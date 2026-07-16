Suben los precios del pescado ante llegada del Fenómeno El Niño: Comerciantes en jaque ante crisis y escasez de productos marinos

Este video presenta un reportaje de noticias que aborda la escasez de pescado y el consecuente aumento de sus precios. Incluye segmentos desde Tumbes, Perú donde comerciantes pesqueros muestran su gran preocupación por la situación económica. Los gráficos en pantalla indican "Escasez de pescado dispara los precios" y "El precio del pescado está por las nubes".

La llegada del fenómeno de El Niño provocó una escasez de especies marinas que disparó los precios del pescado en Tumbes, generando preocupación entre comerciantes y consumidores. El alza ha sido particularmente marcada en especies como el peje blanco y la caballa, que en pocos meses pasaron de costar entre seis y ocho soles por kilo hasta alcanzar valores de 22 y hasta 35 soles. Según relatan los propios vendedores, la menor oferta de productos marinos modificó los hábitos de consumo en una ciudad donde el pescado suele superar al pollo o al huevo en la mesa familiar.

Tumbes, ubicada al norte de Perú, enfrenta este escenario en un contexto donde el kilo de pota se mantiene en cinco soles, pero otras especies han visto multiplicar sus precios. Los testimonios recogidos en los mercados coinciden en señalar que la demanda disminuyó, ya que el encarecimiento frena la compra diaria y limita el acceso de muchas familias a proteínas marinas.

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Pescados como salmón, sardina, caballa y arenque se exhiben frescos sobre hielo picado en la heladera de una pescadería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en comerciantes y consumidores: caída en ventas y preocupación creciente

Los comerciantes atribuyen la situación a la combinación de la menor disponibilidad de peces y el aumento de la temperatura del mar. Explican que especies como la sierra, la cachema, el bonito, la caballa y el peje blanco abandonaron la costa tumbesina, reduciendo así la variedad y el volumen de oferta. Una vendedora resume la situación: “Se ha subido considerablemente los precios y por ende también la gente no viene a comprar, pues es baja la venta”.

Este fenómeno afecta tanto a quienes venden como a quienes compran. “Ahorita hay poco producto, no hay raya, no hay aguja, no hay mucho peje blanco y no hay pescado”, confirma otro comerciante al describir la falta de especies en los mostradores. Los vendedores consideran que la “escasez de pescado porque las aguas están calientes” está influyendo directamente en los costos y en la reducción de ventas.

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Un mercado de pescado en Tumbes, Perú, exhibe mostradores con pocos productos y varios pescadores junto a balanzas con carteles de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores adicionales agravan la crisis: extorsión en altamar y competencia extranjera

A las dificultades derivadas del clima, los vendedores suman factores de inseguridad y competencia internacional que complican aún más el abastecimiento de pescado fresco. Mencionan la presencia de embarcaciones extranjeras, en particular chinas, que capturan recursos en aguas peruanas, los procesan en altamar y los reintroducen congelados en el mercado local. “Es la extorsión que se está presentando dentro de las aguas peruanas”, advierte uno de los testimonios recogidos en los mercados de Tumbes.

El comercio se ve impactado también por la circulación del producto hacia otras regiones. “Las personas que son de Chiclayo o de otro sitio, vienen a llevarse producto para allá porque allá no hay”, explica un vendedor sobre el traslado de pescado fuera de la zona, lo que reduce aún más el abastecimiento local.

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Una mano entrega billetes peruanos para adquirir un pescado con un precio de 120 soles, expuesto en una balanza oxidada dentro de un mercado en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado local, tensionado por la escasez y el aumento de precios

La situación actual en Tumbes describe un mercado tensionado, donde la menor oferta de recursos hidrobiológicos se refleja en precios elevados y en una reducción sensible del movimiento comercial. El kilo de especies populares, que antes se conseguía a precios asequibles, ahora resulta inalcanzable para muchos consumidores.

Los comerciantes manifiestan que la preocupación se extiende, ya que la escasez podría agravarse si persisten las condiciones climáticas adversas. Desde el sector pesquero no descartan nuevas subas de precios en las próximas semanas, lo que añade incertidumbre para quienes dependen de la pesca como fuente de ingreso y para las familias que tradicionalmente consumen pescado como base de su alimentación.

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Tres botes pesqueros permanecen varados en una playa de Tumbes, Perú, al amanecer, con redes apiladas en la arena, lo que indica un impacto en la actividad pesquera local por las aguas cálidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Advertencias desde el sector pesquero y críticas a la falta de respuesta oficial

Representantes del sector pesquero advierten que el impacto del fenómeno de El Niño sobre la actividad no resulta una sorpresa. Durante meses, especialistas y trabajadores de la pesca anticiparon que el calentamiento del mar podría afectar la disponibilidad de especies y, en consecuencia, los precios y la seguridad alimentaria en la región.

A la par, surgen cuestionamientos hacia la respuesta de las autoridades. Los comerciantes y pescadores critican que no se hayan implementado medidas para mitigar la crisis, pese a las advertencias sobre los riesgos que representaba el fenómeno climático para la economía y el abastecimiento local. “Nadie se preocupó por esta situación, ahora el acceso al pescado es un lujo”, resume una voz del mercado, reflejando el sentimiento generalizado entre los afectados.

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En una planta de procesamiento, manos enguantadas seleccionan cuidadosamente pequeños peces, como sardinas, de una cinta transportadora, parte esencial de la cadena de suministro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas: incertidumbre ante posibles nuevas subas y limitaciones al consumo

El escenario en Tumbes permanece marcado por la incertidumbre. La posibilidad de que el fenómeno de El Niño continúe afectando el litoral genera temores de nuevas alzas en los precios y de una oferta todavía más restringida. Las familias y los comerciantes enfrentan un panorama cambiante, en el que la adaptabilidad y la búsqueda de alternativas alimenticias se convierten en estrategias de supervivencia.

Mientras tanto, la pesca, actividad clave para la economía local y el acceso a alimentos, experimenta un momento crítico que pone en jaque a toda la cadena de valor de los productos marinos y desafía la capacidad de respuesta de las autoridades y los propios actores del sector.

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