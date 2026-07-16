Mónica Cabrejos sobre Janet Barboza: “Para Janet no hay amistad. Puedes sentarte con ella y al día siguiente te está clavando el puñal”

Mónica Cabrejos conoció a Janet Barboza de cerca. Las dos compartieron la conducción del programa ‘Válgame’ en Latina durante seis meses en 2019, junto a Karla Tarazona, Kurt Villavicencio, Kathy Sheen y el ‘Zorro Zupe’. Lo que vio en ese tiempo le alcanza para hablar con datos.
Y lo hizo el miércoles 15 de julio, en medio de la polémica desatada por la publicación de chats privados que Barboza hizo contra Ethel Pozo: “Para Janet no hay amistad. Puedes sentarte con ella y al día siguiente te está clavando el puñal”, dijo a Trome.
Las declaraciones de Cabrejos llegaron horas después de que Barboza publicara en sus redes sociales capturas de conversaciones privadas con Pozo para cuestionar su versión sobre la salida de ‘América Hoy’. La movida generó el efecto contrario al buscado: el público leyó los chats en favor de Pozo y varios usuarios cuestionaron el gesto de hacer públicas conversaciones privadas. Cabrejos fue más lejos y aportó contexto que nadie más había dado hasta ese momento.
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Cabrejos sobre Barboza: “Quien no conoce a Janet, que la compre”
Cabrejos fue directa al trazar la línea entre lo que Barboza mostraba en cámara y lo que, según ella, ocurría fuera de pantalla. Recordó que durante su etapa en ‘Válgame’, Barboza solía hablar mal de Gisela Valcárcel, lo que hace que su posterior relación de aparente amistad con Pozo dentro de ‘América Hoy’ nunca le resultara del todo creíble.
Janet Barboza desata la polémica al publicar chats privados con Ethel Pozo para, según ella, demostrar que miente. Las conversaciones revelan que Ethel sabía que no renovaría contrato, su opinión sobre Magaly Medina y una supuesta falsa amistad con Christian Domínguez. Video: TikTok @riclatorrez
“Siempre me pareció tan raro, después de haber escuchado a Janet hablar tan mal de Gisela, verla trabajar con Ethel de abrazo y beso... pero no me equivoqué, el tiempo al final me dio la razón”, afirmó. Su diagnóstico sobre la naturaleza de ese vínculo fue contundente: “Solo como le convenía se hacía la buenita y apenas pudo sacó las garras”.
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Y sobre el recelo que, según ella, Barboza siempre le tuvo a Pozo, trazó una línea directa con la figura de Valcárcel: “Siempre le tuvo mucho recelo a Ethel porque lo heredó del recelo que le tuvo a Gisela”. Cabrejos también aludió a su propia experiencia con Barboza para respaldar lo que Pozo vivió. “Lo que ha vivido Ethel, yo también lo he pasado”, dijo.
La amenaza velada sobre los chats de ‘Válgame’
El momento más comentado de las declaraciones de Cabrejos fue su respuesta a la decisión de Barboza de hacer públicas las conversaciones privadas con Pozo. En lugar de criticar el gesto directamente, optó por una advertencia que dejó en el aire una amenaza implícita: “Es como si yo sacara los chats de ‘Válgame’ para que vean cómo se expresaba de otros personajes; uy, qué miedo”.
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La frase fue leída de inmediato como una señal de que Cabrejos conserva conversaciones de esa época que podrían resultar comprometedoras para Barboza. No especificó de quiénes hablaba Barboza en esos chats ni qué decía, pero el contexto fue suficiente para que la frase circulara ampliamente en redes sociales.
Cabrejos también ofreció su lectura sobre el resultado de la jugada de Barboza tras la salida de Pozo de ‘América Hoy’. Señaló que la conductora buscaba imponerse como figura principal del matinal, pero que la estrategia no le salió como esperaba.
“Su jugada le salió mal porque no pensaba que estaría Rebeca Escribens, quien es una mujer con personalidad y carácter, tiene años en el negocio de la televisión y le ha quitado protagonismo”, afirmó. Y fue tajante en su conclusión: “Janet salió perdiendo”.
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Rebeca Escribens se incorporó a ‘América Hoy’ tras la salida de Pozo y se convirtió en una de las figuras más comentadas del nuevo elenco. Su presencia en el programa alteró el equilibrio de protagonismos que Barboza habría calculado a su favor.
El contexto de la polémica
Las declaraciones de Cabrejos se suman a una semana de alta exposición para Barboza. Todo comenzó el 8 de julio, cuando Pozo reveló en el pódcast ‘Sin más que decir’ de +QTV que Barboza y Edson Dávila sabían que ella era la única que no renovaría contrato en ‘América Hoy’ a fines de 2025 y que ninguno se lo dijo.
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Barboza respondió en redes y en el set del matinal, cuestionando la versión de su excompañera y argumentando que Pozo ya tenía asegurado su pase a ‘La Granja VIP’ en Panamericana TV desde octubre de 2025. El lunes 14 de julio, Pozo se sentó con Magaly Medina en ‘Magaly TV, la firme’ de ATV en lo que fue el primer encuentro cara a cara entre ambas. Al día siguiente, Barboza publicó los chats en Instagram.
La reacción del público fue adversa: varios usuarios señalaron que las capturas confirmaban, más que desmentían, el relato de Pozo. “Ahí queda peor Janet”, fue uno de los comentarios más replicados. Pozo, por su parte, había anticipado que no permitiría que la hicieran quedar como alguien que faltó a la verdad. En un mensaje enviado al programa digital ‘Q’ Bochinche’, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, y previo a la entrevista con Medina, fue tajante: “¡Jamás como mentirosa!”.
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