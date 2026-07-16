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Abono Crema para el Torneo Clausura 2026: precios y dónde comprar para los partidos de local de Universitario

El cuadro ‘crema’ habilitó la venta de boletos para todos sus encuentros en el estadio Monumental. Conoce cómo adquirir el tuyo

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Universitario lanzó su abono crema para los partidos de local del Torneo Clausura 2026.
Universitario lanzó su abono crema para los partidos de local del Torneo Clausura 2026.

A pocos días del inicio del Torneo Clausura 2026, Universitario de Deportes presentó el Abono Crema, un paquete que reúne todos los partidos en los que el equipo será local y que permite a los hinchas acceder a entradas a un precio reducido. Todos los detalles se encuentran en esta nota.

Precios del Abono Crema

El Abono Crema contempla el ingreso a ocho partidos como local durante el Torneo Clausura. Los encuentros incluidos son frente a Cusco FC (fecha 2), Sporting Cristal (fecha 4), Los Chankas (fecha 6), Comerciantes Unidos (fecha 8), Melgar (fecha 11), Juan Pablo II (fecha 13), Sport Boys (fecha 14) y CD Moquegua (fecha 16).

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Los aficionados de la ‘U’ podrán comprar el abono a través de la plataforma de Teleticket. El club anunció recientemente el cambio de ticketera online, tras haber utilizado Ticketmaster en los últimos meses. Los precios de las entradas se detallan a continuación:

  • Norte: 120 soles (sin abono) / 102 soles (abono socios cremas y adherentes) / 108 soles (abono hinchada crema)
  • Sur familiar: 120 soles (sin abono) / 102 soles (abono socios cremas y adherentes) / 108 soles (abono hinchada crema)
  • Oriente: 320 soles (sin abono) / 272 soles (abono socios cremas y adherentes) / 288 soles (abono hinchada crema)
  • Occidente lateral: 480 soles (sin abono) / 408 soles (abono socios cremas y adherentes) / 432 soles (abono hinchada crema)
  • Occidente central: 560 soles (sin abono) / 476 soles (abono socios cremas y adherentes) / 504 soles (abono hinchada crema)
Estos son los precios para las diferentes tribunas de los partidos de Universitario en condición de local.
Estos son los precios para las diferentes tribunas de los partidos de Universitario en condición de local. Créditos: Universitario.

Fixture de Universitario en el Torneo Clausura 2026

  • Fecha 1: ADT vs. Universitario (sábado 18 de julio / 13:15 horas / estadio Unión Tarma)
  • Fecha 2: Universitario de Deportes vs. Cusco FC (viernes 24 de julio / 20:30 horas / estadio Monumental)
  • Fecha 3: Cienciano vs. Universitario de Deportes (domingo 2 de agosto / 18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)
  • Fecha 4: Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal (viernes 7 de agosto / 20:00 horas / estadio Monumental)
  • Fecha 5: FC Cajamarca vs. Universitario de Deportes (visita)
  • Fecha 6: Universitario de Deportes vs. Los Chankas (local)
  • Fecha 7: UTC vs. Universitario de Deportes (visita)
  • Fecha 8: Universitario de Deportes vs. Comerciantes Unidos (local)
  • Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario de Deportes (visita)
  • Fecha 10: Deportivo Garcilaso vs. Universitario de Deportes (visita)
  • Fecha 11: Universitario de Deportes vs. Melgar (local)
  • Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes (visita)
  • Fecha 13: Universitario de Deportes vs. Juan Pablo II (local)
  • Fecha 14: Universitario de Deportes vs. Sport Boys (local)
  • Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario de Deportes (visita)
  • Fecha 16: Universitario de Deportes vs. CD Moquegua (local)
  • Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes (visita)

El Torneo Clausura está de vuelta este fin de semana con duelos emocionantes. (L1 Max)

Dónde ver los partidos de Universitario en el Torneo Clausura 2026

Los partidos de Universitario en el Torneo Clausura 2026 serán transmitidos en exclusiva por L1 Max, el único canal autorizado para la cobertura en directo de la fecha inaugural. El acceso está disponible a través de los principales servicios de televisión por suscripción, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

Para quienes prefieren alternativas digitales, está disponible Liga 1 Play, la plataforma que permite seguir los encuentros en vivo desde teléfonos móviles y computadoras. Esta opción ofrece mayor flexibilidad para quienes se encuentren fuera de casa o busquen otra manera de ver los partidos.

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