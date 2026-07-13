Jean Ferrari visitó a Rodrigo Ureña y Fabián Bustos tras amistoso Universitario vs Millonarios: “Vivimos momentos históricos”

La imagen se difundió tras el amistoso internacional en el Monumental y fue leída por sectores de la hinchada como un gesto hacia la administración de Franco Velazco y el ciclo reciente de títulos (Universitario de Deportes)

Jean Ferrari reactivó el debate interno en Universitario de Deportes con una publicación que, por su contenido y por el momento elegido, fue leída por sectores de la hinchada como algo más que un recuerdo.

La foto junto a Fabián Bustos y Rodrigo Ureña, hoy en Millonarios de Colombia, apareció tras el amistoso internacional en el Estadio Monumental y se instaló como un mensaje con destinatarios claros: la actual administración encabezada por Franco Velazco y los aficionados que siguen conectados con el ciclo más reciente de títulos.

La escena tuvo un punto de partida simple: la visita de Ferrari al hotel de concentración de Millonarios para saludar a Bustos y Ureña. Sin embargo, el impacto se amplificó por el contexto y por la carga simbólica que todavía arrastran ambos nombres en Ate, en especial por la forma en que terminó la relación entre el mediocampista chileno y la dirigencia vigente.

PUBLICIDAD

En su publicación, Ferrari escribió: “Visitando a unos amigos con quienes vivimos momentos históricos, tricampeones y un título en los 100 años (de la ‘U’), momentos inolvidables, lindo recuerdo!”.

El reencuentro que se convirtió en señal hacia la conducción actual

La imagen de Jean Ferrari junto a Fabián Bustos y Rodrigo Ureña trascendió el amistoso ante Millonarios y fue interpretada como un mensaje sobre la gestión actual de Universitario. (X: @jferrari5)

La fotografía se difundió después del triunfo amistoso de Universitario por 2-0 frente a Millonarios en el Monumental. En ese marco, la aparición pública de Ferrari junto a dos figuras asociadas a los últimos logros deportivos del club colocó el foco en el vínculo entre pasado reciente y presente institucional.

El contenido del mensaje apuntó a hitos concretos: “tricampeones y un título en los 100 años”. En la lectura de muchos, ese subrayado funcionó como recordatorio de una etapa exitosa que, para muchos hinchas, se transformó en parámetro de comparación con el momento actual. La publicación no se limitó a evocar, sino que reforzó una narrativa de gestión ganadora ligada a nombres propios.

PUBLICIDAD

Por eso, el episodio se interpretó como un gesto político dentro del universo crema. No por un anuncio formal, sino por el uso de símbolos: la elección de interlocutores, la frase asociada a los títulos y el timing posterior al amistoso. En esa línea, el posteo se instaló como una intervención indirecta en una discusión que excede el resultado de un partido de preparación y se adentra en la conducción del club.

Ureña, el conflicto abierto y las frases que volvieron a circular

Las declaraciones de Rodrigo Ureña sobre su salida de Universitario volvieron al debate tras el posteo de Jean Ferrari. El chileno reiteró que el conflicto estuvo marcado por el trato recibido. (Millonarios FC)

La figura de Rodrigo Ureña añadió tensión al reencuentro. Su salida de Universitario dejó un conflicto sin cerrar con la directiva, y el propio futbolista expuso su versión con declaraciones que volvieron a circular en paralelo a la publicación de Ferrari.

PUBLICIDAD

“Uno en su trabajo espera que sus jefes lo traten bien, por lo menos con un poco de respeto. Más allá de lo que digan de lo económico, que esto y otro (...) simplemente son números y la verdad que no va y ni viene al caso", afirmó al referirse a su partida del club de Ate.

En su explicación, insistió en que el motivo principal no estuvo atado al dinero y describió el escenario que, según su relato, aceleró su decisión. “No todo fue por un tema económico, sino que yo lo tomé por otro lado. La verdad, no podía aguantar ese tipo de amenazas y formas de tratarme a mí, siendo que a pesar de mi forma de ser, que quizá a muchos no les gustaba cómo yo actuaba o las cosas que decía, siempre defendí los colores con honor, defendí el escudo donde me tocó jugar y frente a quien fuera. Simplemente, merecía un poco más de respeto, nada más", sostuvo.

PUBLICIDAD

La publicación de Jean Ferrari se viralizó entre los hinchas de Universitario, quienes la interpretaron como un respaldo al ciclo de los títulos y una señal sobre el presente dirigencial. (Millonarios FC)

También detalló una secuencia de contactos y negociaciones que situó en el cierre de 2025, con un momento específico durante la Navidad. “Tuvieron noviembre, diciembre para hablar conmigo y jamás lo hicieron. Entonces, esperaste hasta que saliera el último día de vacaciones y al otro día me quisiste llamar cuando yo ya estaba fuera del país. Y me tuviste negociando, ‘negociando’, hasta el 24 de diciembre, amenazándome hasta el 24 de diciembre a las 8 de la noche, cuando yo hace cinco meses había perdido a mi padre y ese día en Navidad tenía que estar con mi madre. Claro, acá es una hora más, una hora menos. En Chile eran dos horas más, casi 10 de la noche, ya teniendo que contestar un teléfono pidiéndome que por favor me fuera para no pagarme dos días más. Finalmente, es muy triste", relató.

A la vez, marcó una diferencia entre el club y quienes lo administran. “Hubo situaciones, mal manejos, cosas que a uno como ser humano le duelen. Es principalmente eso. Pero lo mejor es que no soy una persona rencorosa. Sigo adelante. Mi cariño por Universitario siempre está y siempre va a estar. Y mi respeto. Dejé muchas cosas por siempre estar en Universitario, hay mucha gente que lo sabe", expresó.

PUBLICIDAD

Y completó: “Universitario es su gente, es esto. Universitario no es la persona que está a cargo de turno. Eso hay que entenderlo también. El día de mañana la gente se va, llegan otros y uno tiene que seguir adelante, el club tiene que seguir adelante, los hinchas. Y con lo mismo de siempre, con garra y pundonor".