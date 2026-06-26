Raúl Ruidíaz reveló por qué no regresó a Universitario y zanjó polémicas: “Me mataron por algo que nada que ver”

El delantero se pronunció sobre su supuesto fichaje a la 'U' para el Torneo Apertura 2026. (Jax Latin Media)

Raúl Ruidíaz puso fin a las especulaciones sobre un posible regreso a Universitario de Deportes, zanjando los rumores con un mensaje de respeto hacia el club donde se formó, pero reafirmando su compromiso actual con Atlético Grau. El delantero se mostró firme en su decisión, dejando claro que, por ahora, su lealtad está con su equipo vigente.

La situación de la ‘U’ en la primera parte del año, marcada por el bajo rendimiento de sus delanteros, reavivó el deseo de algunos aficionados de ver nuevamente a la ‘Pulga’ en Ate. Incluso la reciente llegada de Gianluca Lapadula no logró apagar por completo la ilusión de volver a celebrar los goles de Ruidíaz en el Monumental.

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“He visto las noticias y todo, pero hasta allí nada más. Yo tengo contrato con Atlético Grau, mi familia y yo estamos contentos en el club. Solo pienso en Grau”, apuntó el ‘9′ en conversación con Jax Latin Media.

Eso sí, Raúl dejó en claro el amor que siente por los ‘cremas’: “Todo el mundo sabe que salí de Universitario. Hice una carrera importante fuera y todo lo que soy es gracias a la ‘U’. Ahora tengo cuatro años más de contrato y estoy feliz en Piura”.

Gustavo Peralta informó que Héctor Cúper decidió que la 'Pulga' no regrese. Créditos: Modo Fútbol / Youtube.

“Me mataron por algo que nada que ver”

Raúl Ruidíaz expresó su pesar por las críticas que recibió recientemente, aunque aseguró que estas no han alterado su enfoque profesional. El delantero reiteró el afecto que mantiene por el club merengue, señalando que sus sentimientos hacia Universitario de Deportes permanecen intactos a pesar de la situación actual.

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“Me mataron por algo que no tenía nada que ver, pero nada me desenfoca. Estoy pensando en el equipo. La única camiseta que besé fue la de Universitario. Habiendo estado en otros clubes y logrando récords, nunca besé otro escudo”, añadió el atacante.

Mientras el regreso de Ruidíaz perdió fuerza, Gianluca Lapadula emergió como la principal alternativa ofensiva para Universitario en una decisión vinculada a criterios deportivos. (Universitario de Deportes)

Universitario vs Atlético Grau: ¿cuándo juegan por la Copa de la Liga 2026?

El duelo entre Universitario de Deportes y Atlético Grau está programado para hoy, viernes 26 de junio, en el estadio Monumental. Este enfrentamiento marca el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026y será crucial para las aspiraciones de los ‘cremas’ en la competencia, ya que el resultado definirá su futuro inmediato en el torneo.

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El encuentro comenzará a las 18:00 horas de Perú en el estadio Monumental. Los aficionados podrán seguir el partido en directo a través de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta plataforma digital permite ver el duelo desde cualquier lugar y dispositivo, facilitando el acceso para toda la hinchada crema en una jornada decisiva del torneo nacional.

Universitario recibe a Atlético Grau por la última fecha de la Copa de la Liga 2026.

La lucha por clasificar a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026

El Grupo D de la Copa de la Liga 2026 se define en una última jornada con suspenso, ya que los tres equipos mantienen opciones de avanzar, pero cada uno depende de un escenario diferente. Pirata concluyó su participación con 3 puntos, producto de una victoria y una derrota, y una diferencia de goles de +1 (cuatro a favor y tres en contra). Ahora, el equipo de Lambayeque queda expectante, ya que no tendrá más partidos y dependerá de lo que ocurra en el cierre del grupo.

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La mejor posición la ostenta Atlético Grau, que suma tres unidades y cuenta con un partido pendiente frente a Universitario de Deportes. Gracias a su diferencia de goles de +1, al conjunto piurano le basta con un empate en el Monumental para asegurar el primer puesto y avanzar de manera directa a la siguiente fase del certamen.

En caso de igualdad en el marcador, Pirata conservará el segundo puesto con tres puntos. En ese escenario, su futuro quedará atado a los resultados de otros grupos, a la espera de clasificarse como uno de los mejores segundos entre las zonas que cuentan con solo tres equipos.

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La situación de Universitario es la más compleja. Sin puntos tras la derrota en el debut, el equipo dirigido por Jorge Fossati necesita imponerse a Atlético Grau por al menos dos goles de diferencia. Solo así superará al cuadro piurano en la tabla por diferencia de tantos y conquistará el primer lugar del grupo. Si el triunfo es por un solo gol, Universitario quedará eliminado, al igual que en caso de empate o derrota.

Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026. Crédito: Sofascore