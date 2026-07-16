Cien años de historia en el Valle Sagrado, el hotel que nació junto al tren a Machu Picchu

El Hotel El Albergue Ollantaytambo cumplió 100 años de historia en junio de 2026 con una celebración en Ollantaytambo, en la región de Cusco, Perú. El edificio fue construido en 1925 junto a las vías del tren como el Hotel Santa Rosa y, desde 1976, está ligado a la gestión de la familia Randall Weeks.
La familia Randall Weeks planteó el centenario como el reconocimiento de una relación sostenida con el territorio y sus habitantes. El aniversario también marca medio siglo de gestión propia dentro de un inmueble que ya acumulaba otras cinco décadas de historia.
Ubicado a metros de la estación de tren de Ollantaytambo, puerta de entrada a Machu Picchu, el edificio pasó décadas en silencio hasta que, a mediados de los años 70, un grupo de amigos lo rescató y lo transformó en un refugio de hospitalidad con identidad propia. Desde entonces, el hotel creció de forma orgánica, ligado a la tierra y a la gente del Valle Sagrado.
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El viernes cinco de junio de 2026, las instalaciones del hotel reunieron a las familias fundadoras, amigos de décadas y miembros de la comunidad de Ollantaytambo. Entre los asistentes estuvieron Andreas Holland y Rachel Michel, cofundadores de la empresa, junto a sus hijos Quino, Maxi, Gabriela, Simón y Arthur.
También participaron Saya y Kalah, hijas de James Dirks y Linde Farley, quienes junto a Wendy Weeks y Robert Randall pusieron en marcha El Albergue en 1976. La presencia de la Familia Rimachi Ortiz de Orué, así como de Rómulo Pinedo y Eva Bravo, mostró los lazos multigeneracionales que el hotel mantiene con la comunidad.
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La programación musical estuvo a cargo de Miki González, las bandas locales Club de la Quijada y Tunupa, y la DJ Maysa Lozano, que cerró la noche con una sesión extendida. Los asistentes brindaron con cócteles elaborados por Destilería Andina, empresa hermana del grupo liderada por Haresh Bhojwani.
Cincuenta años de gestión familiar
La propiedad lleva hoy el nombre de El Albergue Ollantaytambo y opera como un hotel boutique de propiedad familiar que combina hospedaje, gastronomía, agricultura orgánica y café de especialidad. Durante las últimas dos décadas, la conducción del hotel recayó en Joaquín Randall, quien se crió en Ollantaytambo.
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Bajo su dirección, El Albergue consolidó su modelo de hospitalidad responsable: emplea a más de 100 residentes locales y prioriza la contratación dentro de la comunidad. La gestión de Joaquín también impulsó Valle Sagrado Verde, dedicado a la sostenibilidad ambiental, y Casa Kuska, un espacio cultural y biblioteca comunitaria con programas de lectura y talleres de aprendizaje creativo para niños de la zona.
Con el paso de los años, el hotel derivó en un conjunto de emprendimientos interconectados. El espíritu creativo de los cofundadores, Robert Randall, escritor, y Wendy Weeks, pintora, marcó desde el inicio la forma en que el grupo concibe sus proyectos.
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El ecosistema actual incluye a Chuncho, un restaurante dedicado a los sabores tradicionales del Valle Sagrado; Café Mayu, una marca de café de especialidad tostado en Ollantaytambo; y Destilería Andina. A ese conjunto se suma El Balcón, un hotel boutique en Cusco iniciado originalmente por Italo Molinari y Elisa González, padres de Aima, esposa de Joaquín Randall.
Arte, memoria y proyección
El componente artístico del grupo también se expresa en la conducción actual. Ishmael Randall Weeks, hermano de Joaquín y artista contemporáneo, codirige el grupo junto a él. Su obra aborda con frecuencia la memoria colectiva y el paisaje andino.
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Alejandro Jordan, gerente general de El Albergue Ollantaytambo, afirmó en el marco de la celebración: “El centenario de este edificio es un momento hermoso para detenerse y reconocer las generaciones de vidas que ha tocado aquí en Ollantaytambo". Agregó: “Ver a tantas de nuestras familias fundadoras originales, vecinos de toda la vida y nuevos amigos reunidos el pasado 5 de junio fue un poderoso recordatorio de la verdadera esencia de este lugar".
El directivo también señaló: “Celebrar 100 años no es solo mirar hacia un pasado hermoso; es asumir nuestra responsabilidad de proteger y nutrir el futuro de Ollantaytambo". Tras la celebración, la familia Randall Weeks anunció que el foco estará puesto en fortalecer los programas ambientales y sociales del grupo.
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