Ric La Torre contó cómo fue su salida de +QTV y por qué no siguió en Q’Bochinche, ¿qué pasará con Samuel Suárez?

En su último programa, Ric La Torre se despide de 'BoChinChe' y explica las razones de su salida. Agradece a su compañero Samuel Suárez, a María Pía Copello y a todo el equipo de QTV por la oportunidad. Video: YouTube QTV / Q'Bochinche

El 15 de julio, durante la emisión en vivo de Q’Bochinche, Ric La Torre anunció ante las cámaras su salida del canal de streaming +QTV, la plataforma digital de María Pía Copello, tras no llegar a un acuerdo para renovar el contrato que venció ese mismo día. El influencer reveló que hubo conversaciones para quedarse, pero que las negociaciones no prosperaron.

La salida de La Torre abre además una incertidumbre mayor: el futuro del propio programa y la permanencia de su compañero Samuel Suárez también están en el aire.

La salida de Ric La Torre dejó en suspenso el futuro de Q'Bochinche y la continuidad de Samuel Suárez en +QTV.

“Ha habido conversaciones, pero no se llegó a un buen puerto. Así que lo mejor es simplemente decir muchísimas gracias por la oportunidad”, dijo La Torre durante el programa. El comunicador aclaró que su decisión no responde a ninguna oferta de otro medio o plataforma, y que al momento del anuncio no tenía ningún proyecto confirmado.

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La salida de Ric La Torre y el futuro incierto de Q’Bochinche

La Torre explicó que fue Peter Fajardo quien lo convocó al proyecto el año pasado, en un cumpleaños, cuando el canal aún no tenía nombre definido ni formato claro. “En ese momento no sabíamos qué iba a suceder en este espacio, ni sabíamos cómo se iba a llamar. Peter en un primer momento quería un programa en la noche”, recordó el influencer. Cuando ya se confirmó el proyecto, se estableció desde el inicio que el contrato sería por seis meses.

Samuel Suárez, creador de Instarandula, comunica con emotivas palabras que su contrato y el de Ric La Torre en el programa 'Qué Bochinche' ha culminado tras seis meses, anunciando una última emisión especial. Si bien Ric ya se despidió del programa, aún está incierto el futuro del popular 'Samu'. Video: Instagram Instarándula / Q'Bochinche

Un mes antes del vencimiento, La Torre ya había comunicado internamente su decisión de no renovar. Luego surgió la posibilidad de continuar y se abrió una ronda de conversaciones, pero estas no llegaron a buen término. “Hace un mes yo avisé que no iba a renovar contrato aquí en el canal. Luego hubo la oportunidad de quizá quedarme, hubieron conversaciones pero no se llegó a buen puerto”, afirmó el comunicador en el programa.

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En su despedida, La Torre agradeció a Fajardo, a María Pía Copello —quien tomó la decisión de concretar el proyecto— y a todo el equipo de producción. También tuvo palabras para su compañero Suárez: “Hemos pasado muchas cosas, claramente nos hemos puesto en diferentes posturas también. Igual, el respeto siempre está. Te respeto, te quiero, te admiro”, expresó.

Ric La Torre anunció en vivo su salida de +QTV tras no llegar a un acuerdo para renovar su contrato en Q'Bochinche.

El momento que generó mayor expectativa fue la intervención de Samuel Suárez, fundador de Instarándula, quien reveló que su permanencia en +QTV tampoco está confirmada. “No estoy diciendo que me voy a quedar todavía. Tengo una conversación con el equipo en unas horas. Me encantaría quedarme, me encantaría seguir trabajando, pero tengo otra situación personal”, indicó el periodista de espectáculos.

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Suárez también dejó abierta la posibilidad de que el propio programa desaparezca o cambie de conductores. “En la tarde vamos a ver qué va a pasar con Q’Bochinche, solamente para saber qué va a pasar con el programa. Esa información todavía no la sé, todavía tenemos una conversación pendiente”, señaló.

Samuel Suárez, conductor de Instarandula, adelanta los detalles del próximo programa 'Qué Bochince', prometiendo declaraciones de Christian Domínguez y la revelación de un conductor invitado sorpresa tras la salida de su compañero Ric La Torre. Video: Instagram Instarándula / Q'Bochinche

Al cierre de esta nota, no se había emitido ningún comunicado oficial sobre el futuro del espacio, pero se anunció que este jueves 16 de julio habrá conductora invitada y Samuel Suárez compartió en las historias de Instarándula que permanecerá en la conducción. No brindó más detalles, pero sí confirmó que al menos estos días continuará al frente de Q’Bochinche.

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Qué es Q’Bochinche y quiénes son sus conductores

Q’Bochinche se estrenó en febrero de 2026 en +QTV, el canal de streaming de Copello en YouTube, con emisiones en vivo de lunes a viernes. El programa se planteó como un espacio de farándula en tiempo real, con un formato de interacción directa con la audiencia digital y cobertura de ampays, primicias y polémicas del espectáculo peruano. Sus conductores lo definieron desde el inicio con una promesa clara: “acá el chisme manda y nada se guarda bajo la alfombra”.

El contrato de Ric La Torre con +QTV se pactó desde el inicio por seis meses y venció el 15 de julio.

Ric La Torre es un comunicador egresado de Ciencias de la Comunicación con especialidad en Publicidad de la Universidad de San Martín de Porres. Antes de dedicarse al contenido digital, trabajó en marketing y gestión de redes sociales para marcas. Su salto a la fama ocurrió durante la pandemia, cuando comenzó a resumir los chismes de la farándula peruana en videos de 60 segundos en TikTok, un formato que se convirtió en su sello.

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Desde entonces ha consolidado una presencia en TikTok, Instagram y Twitter, y es considerado uno de los referentes de la farándula digital peruana.

Este jueves en Q'bochinche, Christian Domínguez finalmente habla sobre los polémicos chats de Ethel que mostró Janet. Además, Leslie Shaw llega al set con la lengua afiladísima y descubrimos quién es la misteriosa conductora invitada. ¡No te lo puedes perder! Video: Instagram Q'Bochinche

Samuel Suárez, por su parte, es el creador de Instarándula, una de las cuentas de espectáculos más seguidas del país. La dupla que ambos formaron en Q’Bochinche reunió a dos de las figuras más activas del periodismo de entretenimiento digital peruano en un mismo espacio, lo que generó expectativa desde el anuncio del proyecto.

Con la salida confirmada de La Torre y el futuro de Suárez por definirse, el destino del programa queda pendiente de resolución oficial.