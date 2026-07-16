Lima llegaría a 29 °C este invierno, según el Senamhi: meteoróloga advierte casi 6 grados sobre lo normal

Lima experimenta temperaturas inusualmente altas en pleno invierno, con máximas que podrían alcanzar los 29°C (84,2°F) a causa del fenómeno de El Niño, según advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
De acuerdo con los reportes meteorológicos, esta situación representa un aumento de casi seis grados respecto a los valores habituales para la estación fría en la capital peruana.
El tradicional invierno limeño, caracterizado por el uso de abrigos y días grises, se ha visto alterado por un calor persistente que sorprende a residentes y visitantes. Las escenas de personas con sombrillas, lentes de sol y ropa ligera se han vuelto cotidianas en la ciudad, donde la búsqueda de sombra y refrescos se ha incrementado frente a la intensidad de las temperaturas.
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Elizabeth Silvestre, doctora en meteorología y especialista del Senamhi, explicó a América Noticias que este fenómeno responde a un calentamiento anómalo de la atmósfera, el cual genera un desequilibrio climático en la región costera.
“Las temperaturas observadas de mayo del año pasado y junio del año pasado ahora se han incrementado en casi seis grados”, señaló tras hacer énfasis en la magnitud del cambio registrado en Lima y otras ciudades cercanas.
Impacto del fenómeno de El Niño
La especialista del Senamhi atribuyó gran parte de este comportamiento climático a la influencia de El Niño, un fenómeno de escala global que altera los patrones climáticos en diversos continentes.
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“El Niño es un fenómeno de escala global. No solo le afecta al Perú ni a los países que están en la costa del Pacífico, le afecta al mundo entero. Hay un equilibrio atmosférico. Si en un lugar se calienta más, en algún otro lugar se está enfriando. Por lo tanto, si tenemos la costa caliente, probablemente la sierra esté más fría de lo que esperamos”, sostuvo Silvestre.
De acuerdo con la información proporcionada por el Senamhi, se espera que las temperaturas máximas en la costa central del país, donde se ubica Lima, oscilen entre los 24°C y los 29°C durante este periodo invernal, mientras que en la costa norte podrían alcanzar entre 32°C y 34°C.
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Estos valores superan ampliamente los registros históricos de la temporada, generando preocupación por sus posibles efectos en distintos sectores.
Consecuencias para la vida
El aumento de las temperaturas no solo se refleja en la incomodidad térmica. América Noticias recogió testimonios de limeños que señalan el impacto directo del calor en su día a día.
“Pensábamos que ya estábamos en el invierno, pero estamos con el sol”, comentó una de las personas consultadas. Otro conductor de transporte público relató: “Voy en manga corta no más, porque si me pongo la polera, me sancocho, me muero”.
El calor inusual también ha incrementado la demanda de productos como agua, bebidas frías y helados, mientras que los comerciantes aprovechan el contexto para atender a una población ávida de refrescarse. Vendedores de gelatina y heladeros reportan mayor afluencia en sus puestos, según documentó América Noticias.
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Agricultura, salud y transporte
Más allá de la incomodidad, la doctora Elizabeth Silvestre advirtió que este calentamiento anómalo podría afectar sectores esenciales como la agricultura, la salud y el transporte.
El aumento de la temperatura puede alterar los ciclos de cultivo, incrementar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor y generar complicaciones para quienes desarrollan actividades al aire libre o deben movilizarse largas distancias en la ciudad.
La especialista del Senamhi enfatizó durante su diálogo que estos cambios ya son evidentes y requieren atención, dado que el fenómeno podría prolongarse y afectar de manera directa a millones de habitantes en la región costera del Perú.
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Un fenómeno que desconcierta
Las calles de Lima se llenan de comentarios sobre el clima inusual. “Calor, calor horrible. Y estamos julio ya”, expresó un ciudadano, mientras que otra persona describió: “Intenso, horrible, que uno no sabe cómo salir”.
El testimonio de quienes habitan la capital peruana coincide con los datos proporcionados por el Senamhi y las explicaciones de especialistas como Elizabeth Silvestre, quienes advierten sobre la magnitud y las posibles consecuencias de este invierno atípico.
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