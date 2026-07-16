“Envíen drones y helicópteros”: la última comunicación de Alejandro Ugarte con su novia antes de quedar atrapado en el Huascarán

Alejandro Manuel Ugarte Jordán, conocido como ‘Chicho’, Freddy Saúl Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán continúan siendo buscados por rescatistas y voluntarios en Caraz. A más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, en la última comunicación, Ugarte envió un mensaje vía WhatsApp a su pareja, Paola Chiappina, donde advirtió que estaban extraviados y solicitó de manera urgente el envío de drones y helicópteros para facilitar el rescate.
El grupo se había preparado para recorrer la Cordillera Blanca, realizando ascensos progresivos antes de enfrentar el reto mayor: el Huascarán. El lunes 13 de julio, los tres peruanos iniciaron el ascenso final. El martes a las 9:00 de la mañana, Ugarte logró enviar el mensaje que marcó el inicio de la alarma familiar y de las autoridades: “Envíen drones y helicópteros”.
PUBLICIDAD
La prima de Alejandro, Rosa Jordan narró a Latina Noticias que el grupo dejó parte de su equipo en el campo uno, incluyendo carpas y algunos enseres, para avanzar con lo mínimo necesario: una bolsa de dormir y una casaca. El objetivo era completar la ruta hasta el siguiente campamento, tomar fotografías y practicar montañismo.
Durante ese tramo, el grupo de peruanos se separó de otros tres extranjeros que sí lograron regresar. La última señal concreta de ubicación provino de un dispositivo inteligente Garmin, que permitió rastrear las coordenadas más recientes.
El operativo de búsqueda y las dificultades en la montaña
La búsqueda de los tres montañistas involucra a rescatistas locales, andinistas, comandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Las labores han enfrentado grandes desafíos por el mal clima y la demora en la llegada de helicópteros, según indicaron familiares. Rosa Jordan explicó que la familia de Ugarte ya se encuentra en Huaraz para seguir de cerca las operaciones.
PUBLICIDAD
“Mis tíos llegaron hoy (miércoles 15 de julio) a Huaraz para estar más cerca y participar en la búsqueda, porque Alejandro se comunicó con nosotros ayer. Fue su última comunicación con su novia”, relató Jordan.
La familiar subrayó que los montañistas solo contaban con lo básico para la travesía y que cada minuto resulta determinante para su supervivencia.
“Alejandro pidió que envíen drones y helicópteros porque subieron solamente con su bolsa de dormir y su casaca, sin carpas ni alimentos previstos para tantos días”, explicó. Esta sería la tercera noche consecutiva de los montañistas en la montaña, lo que aumenta la preocupación de sus allegados.
Se espera que las labores de búsqueda puedan iniciar desde la madrugada con la esperanza de obtener novedades sobre el paradero de los montañistas luego de que el Ministerio del Interior y la Fuerza Aérea del Perú hayan enviado helicópteros.
PUBLICIDAD
¿Quiénes son los andinistas desaparecidos en el Huascarán?
Alejandro Ugarte, de 38 años, es fotógrafo profesional, realizador audiovisual y creador de contenido. Freddy Mendoza, de 36 años, practica montañismo como aficionado y deportes de aventura. Artidoro Salas, de 42 años, tiene experiencia en ascensos de alta montaña y es conocido entre los montañistas de Huaraz.
Los tres forman parte de los peruanos desaparecidos en el Huascarán tras perder contacto durante una tormenta. Sus familias y la comunidad andinista siguen pendientes de las labores de búsqueda y han solicitado mayor apoyo para continuar con el operativo.
Más Noticias
La Reforma Agraria se cierra: 60 años después, los expropiados por Juan Velasco Alvarado recibirán nuevas tierras del Estado
Una sentencia del TC permitirá a los antiguos tenedores de la deuda agraria acceder a bonos soberanos, dinero en efectivo o incluso nuevas tierras para sumarse al boom agroexportador en Chavimochic u Olmos. ¿El costo para el Estado? Cerca de USD 1.000 millones
Balacera en Villa El Salvador deja un delincuente muerto, un sereno herido y un detenido tras persecución
Los sospechosos intentaron escapar y, durante la persecución de más de tres kilómetros, habrían disparado contra efectivos policiales y personal de Serenazgo
Multas por no poner la bandera entraron en vigor desde el miércoles 15 de julio: sanciones llegan hasta S/ 5.500 en distritos de Lima
Las municipalidades verificarán que viviendas, edificios y comercios exhiban correctamente la bandera nacional. También recordaron que los requisitos cambian de acuerdo con las ordenanzas de cada distrito
Ethel Pozo se emociona tras charla con Magaly y admite que quedarse callada en ‘América Hoy’ le dejó una imagen que no la representa
La exconductora contó que la avalancha de mensajes positivos de los usuarios en redes sociales la tomó por sorpresa y le confirmó que mostrarse más frontal, lejos del matinal, está cambiando la forma en que muchos la perciben
Fixture confirmado de la Copa Sudamericana de vóley 2026: fechas, horas y canal TV de los partidos de Perú
El torneo de voleibol se desarrollará en la ciudad de Lima y se iniciará el próximo miércoles 22 de julio. Conoce todos los detalles
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD