Balacera en Villa El Salvador deja un delincuente muerto, un sereno herido y un detenido tras persecución

Un delincuente murió abatido durante una persecución policial que terminó en una balacera en Villa El Salvador, tras un operativo iniciado en San Juan de Miraflores por el seguimiento de un auto reportado como robado. El hecho dejó, además, a un cómplice detenido y a un agente de serenazgo herido, según informaron las autoridades.
Según información de Latina, la intervención comenzó cuando efectivos policiales y personal de apoyo detectaron a tres presuntos criminales a bordo de un vehículo que intentaba pasar desapercibido en el cruce de las avenidas Pachacútec y Mateo Humacahua, en San Juan de Miraflores.
Al ingresar la placa en el sistema, la Policía Nacional del Perú identificó un requerimiento por robo y una anotación por delito contra el patrimonio. En ese contexto, se dio la voz de alto; sin embargo, los ocupantes opusieron resistencia y emprendieron la fuga, lo que dio inicio a la persecución.
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El desplazamiento se extendió por más de tres kilómetros. Durante la huida, los sospechosos abrieron fuego contra el personal policial, en particular contra el grupo conocido como Halcones del Sur.
El comandante Óscar Arriola señaló al citado medio que el enfrentamiento se intensificó cuando, tras una nueva orden para detenerse, uno de los ocupantes descendió del auto y disparó contra miembros de la Policía Nacional del Perú y del Serenazgo, acción que dejó lesionado a un sereno. En ese punto se produjo el abatimiento de Johnny García Hernández.
Tras la persecución, los efectivos cerraron el paso a los implicados en el cruce de la avenida Velasco Alvarado con Pastor Sevilla. En medio del intercambio de disparos, un patrullero resultó impactado por una bala. Según el reporte de las autoridades, uno de los tres involucrados escapó corriendo en dirección a la citada arteria vial y fue captado por cámaras de videovigilancia.
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En la escena, el colombiano Johnny García Fernández, de 26 años, quedó tendido sobre la pista en la avenida donde, según la información policial, disparó contra policías y serenos. Arriola indicó que el abatido era de nacionalidad colombiana y registraba antecedentes del año 2022 por delito contra la vida, el cuerpo y la salud; además, estuvo internado en 2023 en el penal San Pedro Lurigancho por tenencia ilegal de armas de fuego, y en 2026 figuraba por el delito de receptación.
El otro intervenido fue identificado como Mario Conisli Azulka, de 40 años, quien resultó ileso y quedó detenido. Sobre él pesa una orden de captura vigente por omisión a la asistencia familiar, y ya había purgado condena en el penal Castro Castro en 2015 por tráfico ilícito de drogas.
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Durante el enfrentamiento también resultó herido un agente de serenazgo que, tras seguir la persecución mediante cámaras de videovigilancia, acudió a la zona para brindar apoyo. Arriola explicó que la bala ingresó por la puerta del copiloto y, debido a que la luna estaba baja, perdió fuerza y solo ocasionó un roce en la pierna del sereno.
En el operativo participaron diez patrulleros de serenazgo y dos de esas unidades fueron alcanzadas por disparos. El general Arriola señaló que aún se investigan los detalles y las circunstancias en las que se produjo el robo del vehículo reportado hace siete días, así como la forma en la que delinquía la banda criminal denominada Los Malditos del Sur. En la intervención, añadió, se incautó una pistola con número de serie erradicada.
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