Pamela López minimiza los regalos de Christian Cueva a Pamela Franco y cierra la puerta a cualquier reconciliación: "No son nada"

Pamela López descartó una reconciliación con Christian Cueva después de que Pamela Franco sugiriera un posible acercamiento si su relación terminara.

Pamela López, exesposa del futbolista Christian Cueva, se pronunció en una reciente entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’ sobre la exposición pública de los regalos que el deportista ofrece a su actual pareja, la cantante Pamela Franco. Durante su intervención, López minimizó estos gestos y remarcó que las muestras de afecto que ve en redes sociales no se comparan con las que ella recibió durante su prolongada relación con el jugador, que se extendió por más de una década.

La empresaria también aprovechó el espacio para dejar en claro que no existe ninguna posibilidad de reconciliación con el futbolista tras los daños sufridos tanto por ella como por sus hijos. La aparición de Pamela López en televisión nacional llegó luego de que Pamela Franco sugiriera que, de terminar su relación con Christian Cueva, López volvería a acercarse al futbolista.

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La respuesta de Pamela López: “No hay forma que yo regrese con él”

En la conversación sostenida con Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de ‘Amor y Fuego’, Pamela López profundizó en los motivos que la llevaron a cerrar cualquier posibilidad de reconciliación con Christian Cueva. La empresaria remarcó que el daño causado durante los años de relación fue considerable, no solo hacia ella sino también hacia sus hijos. “No hay forma que yo pueda regresar con una persona que me ha causado tanto daño, no solamente a mí, sino a mis hijos”, afirmó la influencer.

Durante el diálogo, se le recordó a López que en el pasado eligió perdonar al futbolista pese a las infidelidades, pero ella señaló que esa oportunidad se dio bajo otras circunstancias y en busca de la verdad. “La relación se quiebra cuando yo decido supuestamente darle una última oportunidad, pero a cambio de esa verdad. Cuando esa verdad es, ya me había dicho de todo y era pues insostenible nuestra relación, porque ya confesándote todo, tú ya no lo miras igual”, explicó en la entrevista.

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Pamela López se reafirma en su opinión sobre Pamela Franco, asegurando que los detalles y mensajes que recibe actualmente son parte de la misma manipulación que ella vivió durante 13 años. Video: TikTok @riclatorrez

Además, López subrayó que, pese a los intentos del jugador por recuperar la familia, ella ya había tomado distancia emocional. “Por más que él quería, insistía y me pedía perdón de mil maneras para poder retomar la relación, la familia y el retiro y la vida espiritual y trataba de convencerme por eso, yo en ese momento ya tenía otras cosas en la cabeza”, relató la empresaria, agregando que tras la ruptura Cueva buscó una nueva relación con la cantante Pamela Franco.

Los detalles y regalos: “He recibido mucho más”

Consultada sobre la constante exposición de regalos y mensajes románticos que Pamela Franco recibe por parte de Christian Cueva, López fue enfática al señalar que estos gestos no le generan incomodidad ni sorpresa. “Esos mensajes de amor y todo, yo lo he vivido durante 13 años. Para mí todo lo que hace es nada a comparación de lo que yo he vivido con él.

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Esos mensajes de amor, esas frases, esos detalles de rosas, de flores, de tulipanes, de detalles, yo lo he vivido durante 13 años”, expresó López. La empresaria añadió que estos gestos formaron parte de una etapa de manipulación en su relación con el futbolista. “Esa ha sido la manipulación que me hacía seguir ahí porque me sentía amada, me seguía querida, protegida y muchas cosas que no tenían nada que ver con el amor”, sostuvo en la entrevista.

Además, en conversación con los conductores del programa, López recordó que los regalos y atenciones iban desde flores hasta automóviles y carteras, pero aclaró que muchos de estos bienes eran parte de la vida en común y de la empresa familiar que compartían durante su estancia en el extranjero.

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Pamela López se dirige públicamente a su aún esposo, Christian Cueva, para solicitarle una vez más que lleguen a un acuerdo por el bienestar de sus hijos. La condición es clara: que la conversación sea sin la influencia de su círculo cercano, al que califica de "indeseable". Video: TikTok @farandula.lorcha

Reclamos públicos y situación de los hijos

Durante su aparición en ‘Amor y Fuego’, Pamela López también aprovechó para enviar un mensaje a Christian Cueva con motivo del cumpleaños de su hija menor, instándolo a que tenga un gesto especial en esa fecha significativa. “Este sábado es el cumpleaños de mi última hijita y que espero que de verdad este pueda tener una iniciativa bonita para ella, porque es la última de sus princesas, es creo que la que más ha sufrido cuando vino a este mundo”, expresó.

Además, López hizo hincapié en la necesidad de llegar a un acuerdo por el bienestar de los hijos que tienen en común, solicitando que las conversaciones se realicen sin la intervención de terceras personas. “Una vez más te pido, por favor, que nos sentemos y que podamos conciliar sin ese sin tu entorno, porque creo que entre tú y yo podemos sentarnos como padres, o por lo menos escoger unas personas más adecuadas y no tantos indeseables que te rodean”, manifestó.

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La empresaria también cuestionó la coherencia de Cueva respecto a sus declaraciones sobre su situación financiera. López reveló que el futbolista negó regalar un perfume a su hija alegando problemas económicos, pese a la exposición de sus celebraciones y compras para Pamela Franco.

“Las palabras literales fueron: ‘estoy pasando una crisis económica, no tengo dinero, no te puedo comprar’. Le había pedido mi hijita un perfume de Victoria Secret y esa fue su respuesta”, relató López al programa. Además, planteó que, si bien muchos atraviesan dificultades económicas, espera que Cueva sea congruente entre lo que dice y lo que muestra públicamente.

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Pamela López aparece en un programa de televisión para hacer una declaración. Se dirige a Christian Cueva, cuyo rostro también es visible en pantalla. Ella lo desmiente públicamente sobre el pago de una deuda a su madre, Betty Solórzano, indicando que jamás saldó el préstamo otorgado en diversas ocasiones. El video es una cobertura televisiva de este acontecimiento.

En otro momento, la empresaria desmintió declaraciones del futbolista sobre la seguridad residencial de sus hijos, asegurando que no cuentan con una vivienda a su nombre. “Nosotros estamos desprotegidos. No tenemos ningún techo, ni siquiera a nombre de ellos (sus hijos). Todo está a nombre de terceros y empresas”, comentó.

Pamela López y Pamela Franco: cruce de declaraciones

El intercambio de declaraciones entre Pamela López y Pamela Franco ha mantenido el interés del público y de los programas de espectáculos en Perú. López dejó claro que mantiene un concepto negativo sobre la cantante y que el vínculo entre ambas se limita a sus relaciones con el futbolista. Según se escuchó durante la entrevista, López sostuvo: “Qué pensará en su cabecita, ¿no? Igual, yo tengo el peor concepto de ella, eso nadie me lo va a cambiar”.

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