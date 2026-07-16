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Sport Boys sufrió quita de puntos previo al inicio del Torneo Clausura 2026: 2 clubes más también fueron sancionados

Una vez más, la ‘misilera’ se ve afectada por el mal manejo de sus directivos. La Comisión de Licencias la castigó por incumplimiento de pagos

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Sport Boys perdió puntos por incumplimiento de pagos a poco de su debut en el Torneo Clausura 2026.
Sport Boys perdió puntos por incumplimiento de pagos a poco de su debut en el Torneo Clausura 2026. Créditos: Sport Boys.

Sport Boys recibió una sanción el miércoles 15 de julio, luego de que la Comisión de Licencias de la Liga 1 le retirara puntos por incumplimientos en los pagos de su administración. Esta medida afecta al club chalaco en el aspecto deportivo, en la antesala del inicio del Torneo Clausura 2026.

“Determinar que, como producto de la fiscalización realizada, el Club Sport Boys Association ha incurrido en infracción al artículo 89° del Reglamento de Licencias, por cuanto se ha verificado el incumplimiento de la obligación de efectuar el pago oportuno y no contar con deudas vencidas correspondientes al periodo abril 2026”, señala el documento de la comisión.

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Las autoridades explicaron que el club “no ha acreditado el cumplimiento de sus obligaciones laborales y/o contractuales correspondientes al mes de abril 2026 respecto de sus jugadores, personal administrativo clave y personal deportivo clave; no ha cumplido con efectuar el pago oportuno e íntegro de la cuota sindical; no ha cumplido con efectuar el pago oportuno de los aportes AFP; y no ha cumplido con efectuar el pago oportuno de los tributos y aportes laborales; lo que determina el incumplimiento del artículo 89° del Reglamento de Licencias”.

Como sanción, se resolvió “imponer al Club Sport Boys Association la deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada del campeonato, conforme a lo previsto en el literal b) del numeral 106.3 del artículo 106° del Reglamento de Licencias, habiéndose determinado la comisión que la infracción indicada en el considerando precedente sanción es impuesta al considerar que se trata de la segunda vez en el año que el Club en el año 2026 incumple el Reglamento de Licencias”.

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Sport Boys perdió dos puntos en la tabla acumulada por la falta de pagos a tiempo.
Sport Boys perdió dos puntos en la tabla acumulada por la falta de pagos a tiempo. Créditos: Kevin Pacheco / X.

Los otros dos clubes castigados con quita de puntos

Sport Boys no fue el único club sancionado con la quita de puntos en la Liga 1 2026. ADT y FC Cajamarca también recibieron una deducción en la tabla acumulada, tras incurrir en la misma falta que el equipo chalaco. En estos casos, al tratarse de la primera infracción en el año, la penalización fue de un punto para cada club.

Imponer al Club Asociación Deportiva Tarma, la sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada del campeonato Liga1 2026, prevista en el literal b) del numeral 106.3 del artículo 106° del Reglamento de Licencias, por cuanto se ha determinado la comisión de la infracción indicada en el numeral precedente. La referida sanción es impuesta al considerar que se trata de la segunda infracción al artículo 89° del Reglamento de Licencias cometida por el Club en el año 2026″, se puede leer en el documento.

ADT fue castigado con la quinta de puntos al igual que Sport Boys.
ADT fue castigado con la quinta de puntos al igual que Sport Boys. Créditos: Kevin Pacheco / X.

Sport Boys se pronunció tras la quita de puntos

Sport Boys emitió un comunicado tras conocerse la sanción de la resta de dos puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026. El club expresó su desacuerdo con la decisión e informó sobre las acciones que tomarán al respecto.

“Luego de analizar la resolución de la comisión de licencias, en la que se determina la resta de dos (2) puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026 por incumplimientos en las obligaciones laborales, el Área legal de nuestra institución apelará a dicha sanción en las próximas horas ya que no la encuentra conforme a derecho”, señaló la administración.

La directiva también se dirigió a sus seguidores antes del inicio del Torneo Clausura: “Le pedimos tranquilidad a nuestra fiel hinchada y les aseguramos que lucharemos para que se respete lo que hemos ganado en cancha”.

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