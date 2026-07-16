“Envíen drones y helicópteros”: la última comunicación de Alejandro Ugarte con su novia antes de quedar atrapado en el Huascarán

Familiares de Alejandro Ugarte, uno de los tres andinistas perdidos en el nevado Huascarán, brindan detalles sobre la angustiante situación. La última comunicación fue un pedido de ayuda para un rescate aéreo con drones y helicópteros.| Video: Latina Noticias

Alejandro Manuel Ugarte Jordán, conocido como ‘Chicho’, Freddy Saúl Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán continúan siendo buscados por rescatistas y voluntarios en Caraz. A más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, en la última comunicación, Ugarte envió un mensaje vía WhatsApp a su pareja, Paola Chiappina, donde advirtió que estaban extraviados y solicitó de manera urgente el envío de drones y helicópteros para facilitar el rescate.

El grupo se había preparado para recorrer la Cordillera Blanca, realizando ascensos progresivos antes de enfrentar el reto mayor: el Huascarán. El lunes 13 de julio, los tres peruanos iniciaron el ascenso final. El martes a las 9:00 de la mañana, Ugarte logró enviar el mensaje que marcó el inicio de la alarma familiar y de las autoridades: “Envíen drones y helicópteros”.

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Familiares de Alejandro Ugarte siguen la búsqueda en el Huascarán tras la última alerta| Foto: Latina Noticias

La prima de Alejandro, Rosa Jordan narró a Latina Noticias que el grupo dejó parte de su equipo en el campo uno, incluyendo carpas y algunos enseres, para avanzar con lo mínimo necesario: una bolsa de dormir y una casaca. El objetivo era completar la ruta hasta el siguiente campamento, tomar fotografías y practicar montañismo.

Durante ese tramo, el grupo de peruanos se separó de otros tres extranjeros que sí lograron regresar. La última señal concreta de ubicación provino de un dispositivo inteligente Garmin, que permitió rastrear las coordenadas más recientes.

El operativo de búsqueda y las dificultades en la montaña

La búsqueda de los tres montañistas involucra a rescatistas locales, andinistas, comandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Las labores han enfrentado grandes desafíos por el mal clima y la demora en la llegada de helicópteros, según indicaron familiares. Rosa Jordan explicó que la familia de Ugarte ya se encuentra en Huaraz para seguir de cerca las operaciones.

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“Mis tíos llegaron hoy (miércoles 15 de julio) a Huaraz para estar más cerca y participar en la búsqueda, porque Alejandro se comunicó con nosotros ayer. Fue su última comunicación con su novia”, relató Jordan.

La familiar subrayó que los montañistas solo contaban con lo básico para la travesía y que cada minuto resulta determinante para su supervivencia.

“Alejandro pidió que envíen drones y helicópteros porque subieron solamente con su bolsa de dormir y su casaca, sin carpas ni alimentos previstos para tantos días”, explicó. Esta sería la tercera noche consecutiva de los montañistas en la montaña, lo que aumenta la preocupación de sus allegados.

Se espera que las labores de búsqueda puedan iniciar desde la madrugada con la esperanza de obtener novedades sobre el paradero de los montañistas luego de que el Ministerio del Interior y la Fuerza Aérea del Perú hayan enviado helicópteros.

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¿Quiénes son los andinistas desaparecidos en el Huascarán?

Alejandro Ugarte, de 38 años, es fotógrafo profesional, realizador audiovisual y creador de contenido. Freddy Mendoza, de 36 años, practica montañismo como aficionado y deportes de aventura. Artidoro Salas, de 42 años, tiene experiencia en ascensos de alta montaña y es conocido entre los montañistas de Huaraz.

Los tres forman parte de los peruanos desaparecidos en el Huascarán tras perder contacto durante una tormenta. Sus familias y la comunidad andinista siguen pendientes de las labores de búsqueda y han solicitado mayor apoyo para continuar con el operativo.