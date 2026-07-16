Roberto Sánchez afirma que el pueblo será la “peor pesadilla” ante un eventual gobierno “mafioso” y “dictador” de Keiko Fujimori

Roberto Sánchez da conferencia a sus simpatizantes donde anuncia medidas sino se da salida de prisión de Pedro Castillo

Roberto Sánchez, excandidato presidencial y actual congresista, encabezó una convocatoria en el centro de Lima para exigir la liberación del expresidente Pedro Castillo. El acto, organizado por Juntos por el Perú, reunió a unas 250 personas la noche del jueves en el local partidario ubicado en la cuadra cuatro del ex Paseo Colón, Cercado de Lima. Durante su intervención, Sánchez advirtió: “Este pueblo será la peor pesadilla de un gobierno mafioso, dictador fujimorista”.

La manifestación se realizó en un contexto de tensión política, con la exigencia de libertad para Castillo como consigna central. Aunque la convocatoria buscaba una movilización, no se produjo un desplazamiento por la ciudad. Los asistentes permanecieron en el recinto partidario, donde Sánchez, acompañado de otros dirigentes, presentó la demanda como una expresión del “pueblo organizado”.

PUBLICIDAD

Reclamo central: la liberación de Pedro Castillo

El excandidato afirmó que solo “el pueblo organizado”, junto con el movimiento social, las comunidades originarias, los frentes sociales y los grupos ciudadanos, puede constituir un frente democrático capaz de lograr la reivindicación y la restitución de la justicia, con el objetivo de obtener la libertad de Castillo.

Sánchez hizo un llamado a la “unidad para luchar” y a la “unidad para vencer”, orientando su convocatoria a regiones, provincias, distritos, centros poblados y fuerzas ciudadanas que se identifican como democráticas. El dirigente sostuvo que en el país no existe democracia, argumentando que una democracia no puede subsistir sin derechos humanos ni justicia. En ese marco, recordó que Perú ha suscrito convenios y pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos, comprometiendo al Estado a actuar bajo esos principios.

PUBLICIDAD

Cobertura noticiosa del canal TeleSUR que muestra una conferencia de prensa liderada por Roberto Sánchez. También se observan entrevistas individuales a tres hombres y una mujer. Un banner con el nombre "Pedro Castillo" es visible detrás de los panelistas. Las declaraciones se centran en el sistema de justicia, el Congreso y figuras políticas como Keiko Fujimori, abordando temas de relevancia nacional.

Denuncia de detención arbitraria y vacancia ilegal

Durante el pronunciamiento, Sánchez aseguró que Pedro Castillo fue detenido de manera arbitraria cuando ejercía la presidencia y que la vacancia fue ilegal. Señaló que “jueces y peritos internacionales” ya han exigido su liberación inmediata, en función de los compromisos internacionales asumidos por Perú. Para el dirigente, “este pueblo organizado se va a convertir en la peor pesadilla de un gobierno mafioso, dictador fujimorista”.

El acto marcó también un cambio de imagen en Sánchez, quien ya no lució el sombrero que lo acompañó durante la campaña electoral. El pronunciamiento se extendió mientras el excandidato permanecía en la sede junto con otros miembros de Juntos por el Perú.

PUBLICIDAD

El candidato presidencial de izquierdas de Perú, Roberto Sánchez, utiliza un megáfono para dirigirse a sus seguidores durante una manifestación, tras denunciar irregularidades en la autoridad electoral, en Lima (Perú), el 19 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque TPX IMÁGENES DEL DÍA

Justicia por las víctimas del sur y rechazo a la violencia

Roberto Sánchez reiteró su reclamo de justicia por los más de 50 muertos en las protestas del sur del país, vinculando esa demanda con la exigencia de liberación de Castillo. Sostuvo que existe impunidad y que el poder político actual carece de legitimidad ante una parte mayoritaria de la población.

Durante su declaración pública, el dirigente rechazó la violencia “venga de donde venga” y afirmó que su sector no la promueve ni la defiende. En ese mensaje, ató la demanda de justicia a los asesinatos cometidos durante la crisis política. Dijo que el “comportamiento violento” dejó “más de 50 peruanos asesinados” y calificó esas muertes como “una herida abierta” para el país, repitiendo la consigna “Justicia para los mártires del sur”.

PUBLICIDAD

Roberto Sánchez anuncia acción de amparo días antes de la promulgación de resultados a favor de Keiko Fujimori - Roberto Sánchez

Críticas directas a Keiko Fujimori y a la legitimidad del gobierno

En su intervención, Sánchez sostuvo que “lo primero que debería hacer la señora Fujimori es arrodillarse y pedir perdón a todo el pueblo del sur”, responsabilizándola por “haber quitado la vida” a la población de esa región. Estas acusaciones se enmarcaron en un discurso donde presentó la convocatoria como la expresión del “sentimiento de millones de compatriotas”.

Según el dirigente, a muchas familias les “han arrebatado la vida a sus hijos” y no reciben justicia. Bajo esa premisa, acusó al “gobierno parlamentario de la señora Fujimori” de haberse encumbrado desde una legalidad electoral que, en su visión, no cuenta con “apoyo moral” ni la legitimidad mayoritaria. Sánchez describió a ese pueblo como uno “pintado del color verde esperanza”.

PUBLICIDAD

La gráfica de ONPE muestra los resultados de la segunda vuelta electoral en Perú, donde Keiko Fujimori lidera con el 50.1% y Roberto Sánchez obtiene el 49.9% de los votos válidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Referencias a la comunidad internacional y la situación de Castillo

En otro tramo de su discurso, Sánchez señaló que el presidente encargado posee la “facultad constitucional y política” para otorgar la gracia presidencial y ordenar la libertad de Pedro Castillo. Sostuvo que algunos sectores rechazan esa posibilidad porque Castillo, “como es el líder del pueblo”, podría movilizarlo, organizarlo y exigir justicia. Frente a la declaración de inviabilidad de su excarcelación, resumió la postura de su sector con una frase: “Nadie les cree”.

El excandidato invocó al “grupo de trabajo de detención arbitraria e ilegal” dentro de una comisión de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas. Afirmó que jueces, peritos y expertos internacionales “dan la razón” a quienes rechazan la detención de Castillo.

PUBLICIDAD

Reclamo al defensor del pueblo y denuncia de persecución política

En la parte final de su declaración, Sánchez preguntó “dónde está el defensor del pueblo” y criticó el “silencio cómplice” de las instituciones en un momento que, según su visión, exige restituir la justicia. Añadió que el Estado no debe “nunca más perseguir políticamente” a fuerzas que, en sus palabras, fueron víctimas de un complot contra el gobierno democrático constitucional de Castillo.

Sánchez cerró con una reivindicación política de los últimos tres años, asegurando que el “sentimiento y el convencimiento del pueblo tuvieron razón”. Para el dirigente, esa validación proviene de pronunciamientos de jueces, peritos y expertos internacionales que, en su interpretación, respaldan la denuncia sobre la vacancia, la detención y el “secuestro” del exmandatario.

PUBLICIDAD

Cancelación de la movilización y reacción de los simpatizantes

En las horas previas, el congresista Sánchez había cancelado la movilización convocada para exigir la libertad y el indulto de Pedro Castillo. Explicó que el Ministerio del Interior no otorgó las garantías necesarias para la realización de la protesta en la vía pública.

A pesar de la suspensión, entre 100 y 150 simpatizantes se concentraron en el exterior del local partidario, ubicado en la avenida 9 de diciembre. Ante ese escenario, la organización resolvió permitir el ingreso de los manifestantes al recinto, donde se mantuvieron a la espera de nuevas directivas.

El candidato presidencial Roberto Sánchez participa en la marcha "En defensa del voto" junto a simpatizantes en el Centro de Lima el 27 de junio, en un contexto de denuncias electorales. (Foto: X/ @lalineape)

Argumentos legales y respaldo a la demanda de libertad

Sánchez fundamentó el reclamo en un informe de Naciones Unidas que, según su versión, cuestiona la detención de Pedro Castillo por considerarla arbitraria. Ante los asistentes, el congresista expresó: “Es el sentimiento de nuestro pueblo por justicia”.

PUBLICIDAD

Al cierre del acto, un grupo de simpatizantes seguía en los exteriores de la sede partidaria, aguardando la salida de Sánchez, quien continuaba reunido con dirigentes de Juntos por el Perú. El episodio reflejó la persistencia de un sector político que, sin movilización en las calles, mantiene su demanda de liberación para el expresidente y de justicia para las víctimas de la crisis.