o entrevista personal. Señaló cuáles son los motivos que la condujeron a la política peruana.

La trayectoria de Keiko Fujimori estuvo marcada por decisiones que transformaron sus planes personales y profesionales. La excandidata presidencial de Perú reveló que dos llamadas telefónicas de su padre, Alberto Fujimori, alteraron el rumbo de su vida y la llevaron a dejar de lado una carrera en el sector privado para asumir el desafío de la política. Según relató, la primera ocurrió en el año 2000, cuando desde Japón su padre le comunicó su renuncia a la presidencia. La segunda, en noviembre de 2005, la impulsó a regresar a Perú y postularse al Congreso.

Gabriel Calvo sorprende al confesar que rechazó candidatura de Fuerza Popular propuesta por Keiko Fujimori. Captura: TikTok.

Primer giro: la renuncia presidencial y el compromiso familiar

En el año 2000, Alberto Fujimori decidió abandonar la presidencia de Perú en medio de una crisis política. Desde Japón, llamó a su hija Keiko para informarle de la situación. En ese momento, la joven no contemplaba ingresar al mundo político. Según su testimonio, su principal objetivo era desarrollarse como empresaria y su formación en administración de empresas apuntaba en esa dirección.

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Keiko Fujimori explicó que, tras la caída del gobierno, permaneció en el país a pesar de que su padre le sugirió salir de Perú. Asumió el compromiso de “defender el legado familiar y el apellido”, lo que la llevó a afrontar investigaciones judiciales y citaciones ante el Congreso y el Ministerio Público. Esta etapa estuvo acompañada de allanamientos en viviendas de familiares y de un entorno de incertidumbre. “Después de aproximadamente dos años, esas investigaciones fueron archivadas”, puntualizó.

La presidenta electa Keiko Fujimori se presenta frente al Palacio de Gobierno de Perú, lo que simboliza el proceso de transición de gobierno y la institucionalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un proyecto de vida en el sector privado

Superada la crisis inicial, Fujimori retomó su plan de vida original. Se asoció con dos amigas y fundó una pequeña empresa dedicada a la venta de productos naturales y de aromaterapia en una cadena comercial importante de Perú. También emprendió la exportación de productos a mercados asiáticos. Este período, según sus palabras, representó una etapa de crecimiento personal y profesional lejos del ámbito político.

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En la imagen, la derechista Keiko Fujimori (i) y su esposo, Mark Vito. EFE/Gian Masko/Archivo

Tiempo después, la dirigente logró ingresar a Columbia Business School en Nueva York para cursar una maestría en administración de empresas. Junto a su entonces esposo, Mark Vito Villanella, proyectaba desarrollar una carrera corporativa o incursionar en el emprendimiento privado. “Mi objetivo era desarrollarme en el sector empresarial y construir un futuro diferente al de mi familia”, sostuvo.

Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella se casaron en el 2004.

La llamada de 2005: punto de inflexión

La segunda llamada clave llegó en noviembre de 2005. Según relató Keiko Fujimori, su padre la contactó desde un teléfono satelital para informarle que viajaría a Chile con la intención de iniciar un proceso de extradición que le permitiera regresar a Perú. Durante esa conversación, le pidió que evaluara postularse al Congreso como parte de la lista parlamentaria. “Sé que estás haciendo tu maestría, pero como las cosas no han salido como estaban planificadas, nos gustaría que te animes a ser candidata, que nos acompañes a la lista como candidata al Congreso”, relató.

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Horas después de esa llamada, se enteró por las noticias de la detención de su padre en Chile y de su traslado a dependencias de seguridad. Ese episodio la llevó a viajar para acompañarlo y, ya en ese país, recibió la propuesta formal de integrarse a la lista electoral.

Peru's President-elect Keiko Fujimori reacts as she receives the official credentials from the National Election Jury (JNE) following her victory in the presidential runoff after the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Decisión personal y apoyo familiar

Ante el pedido familiar, Fujimori no aceptó de inmediato la propuesta política. Explicó que necesitaba tiempo para procesar la situación y discutirla con su esposo. Al regresar a Nueva York, conversó con Mark Vito Villanella, quien la alentó a tomar la decisión: “Tu país, el partido y tu familia te necesita. No quiero que te quedes aquí atada por mí. Empaca tus cosas y ya luego vemos”, recordó.

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A partir de ese momento, decidió dejar la maestría y regresar a Perú. Reconoció que no tenía experiencia en campañas electorales y que aprendió de figuras como Marta Chávez, quien encabezaba la lista presidencial de entonces. Durante la campaña, implementó estrategias novedosas para acercarse a la ciudadanía, como cantar y bailar en encuentros públicos, además de exponer su mensaje político.

Foto: Agencia Andina.

El ingreso al Congreso y la construcción de un partido propio

Luego de recorrer Lima y otras regiones, Fujimori fue elegida congresista, alcanzando el récord como la parlamentaria más votada en la historia de Perú en ese momento. Al asumir sus funciones, intentó unificar diferentes grupos políticos y mantuvo diálogos con diversos líderes. Sin embargo, ese esfuerzo no prosperó. Ante ese escenario, junto a su padre, adquirió un kit electoral para iniciar la formación de Fuerza 2011, partido que posteriormente dio origen a Fuerza Popular.

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La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, muestra sus credenciales de la Junta Nacional Electoral durante una ceremonia en Lima, Perú, el miércoles 15 de julio de 2026. (AP Foto/Martín Mejía)

En declaraciones recogidas en distintos encuentros públicos, Keiko Fujimori subrayó: “Mi ingreso a la política no formaba parte de mi proyecto de vida”. La dirigente reiteró que su vocación inicial era el ámbito privado y que solo circunstancias excepcionales la llevaron a asumir roles de liderazgo en el Congreso y la política nacional.

Peru's President-elect Keiko Fujimori, flanked by Vice President-elect Luis Galarreta and Second Vice President-elect Miguel Angel Torres, attends attends an event to receive her official credentials after winning the presidential runoff following the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Una trayectoria marcada por decisiones familiares y coyuntura nacional

A lo largo de sus intervenciones, Fujimori insistió en que su camino hacia la política estuvo determinado por factores externos y familiares. “Dos llamadas cambiaron mi vida y la llevaron a la política”, sintetizó. La experiencia de acompañar a su padre y responder a la crisis familiar terminó por definir su carrera pública, alejándola definitivamente de su proyecto original en el sector privado.

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