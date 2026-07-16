Motociclista invade la vía del Metropolitano, atropella y mata a un adulto mayor en Comas: buscan al conductor que huyó tras fatal atropello

Personal policial y vehículos de emergencia acordonan la escena donde un adulto mayor murió tras ser atropellado por una motocicleta en Comas, Lima. (Foto: RPP Noticias)

Un anciano de 88 años perdió la vida la mañana de este miércoles luego de ser atropellado por una motocicleta que invadió el carril exclusivo del Metropolitano, a la altura de la estación Los Ángeles, en el distrito de Comas. El conductor, lejos de auxiliar a la víctima, abandonó el vehículo y escapó del lugar, por lo que es intensamente buscado por la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Amadeo Linares Chávez, quien se dirigía a una cita médica cuando ocurrió el fatal accidente. Cámaras de seguridad de la Municipalidad de Comas registraron el momento en que el adulto mayor cruzaba la vía y fue embestido por la motocicleta que circulaba de manera ilegal por el corredor destinado únicamente a los buses del sistema de transporte.

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El caso generó indignación entre los familiares del adulto mayor y motivó el pronunciamiento de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que condenó la invasión de la vía exclusiva y anunció que colaborará con las investigaciones para identificar al responsable.

Motocicleta invadió la vía del Metropolitano y atropelló a un adulto mayor

El atropello ocurrió en la cuadra 14 de la avenida Universitaria, cerca de la estación Los Ángeles del Metropolitano. Según las imágenes de videovigilancia, Amadeo Linares Chávez atravesaba la vía cuando una motocicleta apareció a gran velocidad por el carril exclusivo e impactó directamente contra él.

En un operativo conjunto en la avenida Túpac Amaru, a la altura de la estación Honorio Delgado, la Policía Nacional del Perú y la ATU sancionaron a conductores por invadir la vía exclusiva del Metropolitano (Imagen Ilustrativa Infobae)

A causa de la fuerza del choque, el adulto mayor salió despedido varios metros y cayó sobre el pavimento. Su fallecimiento se produjo de manera inmediata debido a la gravedad de las lesiones.

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Tras el accidente, el motociclista descendió del vehículo, lo dejó abandonado y escapó de la zona sin prestar ayuda a la víctima, pese a la presencia de testigos.

Familia pide justicia por muerte de adulto mayor

Los familiares del adulto mayor expresaron su dolor y exigieron que el responsable sea ubicado y sancionado. En declaraciones a RPP Noticias, la hija de Amadeo Linares contó que su padre salía de casa para acudir a una cita médica cuando ocurrió la tragedia.

“Él se iba al seguro. Aquí iba a tomar su carro. Cruzó las dos vías: la auxiliar y la principal; y en la vía del Metropolitano es que ha pasado esto“, relató.

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La mujer también recordó que, pese a sus 88 años, su padre llevaba una vida completamente activa. “Él estaba bastante bien. Estaba muy bien. Todo hacía: regaba, construía, hacía todo él. Él estaba muy activo, como para que le acaben la vida así“, lamentó durante la entrevista con la emisora.

ATU condena la invasión de la vía exclusiva y apoyará las investigaciones

A través de su cuenta oficial de X, la ATU rechazó “enérgicamente la conducta irresponsable e ilegal” del motociclista que ingresó al carril exclusivo del Metropolitano y atropelló al peatón.

Agentes policiales acordonan una zona vial en Comas, Lima Norte, durante la investigación por el atropello fatal de un ciudadano. (Foto: Ministerio Público)

La entidad señaló que el hecho “vulneró las normas de tránsito y atentó contra la seguridad en una vía destinada exclusivamente a la circulación de los buses del Metropolitano”. Además, precisó que, según la información preliminar, el conductor invadió de manera intempestiva la vía exclusiva, atropelló al adulto mayor, abandonó la motocicleta de placa 3585-ID y huyó del lugar.

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La ATU también informó que un operador de un bus del Metropolitano que circulaba por la zona logró advertir lo sucedido y reportó la placa del vehículo involucrado, información que ya fue puesta a disposición de las autoridades.

“La ATU brindará todo el apoyo requerido a la Policía Nacional del Perú y pondrá a su disposición la información y los registros con los que cuenta, a fin de colaborar con las investigaciones que permitan identificar al responsable de este repudiable hecho”, agregó la entidad en su pronunciamiento.

Finalmente, la entidad reiteró su llamado a respetar las normas de tránsito y recordó que la vía exclusiva del Metropolitano fue diseñada únicamente para la circulación de los buses del sistema, con el objetivo de garantizar un transporte seguro y eficiente tanto para los pasajeros como para los peatones.

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Fiscalía inicia investigación por la muerte de adulto mayor atropellado en Comas

El Ministerio Público informó, a través de su cuenta oficial de X, que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tránsito y Seguridad Vial de Lima Norte (Cuarto Despacho) inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables por el presunto delito de homicidio culposo agravado, tras el atropello que acabó con la vida de un ciudadano en las inmediaciones de las avenidas Universitaria y Retablo, en el distrito de Comas.

Según precisó la institución, el acta de intervención policial señala que el conductor responsable huyó del lugar luego del accidente. Ante ello, el fiscal adjunto provincial Jorge Luis Rodríguez Loarte acudió a la escena para dirigir las diligencias de criminalística, participar junto con el médico legista en el levantamiento del cadáver y disponer su traslado a la Morgue Central de Lima.

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Agentes de la ATU y la Policía Nacional intervienen a un conductor de vehículo particular por invadir la vía exclusiva del Metropolitano en la avenida Túpac Amaru, como parte de un operativo contra infractores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la Fiscalía ordenó que la Unidad de Accidentes de Tránsito de Lima Norte identifique al conductor involucrado, tome la declaración de posibles testigos y recopile el protocolo de necropsia, los registros de las cámaras de seguridad, las pericias de criminalística y el croquis secuencial del accidente, entre otras diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido.