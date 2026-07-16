José Jerí no descarta pedir la pensión vitalicia de expresidente: “En su momento lo meditaré”

José Jerí dejó abierta la posibilidad de solicitar la pensión vitalicia para expresidentes del Perú, un beneficio que volvió al centro del debate luego de que el actual mandatario de transición, José María Balcázar, presentara un pedido formal al Congreso para acceder a ese derecho una vez que concluya su gestión el próximo 28 de julio.
Las declaraciones fueron brindadas el último miércoles a la prensa, luego de recibir la Medalla de Honor del Congreso en el grado de Gran Cruz durante una ceremonia de carácter reservado, realizada sin transmisión oficial ni acceso a los medios, en medio de cuestionamientos por la decisión del Parlamento de otorgarle esta distinción.
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Consultado sobre si seguirá el mismo camino que Balcázar, Jerí respondió que por ahora no ha tomado una decisión.
“Todavía no lo estoy evaluando porque estoy concentrado en otras cosas. El presidente ha tomado la delantera aún estando en ejercicio, y yo no estoy en ejercicio ya hace varios meses, pero es un tema que en su momento lo meditaré”, declaró.
¿José Jerí podría acceder a la pensión vitalicia?
Cabe recordar que José Jerí fue vacado por el Congreso por la causal de incapacidad moral permanente, en medio de una serie de cuestionamientos por presuntas reuniones privadas con empresarios chinos, contrataciones bajo sospecha y denuncias sobre encuentros con trabajadoras de Palacio de Gobierno que, según investigaciones periodísticas, se prolongaban hasta altas horas de la noche.
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Precisamente, esa situación podría convertirse en un obstáculo si decide solicitar la pensión vitalicia como expresidente. Si bien la Ley N.° 26519 reconoce este beneficio a los expresidentes constitucionales, especialistas sostienen que una vacancia por incapacidad moral permanente podría ser considerada por el Congreso como un impedimento para otorgarlo. No obstante, otros advierten que la norma no establece expresamente esa restricción, por lo que cualquier decisión dependerá de la interpretación que adopte el Parlamento.
El debate ha cobrado fuerza tras el pedido presentado por José María Balcázar, quien invocó como antecedente el caso de Valentín Paniagua, expresidente de transición que recibió la pensión vitalicia luego de asumir la Presidencia por sucesión constitucional. Sin embargo, ese precedente también ha sido objeto de cuestionamientos, pues una opinión consultiva aprobada por la Comisión de Constitución del Congreso sostuvo que este beneficio debería corresponder únicamente a mandatarios elegidos por voto popular, criterio que no ha sido incorporado a la Ley N.° 26519.
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El antecedente: el pedido de José María Balcázar
Las declaraciones de Jerí se producen un día después de que se conociera que el presidente de transición José María Balcázar remitió un oficio al titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, solicitando el reconocimiento de la pensión vitalicia prevista para los expresidentes de la República.
En su escrito, Balcázar sostiene que ejerció “de forma efectiva” la Presidencia desde febrero de 2026, tras asumir el cargo por sucesión constitucional luego de la salida de José Jerí, por lo que considera que le corresponde el beneficio contemplado en la Ley N.° 26519, además de los beneficios complementarios para exmandatarios.
El pedido ha generado debate debido a que Balcázar ejerció la Presidencia de manera transitoria durante poco más de cinco meses. Especialistas han señalado que la discusión gira en torno a la interpretación de la norma y a los precedentes existentes sobre quiénes pueden ser considerados expresidentes constitucionales para efectos de acceder a este beneficio.
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Defiende condecoración otorgada por el Congreso
Durante su aparición ante la prensa, Jerí también respondió a las críticas por haber recibido la máxima distinción del Parlamento en una ceremonia reservada.
“Fue la condecoración con acto reservado y la develación de la placa, y todo eso es parte de la tradición parlamentaria que existe de hace muchísimos años para todos los expresidentes del Congreso, indistintamente su condición”, sostuvo.
Respecto a los cuestionamientos que marcaron su paso por la Presidencia de transición, señaló:
“Siempre van a haber críticas por un sentido u otro sentido. Yo estoy acostumbrado a ello. Es parte de quien estamos en la función pública, saber sobrellevar las críticas y saber entenderlas”.
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Incluso, al ser consultado por el reconocimiento recibido, afirmó:
“Pocos reciben medallas y los que reciben medallas tienen que seguir siempre adelante, porque mientras tengan la conciencia tranquila, pueden haber cuestionamientos de uno o de otro lado”.
Asimismo, reveló que fue él quien pidió que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, encabezara la ceremonia de condecoración.
“Porque he compartido la Mesa Directiva con él y me parecía mucho más simbólico para una persona que tiene creencias, que sea una persona que conozca. Puede haberlo hecho el próximo presidente del Congreso, en este caso será el próximo presidente de la Cámara de Senadores, pero yo preferí y le pedí”.
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